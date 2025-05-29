Клавиатура Defender Atom HB-546 RU, черный (45546)
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Характеристики
Описание товара Клавиатура Defender Atom HB-546 RU, черный (45546)
Клавиатура Defender Atom HB-546 это небольшая по размерам, удобная в ежедневном использовании проводная клавиатура, которая поможет вам более уверенно взаимодействовать с ПК и управлять его работой. Для подключения клавиатуры к компьютеру используется интерфейс USB. Клавиши клавиатуры компьютера имеют достаточно крупные размеры, что позволяет легко считывать с них информацию и более уверенно вводить данные в персональный компьютер. На клавиши нанесены символы русского и английского алфавита. Для более удобного использования в конструкции Defender Atom HB-546 предусмотрен мультимедийные клавиши и цифровой блок, что к примеру пригодится поклонникам компьютерных игр. Толщина клавиатуры - обычная. Устройство может похвастаться небольшими размерами. Это позволит разместить его практически где угодно.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
Достоинства:
Комментарий:
отличная клавиатура!
Достоинства:
Комментарий:
Классная
Достоинства:
Комментарий:
Нормальная кпава, претензий нет.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая. Крупные кнопки.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая классическая удобная
Достоинства:
Комментарий:
Обычная хорошая клавиатура, для офисного работника подойдёт. Бюджетный вариант
Достоинства:
Комментарий:
простенькая, работает
Достоинства:
Комментарий:
пока работает, нажатие клавиш среднее, в эксплуатации достаточно удобная.
Достоинства:
Комментарий:
сносно. кнопки, конечно, громоздкие, но негромкие.
Достоинства:
Комментарий:
Мягкий средний ход. Для моих стареющих пальцев на работе самое то.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая классическая клавиатура
Достоинства:
Комментарий:
неплохая клавиатура для повседневного использования
Достоинства:
Комментарий:
Пришла быстро, удобная
Отзывы о товаре Клавиатура Defender Atom HB-546 RU, черный (45546)
Достоинства:
Комментарий:
отличная клавиатура!
Достоинства:
Комментарий:
Классная
Достоинства:
Комментарий:
Нормальная кпава, претензий нет.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая. Крупные кнопки.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая классическая удобная
Достоинства:
Комментарий:
Обычная хорошая клавиатура, для офисного работника подойдёт. Бюджетный вариант
Достоинства:
Комментарий:
простенькая, работает
Достоинства:
Комментарий:
пока работает, нажатие клавиш среднее, в эксплуатации достаточно удобная.
Достоинства:
Комментарий:
сносно. кнопки, конечно, громоздкие, но негромкие.
Достоинства:
Комментарий:
Мягкий средний ход. Для моих стареющих пальцев на работе самое то.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая классическая клавиатура
Достоинства:
Комментарий:
неплохая клавиатура для повседневного использования
Достоинства:
Комментарий:
Пришла быстро, удобная