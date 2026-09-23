Клавиатура Гарнизон GK-W150
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Характеристики
Описание товара Клавиатура Гарнизон GK-W150
Представьте себе клавиатуру, которая становится надежным и незаметным союзником в вашей ежедневной работе или отдыхе за компьютером. Клавиатура Гарнизон GK-W150 в классическом черном цвете создана для тех, кто ценит порядок на столе, свободу движений и проверенную временем функциональность. Это полноразмерная беспроводная клавиатура, оснащенная всеми ста четырьмя клавишами, включая удобный и привычный цифровой блок для быстрого ввода чисел. Благодаря подключению через компактный USB-приемник по надежному радиоканалу, вы навсегда избавитесь от путаницы проводов и получите стабильный сигнал на расстоянии нескольких метров от компьютера. Просто вставьте адаптер в порт USB — и устройство готово к работе, без необходимости сложной настройки или ожидания. Конструкция клавиатуры является классической и эргономичной. Она использует проверенную мембранную технологию срабатывания клавиш, которая обеспечивает мягкий, почти бесшумный ход и комфортное тактильное ощущение при печати, что особенно важно при длительном наборе текста. Формат клавиатуры соответствует стандарту ISO, привычному для пользователей в нашей стране, поэтому расположение и размер некоторых клавиш не вызовут вопросов. Особое внимание производитель уделил заботе о вашем здоровье. Встроенная подставка под запястья, выполненная из приятного на ощупь материала, обеспечивает необходимую поддержку кистям рук во время работы. Это помогает снизить усталость и минимизировать дискомфорт даже после многочасового общения, игр или выполнения задач. Черный цвет корпуса не только строг и универсален, легко вписываясь в любую обстановку, но и практичен в повседневном использовании. Клавиатура Гарнизон GK-W150 — это разумный выбор для дома или офиса, где важны надежность, порядок и фундаментальный комфорт. Она предлагает все необходимое для продуктивной деятельности, освобождая ваше рабочее пространство от лишних кабелей и даря вам свободу и удобство каждый день. Это устройство, на которое можно положиться, сосредоточившись на главном — на своих идеях и достижениях.
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Теги товара: мембранные, тонкие
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, тонкие
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