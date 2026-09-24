Набор клавиатура + мышь Defender MILAN C-992 RU BLACK (45992)
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Характеристики
Тип товара
Набор
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
беспроводное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
710 руб.
В наличии
Код товара: 650654
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710 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура: батарейка 1xAA, клавиатура: батарейки 2xAAA
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Источник питания клавиатуры
1хАА
Источник питания мыши
2хАА
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1000
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х15х3
Вес, г.
540
Описание товара Набор клавиатура + мышь Defender MILAN C-992 RU BLACK (45992)
Defender Milan C-992 - беспроводной офисный набор, который состоит из клавиатуры и мыши. Клавиатура имеет классическую раскладку, а ее высота регулируется с помощью прорезиненных ножек. Мышка имеет симметричный корпус, удобный для работы любой рукой, и оптимальное разрешение 1000 dpi.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Бренд
Тип товара
Набор
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура: батарейка 1xAA, клавиатура: батарейки 2xAAA
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Развернуть
Клавиша функции (Fn)
Да
Источник питания клавиатуры
1хАА
Источник питания мыши
2хАА
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1000
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Defender Milan C-992 - беспроводной офисный набор, который состоит из клавиатуры и мыши. Клавиатура имеет классическую раскладку, а ее высота регулируется с помощью прорезиненных ножек. Мышка имеет симметричный корпус, удобный для работы любой рукой, и оптимальное разрешение 1000 dpi.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
Набор клавиатура + мышь Defender MILAN C-992 RU BLACK (45992) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 710 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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