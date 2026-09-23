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Клавиатура Acer OKW123 белый USB (ZL.KBDEE.00D) купить с доставкой в Москве
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Клавиатура Acer OKW123 белый USB (ZL.KBDEE.00D)

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Клавиатура Acer OKW123 белый USB (ZL.KBDEE.00D) - фото 1
Клавиатура Acer OKW123 белый USB (ZL.KBDEE.00D) - фото 2
Клавиатура Acer OKW123 белый USB (ZL.KBDEE.00D) - фото 3
Клавиатура Acer OKW123 белый USB (ZL.KBDEE.00D) - фото 4
Клавиатура Acer OKW123 белый USB (ZL.KBDEE.00D) - фото 5
Клавиатура Acer OKW123 белый USB (ZL.KBDEE.00D) - фото 6
Клавиатура Acer OKW123 белый USB (ZL.KBDEE.00D) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура Acer OKW123 белый USB (ZL.KBDEE.00D) - фото 1
  • Клавиатура Acer OKW123 белый USB (ZL.KBDEE.00D) - фото 2
  • Клавиатура Acer OKW123 белый USB (ZL.KBDEE.00D) - фото 3
  • Клавиатура Acer OKW123 белый USB (ZL.KBDEE.00D) - фото 4
  • Клавиатура Acer OKW123 белый USB (ZL.KBDEE.00D) - фото 5
  • Клавиатура Acer OKW123 белый USB (ZL.KBDEE.00D) - фото 6
  • Клавиатура Acer OKW123 белый USB (ZL.KBDEE.00D) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 612823
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
белый
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х20х4
Вес, г.
600

Описание товара Клавиатура Acer OKW123 белый USB (ZL.KBDEE.00D)

Клавиатура Acer — это отличное решение для тех, кто ищет надежное и функциональное устройство для повседневного использования. Эта полноразмерная белая клавиатура с классической раскладкой ANSI оснащена 104 кнопками, обеспечивая комфортный и быстрый набор текста. Мембранная конструкция клавиш гарантирует мягкое и тихое нажатие, что делает ее идеальной для использования в домашних или офисных условиях. Клавиатура подключается через USB Type-A, что обеспечивает легкость подключения к большинству ПК и ноутбуков. Длина кабеля составляет 1,5 метра, предоставляя достаточную гибкость при размещении на рабочем месте. Будучи продуктом бренда Acer, клавиатура изготовлена из высококачественных материалов и отличается долговечностью и надежностью. Этот аксессуар станет отличным дополнением к вашему рабочему пространству, сочетая в себе функциональность и стильный внешний вид.

Отзывы о товаре Клавиатура Acer OKW123 белый USB (ZL.KBDEE.00D)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
белый
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура Acer — это отличное решение для тех, кто ищет надежное и функциональное устройство для повседневного использования. Эта полноразмерная белая клавиатура с классической раскладкой ANSI оснащена 104 кнопками, обеспечивая комфортный и быстрый набор текста. Мембранная конструкция клавиш гарантирует мягкое и тихое нажатие, что делает ее идеальной для использования в домашних или офисных условиях. Клавиатура подключается через USB Type-A, что обеспечивает легкость подключения к большинству ПК и ноутбуков. Длина кабеля составляет 1,5 метра, предоставляя достаточную гибкость при размещении на рабочем месте. Будучи продуктом бренда Acer, клавиатура изготовлена из высококачественных материалов и отличается долговечностью и надежностью. Этот аксессуар станет отличным дополнением к вашему рабочему пространству, сочетая в себе функциональность и стильный внешний вид.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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