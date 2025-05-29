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Клавиатура Defender Atom HB-546 RU, черный (45546) купить с доставкой в Москве
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Клавиатура Defender Atom HB-546 RU, черный (45546)

13 Отзывы
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Клавиатура Defender Atom HB-546 RU, черный (45546) - фото 1
Клавиатура Defender Atom HB-546 RU, черный (45546) - фото 2
Клавиатура Defender Atom HB-546 RU, черный (45546) - фото 3
Клавиатура Defender Atom HB-546 RU, черный (45546) - фото 4
Клавиатура Defender Atom HB-546 RU, черный (45546) - фото 5
Клавиатура Defender Atom HB-546 RU, черный (45546) - фото 6
Клавиатура Defender Atom HB-546 RU, черный (45546) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
  • Клавиатура Defender Atom HB-546 RU, черный (45546) - фото 1
  • Клавиатура Defender Atom HB-546 RU, черный (45546) - фото 2
  • Клавиатура Defender Atom HB-546 RU, черный (45546) - фото 3
  • Клавиатура Defender Atom HB-546 RU, черный (45546) - фото 4
  • Клавиатура Defender Atom HB-546 RU, черный (45546) - фото 5
  • Клавиатура Defender Atom HB-546 RU, черный (45546) - фото 6
  • Клавиатура Defender Atom HB-546 RU, черный (45546) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-54%
590 руб.  1 270 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 648583
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Клавиатура Defender Atom HB-546 RU, черный (45546)
590 руб. -54%
1 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, упаковка
Подсветка клавиш
нет
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Размеры в упаковке, см
46х18х4
Вес, г.
700

Описание товара Клавиатура Defender Atom HB-546 RU, черный (45546)

Клавиатура Defender Atom HB-546 это небольшая по размерам, удобная в ежедневном использовании проводная клавиатура, которая поможет вам более уверенно взаимодействовать с ПК и управлять его работой. Для подключения клавиатуры к компьютеру используется интерфейс USB. Клавиши клавиатуры компьютера имеют достаточно крупные размеры, что позволяет легко считывать с них информацию и более уверенно вводить данные в персональный компьютер. На клавиши нанесены символы русского и английского алфавита. Для более удобного использования в конструкции Defender Atom HB-546 предусмотрен мультимедийные клавиши и цифровой блок, что к примеру пригодится поклонникам компьютерных игр. Толщина клавиатуры - обычная. Устройство может похвастаться небольшими размерами. Это позволит разместить его практически где угодно.

Отзывы о товаре Клавиатура Defender Atom HB-546 RU, черный (45546)

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Андрей А.

Достоинства:


Комментарий:
отличная клавиатура!
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Максим В.

Достоинства:


Комментарий:
Классная
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Алексей И.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальная кпава, претензий нет.
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Кузьмин Кирилл

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая. Крупные кнопки.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Любовь В.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая классическая удобная
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2025
Анна

Достоинства:


Комментарий:
Обычная хорошая клавиатура, для офисного работника подойдёт. Бюджетный вариант
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Александр Я.

Достоинства:


Комментарий:
простенькая, работает
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2024
Дмитрий Ч.

Достоинства:


Комментарий:
пока работает, нажатие клавиш среднее, в эксплуатации достаточно удобная.
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2024
DARYA I.

Достоинства:


Комментарий:
сносно. кнопки, конечно, громоздкие, но негромкие.
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2024
Сапьянов Виталий

Достоинства:


Комментарий:
Мягкий средний ход. Для моих стареющих пальцев на работе самое то.
Источник: Яндекс Маркет
26.11.2024
Денис Д.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая классическая клавиатура
Источник: Яндекс Маркет
22.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
неплохая клавиатура для повседневного использования
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2024
Евгений И.

Достоинства:


Комментарий:
Пришла быстро, удобная



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, упаковка
Подсветка клавиш
нет
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Описание
Клавиатура Defender Atom HB-546 это небольшая по размерам, удобная в ежедневном использовании проводная клавиатура, которая поможет вам более уверенно взаимодействовать с ПК и управлять его работой. Для подключения клавиатуры к компьютеру используется интерфейс USB. Клавиши клавиатуры компьютера имеют достаточно крупные размеры, что позволяет легко считывать с них информацию и более уверенно вводить данные в персональный компьютер. На клавиши нанесены символы русского и английского алфавита. Для более удобного использования в конструкции Defender Atom HB-546 предусмотрен мультимедийные клавиши и цифровой блок, что к примеру пригодится поклонникам компьютерных игр. Толщина клавиатуры - обычная. Устройство может похвастаться небольшими размерами. Это позволит разместить его практически где угодно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Андрей А.

Достоинства:


Комментарий:
отличная клавиатура!
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Максим В.

Достоинства:


Комментарий:
Классная
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Алексей И.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальная кпава, претензий нет.
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Кузьмин Кирилл

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая. Крупные кнопки.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Любовь В.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая классическая удобная
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2025
Анна

Достоинства:


Комментарий:
Обычная хорошая клавиатура, для офисного работника подойдёт. Бюджетный вариант
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Александр Я.

Достоинства:


Комментарий:
простенькая, работает
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2024
Дмитрий Ч.

Достоинства:


Комментарий:
пока работает, нажатие клавиш среднее, в эксплуатации достаточно удобная.
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2024
DARYA I.

Достоинства:


Комментарий:
сносно. кнопки, конечно, громоздкие, но негромкие.
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2024
Сапьянов Виталий

Достоинства:


Комментарий:
Мягкий средний ход. Для моих стареющих пальцев на работе самое то.
Источник: Яндекс Маркет
26.11.2024
Денис Д.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая классическая клавиатура
Источник: Яндекс Маркет
22.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
неплохая клавиатура для повседневного использования
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2024
Евгений И.

Достоинства:


Комментарий:
Пришла быстро, удобная


Клавиатура Defender Atom HB-546 RU, черный (45546) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 590 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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