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Клавиатура Oklick115M черный (1678098) купить с доставкой в Москве
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Клавиатура Oklick115M черный (1678098)

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Клавиатура Oklick115M черный (1678098) - фото 1
Клавиатура Oklick115M черный (1678098) - фото 2
Клавиатура Oklick115M черный (1678098) - фото 3
Клавиатура Oklick115M черный (1678098) - фото 4
Клавиатура Oklick115M черный (1678098) - фото 5
Клавиатура Oklick115M черный (1678098) - фото 6
Клавиатура Oklick115M черный (1678098) - фото 7
Клавиатура Oklick115M черный (1678098) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ISO
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура Oklick115M черный (1678098) - фото 1
  • Клавиатура Oklick115M черный (1678098) - фото 2
  • Клавиатура Oklick115M черный (1678098) - фото 3
  • Клавиатура Oklick115M черный (1678098) - фото 4
  • Клавиатура Oklick115M черный (1678098) - фото 5
  • Клавиатура Oklick115M черный (1678098) - фото 6
  • Клавиатура Oklick115M черный (1678098) - фото 7
  • Клавиатура Oklick115M черный (1678098) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 612852
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ISO
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.6
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х20х4
Вес, г.
450

Описание товара Клавиатура Oklick115M черный (1678098)

Клавиатура Oklick – это надежное и стильное устройство для вашего ПК, сочетающее в себе функциональность и современные технологии. Она выполнена в классическом черном цвете, который подойдет к любому интерьеру рабочего места. Особенности клавиатуры Oklick: - **Подсветка клавиш**: С данной клавиатурой вы сможете работать в условиях недостаточного освещения благодаря встроенной подсветке клавиш, что делает процесс более комфортным и стильным. - **Проводное подключение**: Надежное соединение через интерфейс USB Type-A гарантирует стабильную передачу данных и быструю реакцию на каждое нажатие. - **Полноразмерная раскладка**: 104 клавиши обеспечивают полный набор функций, необходимых для работы и развлечений, включая цифровой блок, что делает клавиатуру идеальной для выполнения любых задач на ПК. - **Мембранный механизм**: За мягкость и тишину нажатия отвечает мембранная технология, что делает эту клавиатуру подходящей для длительного использования в офисах и домашних условиях. - **Эргономичный дизайн**: Несмотря на наличие всех необходимых функциональных зон, клавиатура Oklick остается легкой – всего 460 г, что облегчает использование и транспортировку. Длина кабеля составляет 1.6 метра, обеспечивая свободу расположения на рабочем столе. Клавиатура Oklick – это разумный выбор для тех, кто ценит надежность, удобство и стиль. Она идеально подойдет как для повседневной работы, так и для игр, обеспечивая высокую производительность и комфорт.

Отзывы о товаре Клавиатура Oklick115M черный (1678098)




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ISO
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.6
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура Oklick – это надежное и стильное устройство для вашего ПК, сочетающее в себе функциональность и современные технологии. Она выполнена в классическом черном цвете, который подойдет к любому интерьеру рабочего места. Особенности клавиатуры Oklick: - **Подсветка клавиш**: С данной клавиатурой вы сможете работать в условиях недостаточного освещения благодаря встроенной подсветке клавиш, что делает процесс более комфортным и стильным. - **Проводное подключение**: Надежное соединение через интерфейс USB Type-A гарантирует стабильную передачу данных и быструю реакцию на каждое нажатие. - **Полноразмерная раскладка**: 104 клавиши обеспечивают полный набор функций, необходимых для работы и развлечений, включая цифровой блок, что делает клавиатуру идеальной для выполнения любых задач на ПК. - **Мембранный механизм**: За мягкость и тишину нажатия отвечает мембранная технология, что делает эту клавиатуру подходящей для длительного использования в офисах и домашних условиях. - **Эргономичный дизайн**: Несмотря на наличие всех необходимых функциональных зон, клавиатура Oklick остается легкой – всего 460 г, что облегчает использование и транспортировку. Длина кабеля составляет 1.6 метра, обеспечивая свободу расположения на рабочем столе. Клавиатура Oklick – это разумный выбор для тех, кто ценит надежность, удобство и стиль. Она идеально подойдет как для повседневной работы, так и для игр, обеспечивая высокую производительность и комфорт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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