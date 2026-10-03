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Числовой блок A4Tech Fstyler FK13P черный купить с доставкой в Москве
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Числовой блок A4Tech Fstyler FK13P черный

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Числовой блок A4Tech Fstyler FK13P черный - фото 2
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Числовой блок A4Tech Fstyler FK13P черный - фото 4
Числовой блок A4Tech Fstyler FK13P черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Количество клавиш
18
Тип подключения
проводное
  • Числовой блок A4Tech Fstyler FK13P черный - фото 1
  • Числовой блок A4Tech Fstyler FK13P черный - фото 2
  • Числовой блок A4Tech Fstyler FK13P черный - фото 3
  • Числовой блок A4Tech Fstyler FK13P черный - фото 4
  • Числовой блок A4Tech Fstyler FK13P черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
560 руб. 
Начислим 22 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 358085
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Числовой блок A4Tech Fstyler FK13P черный
560 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
цифровая панель
Цвет
черный
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
18
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х3
Вес, г.
167

Описание товара Числовой блок A4Tech Fstyler FK13P черный

Клавиатура A4Tech – это компактное и надежное устройство, созданное для удобного использования с персональным компьютером. Эта мембранная клавиатура имеет 18 клавиш, которые обеспечивают мягкий и тихий ход, что делает её идеальной для печати и управления. Изящный черный цвет придаёт устройству стильный и современный внешний вид, гармонично сочетающийся с любым интерьером рабочего места. Клавиатура оснащена проводным подключением, а длина её кабеля составляет 1,5 метра, что обеспечивает удобство при организации рабочего пространства, не ограничивая пользователя в свободе размещения. Интерфейс подключения USB Type-A гарантирует быструю и простую установку без необходимости дополнительного программного обеспечения. Весит клавиатура всего 139 граммов, что делает её легкой и портативной, позволяя легко перемещать устройство или брать его с собой в поездки. Бренд A4Tech известен своим качеством и надежностью, и эта модель не является исключением, предоставляя пользователю комфорт и долговечность в повседневной работе за компьютером.

Отзывы о товаре Числовой блок A4Tech Fstyler FK13P черный




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
цифровая панель
Цвет
черный
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
18
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Развернуть
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура A4Tech – это компактное и надежное устройство, созданное для удобного использования с персональным компьютером. Эта мембранная клавиатура имеет 18 клавиш, которые обеспечивают мягкий и тихий ход, что делает её идеальной для печати и управления. Изящный черный цвет придаёт устройству стильный и современный внешний вид, гармонично сочетающийся с любым интерьером рабочего места. Клавиатура оснащена проводным подключением, а длина её кабеля составляет 1,5 метра, что обеспечивает удобство при организации рабочего пространства, не ограничивая пользователя в свободе размещения. Интерфейс подключения USB Type-A гарантирует быструю и простую установку без необходимости дополнительного программного обеспечения. Весит клавиатура всего 139 граммов, что делает её легкой и портативной, позволяя легко перемещать устройство или брать его с собой в поездки. Бренд A4Tech известен своим качеством и надежностью, и эта модель не является исключением, предоставляя пользователю комфорт и долговечность в повседневной работе за компьютером.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Числовой блок A4Tech Fstyler FK13P черный - по цене 560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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