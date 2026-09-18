Клавиатура Oklick 500M белый
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Характеристики
Описание товара Клавиатура Oklick 500M белый
Клавиатура Oklick — это надежное решение для вашего ПК, сочетающее в себе стильный дизайн и отличные функциональные возможности. Созданная в классическом белом цвете, она прекрасно впишется в любой интерьер рабочего стола. Основные характеристики данной клавиатуры включают полноразмерный формат с раскладкой ANSI и 104 клавишами, что обеспечивает удобство и максимальную функциональность для повседневного использования. Мембранная конструкция клавиатуры гарантирует мягкое и тихое нажатие клавиш, делая её идеальным выбором для офисной работы или домашнего использования. Клавиатура Oklick подключается к компьютеру при помощи прочного кабеля длиной 1.5 метра с интерфейсом USB Type-A, обеспечивая стабильное и надежное соединение. Для расширения функциональности предусмотрена клавиша функции (Fn), что открывает дополнительные возможности и упрощает доступ к различным командам и мультимедийным функциям. Эта проводная клавиатура от Oklick — оптимальный выбор для тех, кто ценит комфорт, надежность и эстетичный внешний вид.
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Теги товара: мембранные, белые, бесшумные, тонкие
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
Теги товара: мембранные, белые, бесшумные, тонкие
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