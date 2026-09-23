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Клавиатура Гарнизон GK-W150 купить с доставкой в Москве
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Клавиатура Гарнизон GK-W150

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Клавиатура Гарнизон GK-W150 - фото 1
Клавиатура Гарнизон GK-W150 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ISO
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
беспроводное
  • Клавиатура Гарнизон GK-W150 - фото 1
  • Клавиатура Гарнизон GK-W150 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
690 руб. 
Начислим 20 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736954
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Клавиатура Гарнизон GK-W150
690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Гарнизон
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ISO
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
беспроводное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х18х4
Вес, г.
900

Описание товара Клавиатура Гарнизон GK-W150

Представьте себе клавиатуру, которая становится надежным и незаметным союзником в вашей ежедневной работе или отдыхе за компьютером. Клавиатура Гарнизон GK-W150 в классическом черном цвете создана для тех, кто ценит порядок на столе, свободу движений и проверенную временем функциональность. Это полноразмерная беспроводная клавиатура, оснащенная всеми ста четырьмя клавишами, включая удобный и привычный цифровой блок для быстрого ввода чисел. Благодаря подключению через компактный USB-приемник по надежному радиоканалу, вы навсегда избавитесь от путаницы проводов и получите стабильный сигнал на расстоянии нескольких метров от компьютера. Просто вставьте адаптер в порт USB — и устройство готово к работе, без необходимости сложной настройки или ожидания. Конструкция клавиатуры является классической и эргономичной. Она использует проверенную мембранную технологию срабатывания клавиш, которая обеспечивает мягкий, почти бесшумный ход и комфортное тактильное ощущение при печати, что особенно важно при длительном наборе текста. Формат клавиатуры соответствует стандарту ISO, привычному для пользователей в нашей стране, поэтому расположение и размер некоторых клавиш не вызовут вопросов. Особое внимание производитель уделил заботе о вашем здоровье. Встроенная подставка под запястья, выполненная из приятного на ощупь материала, обеспечивает необходимую поддержку кистям рук во время работы. Это помогает снизить усталость и минимизировать дискомфорт даже после многочасового общения, игр или выполнения задач. Черный цвет корпуса не только строг и универсален, легко вписываясь в любую обстановку, но и практичен в повседневном использовании. Клавиатура Гарнизон GK-W150 — это разумный выбор для дома или офиса, где важны надежность, порядок и фундаментальный комфорт. Она предлагает все необходимое для продуктивной деятельности, освобождая ваше рабочее пространство от лишних кабелей и даря вам свободу и удобство каждый день. Это устройство, на которое можно положиться, сосредоточившись на главном — на своих идеях и достижениях.



Теги товара: мембранные, тонкие

Отзывы о товаре Клавиатура Гарнизон GK-W150




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Характеристики
Бренд
Гарнизон
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ISO
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
беспроводное
Страна производитель
Китай
Описание
Представьте себе клавиатуру, которая становится надежным и незаметным союзником в вашей ежедневной работе или отдыхе за компьютером. Клавиатура Гарнизон GK-W150 в классическом черном цвете создана для тех, кто ценит порядок на столе, свободу движений и проверенную временем функциональность. Это полноразмерная беспроводная клавиатура, оснащенная всеми ста четырьмя клавишами, включая удобный и привычный цифровой блок для быстрого ввода чисел. Благодаря подключению через компактный USB-приемник по надежному радиоканалу, вы навсегда избавитесь от путаницы проводов и получите стабильный сигнал на расстоянии нескольких метров от компьютера. Просто вставьте адаптер в порт USB — и устройство готово к работе, без необходимости сложной настройки или ожидания. Конструкция клавиатуры является классической и эргономичной. Она использует проверенную мембранную технологию срабатывания клавиш, которая обеспечивает мягкий, почти бесшумный ход и комфортное тактильное ощущение при печати, что особенно важно при длительном наборе текста. Формат клавиатуры соответствует стандарту ISO, привычному для пользователей в нашей стране, поэтому расположение и размер некоторых клавиш не вызовут вопросов. Особое внимание производитель уделил заботе о вашем здоровье. Встроенная подставка под запястья, выполненная из приятного на ощупь материала, обеспечивает необходимую поддержку кистям рук во время работы. Это помогает снизить усталость и минимизировать дискомфорт даже после многочасового общения, игр или выполнения задач. Черный цвет корпуса не только строг и универсален, легко вписываясь в любую обстановку, но и практичен в повседневном использовании. Клавиатура Гарнизон GK-W150 — это разумный выбор для дома или офиса, где важны надежность, порядок и фундаментальный комфорт. Она предлагает все необходимое для продуктивной деятельности, освобождая ваше рабочее пространство от лишних кабелей и даря вам свободу и удобство каждый день. Это устройство, на которое можно положиться, сосредоточившись на главном — на своих идеях и достижениях.


Теги товара: мембранные, тонкие
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Отзывы


Купить Клавиатура Гарнизон GK-W150 - по цене 690 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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