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Клавиатура Oklick 500M белый купить с доставкой в Москве
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Клавиатура Oklick 500M белый

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Клавиатура Oklick 500M белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура Oklick 500M белый - фото 1
  • Клавиатура Oklick 500M белый - фото 2
  • Клавиатура Oklick 500M белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255867
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
белый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х3
Вес, г.
620

Описание товара Клавиатура Oklick 500M белый

Клавиатура Oklick — это надежное решение для вашего ПК, сочетающее в себе стильный дизайн и отличные функциональные возможности. Созданная в классическом белом цвете, она прекрасно впишется в любой интерьер рабочего стола. Основные характеристики данной клавиатуры включают полноразмерный формат с раскладкой ANSI и 104 клавишами, что обеспечивает удобство и максимальную функциональность для повседневного использования. Мембранная конструкция клавиатуры гарантирует мягкое и тихое нажатие клавиш, делая её идеальным выбором для офисной работы или домашнего использования. Клавиатура Oklick подключается к компьютеру при помощи прочного кабеля длиной 1.5 метра с интерфейсом USB Type-A, обеспечивая стабильное и надежное соединение. Для расширения функциональности предусмотрена клавиша функции (Fn), что открывает дополнительные возможности и упрощает доступ к различным командам и мультимедийным функциям. Эта проводная клавиатура от Oklick — оптимальный выбор для тех, кто ценит комфорт, надежность и эстетичный внешний вид.

Отзывы о товаре Клавиатура Oklick 500M белый




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
белый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Развернуть
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура Oklick — это надежное решение для вашего ПК, сочетающее в себе стильный дизайн и отличные функциональные возможности. Созданная в классическом белом цвете, она прекрасно впишется в любой интерьер рабочего стола. Основные характеристики данной клавиатуры включают полноразмерный формат с раскладкой ANSI и 104 клавишами, что обеспечивает удобство и максимальную функциональность для повседневного использования. Мембранная конструкция клавиатуры гарантирует мягкое и тихое нажатие клавиш, делая её идеальным выбором для офисной работы или домашнего использования. Клавиатура Oklick подключается к компьютеру при помощи прочного кабеля длиной 1.5 метра с интерфейсом USB Type-A, обеспечивая стабильное и надежное соединение. Для расширения функциональности предусмотрена клавиша функции (Fn), что открывает дополнительные возможности и упрощает доступ к различным командам и мультимедийным функциям. Эта проводная клавиатура от Oklick — оптимальный выбор для тех, кто ценит комфорт, надежность и эстетичный внешний вид.
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