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Клавиатура Defender Blitz GK-240L купить с доставкой в Москве
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Клавиатура Defender Blitz GK-240L

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Клавиатура Defender Blitz GK-240L - фото 2
Клавиатура Defender Blitz GK-240L - фото 3
Клавиатура Defender Blitz GK-240L - фото 4
Клавиатура Defender Blitz GK-240L - фото 5
Клавиатура Defender Blitz GK-240L - фото 6
Клавиатура Defender Blitz GK-240L - фото 7
Клавиатура Defender Blitz GK-240L - фото 8
Клавиатура Defender Blitz GK-240L - фото 9
Клавиатура Defender Blitz GK-240L - фото 10
Клавиатура Defender Blitz GK-240L - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
механическая
Раскладка клавиатуры
JIS
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура Defender Blitz GK-240L - фото 1
  • Клавиатура Defender Blitz GK-240L - фото 2
  • Клавиатура Defender Blitz GK-240L - фото 3
  • Клавиатура Defender Blitz GK-240L - фото 4
  • Клавиатура Defender Blitz GK-240L - фото 5
  • Клавиатура Defender Blitz GK-240L - фото 6
  • Клавиатура Defender Blitz GK-240L - фото 7
  • Клавиатура Defender Blitz GK-240L - фото 8
  • Клавиатура Defender Blitz GK-240L - фото 9
  • Клавиатура Defender Blitz GK-240L - фото 10
  • Клавиатура Defender Blitz GK-240L - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 412032
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Для геймеров
нет
Комплектация
игровая клавиатура
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
да
Встроенный USB-хаб
нет
Тип подключения
проводное
Размеры в упаковке, см
37х17х4
Вес, г.
700

Описание товара Клавиатура Defender Blitz GK-240L

Радужная подсветка. Подсветка символов и клавиш. Повышенная износостойкость. Аппаратная блокировка клавиши WIN во время игры. Распознает одновременное нажатие 26 клавиш. Регулируемая яркость подсветки: меняйте яркость подсветки с помощью комбинации клавиш FN+Стрелки вверх/вниз. 9 режимов подсветки: Переключение нажатием на клавишу подсветки 1. Свечение радугой 2. Мигание 3. Волна сверху 4. Волна снизу 5. Волна из середины 6. Волна в середину 7. Блуждающая волна 8. Подсветка ряда нажатия 9. Перелив/мерцание областей. Горячие клавиши для быстрого доступа к офисным, мультимедийным и интернет приложениям. Управление скоростью динамической подсветки FN+стрелки влево/вправо. 3-уровневая регулируемая яркость подсветки. Возможность выключения подсветки. Звонкий звук / щелчок переключателей.

Отзывы о товаре Клавиатура Defender Blitz GK-240L

Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая клавиатура, шумная немного, но быстро привык
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Владимир Д.

Достоинства:


Комментарий:
отличная клавиатура купил еще два года назад и кнопки до сих пор целые и клава в порядке
Источник: Яндекс Маркет
01.07.2024
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Клавиатура шумная, если у вас есть семья, сожалею ибо вы им выспаться не дадите если у вас общая комната. По заказу: очень быстро, должна была придти 3 числа, но пришла 1го заказал 29 за что уже Товар именно тот что заказывал, т.к очень мало заказов были сомнения, но пришло именно то что ждал, за это Упаковали отлично, клава была в коробке, коробка в пупырке, пупырка в картонной вставке, ну и упаковка за это последние



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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Для геймеров
нет
Комплектация
игровая клавиатура
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
да
Встроенный USB-хаб
нет
Тип подключения
проводное
Описание
Радужная подсветка. Подсветка символов и клавиш. Повышенная износостойкость. Аппаратная блокировка клавиши WIN во время игры. Распознает одновременное нажатие 26 клавиш. Регулируемая яркость подсветки: меняйте яркость подсветки с помощью комбинации клавиш FN+Стрелки вверх/вниз. 9 режимов подсветки: Переключение нажатием на клавишу подсветки 1. Свечение радугой 2. Мигание 3. Волна сверху 4. Волна снизу 5. Волна из середины 6. Волна в середину 7. Блуждающая волна 8. Подсветка ряда нажатия 9. Перелив/мерцание областей. Горячие клавиши для быстрого доступа к офисным, мультимедийным и интернет приложениям. Управление скоростью динамической подсветки FN+стрелки влево/вправо. 3-уровневая регулируемая яркость подсветки. Возможность выключения подсветки. Звонкий звук / щелчок переключателей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая клавиатура, шумная немного, но быстро привык
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Владимир Д.

Достоинства:


Комментарий:
отличная клавиатура купил еще два года назад и кнопки до сих пор целые и клава в порядке
Источник: Яндекс Маркет
01.07.2024
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Клавиатура шумная, если у вас есть семья, сожалею ибо вы им выспаться не дадите если у вас общая комната. По заказу: очень быстро, должна была придти 3 числа, но пришла 1го заказал 29 за что уже Товар именно тот что заказывал, т.к очень мало заказов были сомнения, но пришло именно то что ждал, за это Упаковали отлично, клава была в коробке, коробка в пупырке, пупырка в картонной вставке, ну и упаковка за это последние


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