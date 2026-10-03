Числовой блок A4Tech Fstyler FK13P черный
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Характеристики
Описание товара Числовой блок A4Tech Fstyler FK13P черный
Клавиатура A4Tech – это компактное и надежное устройство, созданное для удобного использования с персональным компьютером. Эта мембранная клавиатура имеет 18 клавиш, которые обеспечивают мягкий и тихий ход, что делает её идеальной для печати и управления. Изящный черный цвет придаёт устройству стильный и современный внешний вид, гармонично сочетающийся с любым интерьером рабочего места. Клавиатура оснащена проводным подключением, а длина её кабеля составляет 1,5 метра, что обеспечивает удобство при организации рабочего пространства, не ограничивая пользователя в свободе размещения. Интерфейс подключения USB Type-A гарантирует быструю и простую установку без необходимости дополнительного программного обеспечения. Весит клавиатура всего 139 граммов, что делает её легкой и портативной, позволяя легко перемещать устройство или брать его с собой в поездки. Бренд A4Tech известен своим качеством и надежностью, и эта модель не является исключением, предоставляя пользователю комфорт и долговечность в повседневной работе за компьютером.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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