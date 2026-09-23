Top.Mail.Ru
Клавиатура Oklick145M черный USB (1659983) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Клавиатура Oklick145M черный USB (1659983)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Клавиатура Oklick145M черный USB (1659983) - фото 1
Клавиатура Oklick145M черный USB (1659983) - фото 2
Клавиатура Oklick145M черный USB (1659983) - фото 3
Клавиатура Oklick145M черный USB (1659983) - фото 4
Клавиатура Oklick145M черный USB (1659983) - фото 5
Клавиатура Oklick145M черный USB (1659983) - фото 6
Клавиатура Oklick145M черный USB (1659983) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура Oklick145M черный USB (1659983) - фото 1
  • Клавиатура Oklick145M черный USB (1659983) - фото 2
  • Клавиатура Oklick145M черный USB (1659983) - фото 3
  • Клавиатура Oklick145M черный USB (1659983) - фото 4
  • Клавиатура Oklick145M черный USB (1659983) - фото 5
  • Клавиатура Oklick145M черный USB (1659983) - фото 6
  • Клавиатура Oklick145M черный USB (1659983) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
720 руб. 
Начислим 20 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 612854
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Клавиатура Oklick145M черный USB (1659983)
720 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.85
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х20х4
Вес, г.
536

Описание товара Клавиатура Oklick145M черный USB (1659983)

Клавиатура Oklick представляет собой стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для использования с персональными компьютерами. Эта черная мембранная клавиатура оборудована стандартной раскладкой JIS и оснащена 104 клавишами, обеспечивающими комфортное и удобное набор текста. Подключение клавиатуры осуществляется через USB Type-A интерфейс, что гарантирует стабильное и надежное соединение с вашим ПК. Длина кабеля составляет 1,85 метра, предоставляя свободу в размещении устройства на рабочем столе. Вес клавиатуры всего 395 граммов, что делает ее легкой и портативной, не вызывающей лишних нагрузок при перемещении. Бренд Oklick известен своим качеством и надежностью в производстве компьютерных аксессуаров, и эта клавиатура не является исключением. Идеально подходящая для повседневной работы, клавиатура Oklick станет отличным дополнением к вашему рабочему пространству, обеспечивая комфорт и эффективность в каждодневной работе.

Отзывы о товаре Клавиатура Oklick145M черный USB (1659983)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.85
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура Oklick представляет собой стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для использования с персональными компьютерами. Эта черная мембранная клавиатура оборудована стандартной раскладкой JIS и оснащена 104 клавишами, обеспечивающими комфортное и удобное набор текста. Подключение клавиатуры осуществляется через USB Type-A интерфейс, что гарантирует стабильное и надежное соединение с вашим ПК. Длина кабеля составляет 1,85 метра, предоставляя свободу в размещении устройства на рабочем столе. Вес клавиатуры всего 395 граммов, что делает ее легкой и портативной, не вызывающей лишних нагрузок при перемещении. Бренд Oklick известен своим качеством и надежностью в производстве компьютерных аксессуаров, и эта клавиатура не является исключением. Идеально подходящая для повседневной работы, клавиатура Oklick станет отличным дополнением к вашему рабочему пространству, обеспечивая комфорт и эффективность в каждодневной работе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура Oklick145M черный USB (1659983) – стоимость товара 720 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...