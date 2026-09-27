Top.Mail.Ru
Клавиатура Logitech K120 EER черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Клавиатура Logitech K120 EER черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Клавиатура Logitech K120 EER черный - фото 1
Клавиатура Logitech K120 EER черный - фото 2
Клавиатура Logitech K120 EER черный - фото 3
Клавиатура Logitech K120 EER черный - фото 4
Клавиатура Logitech K120 EER черный - фото 5
Клавиатура Logitech K120 EER черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК, для ноутбука
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ISO
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура Logitech K120 EER черный - фото 1
  • Клавиатура Logitech K120 EER черный - фото 2
  • Клавиатура Logitech K120 EER черный - фото 3
  • Клавиатура Logitech K120 EER черный - фото 4
  • Клавиатура Logitech K120 EER черный - фото 5
  • Клавиатура Logitech K120 EER черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 66175
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК, для ноутбука
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ISO
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х18х2
Вес, г.
700

Описание товара Клавиатура Logitech K120 EER черный

Клавиатура LOGITECH — это надежное устройство, созданное для комфортной работы на ПК и ноутбуках. Оснащенная 104 клавишами, она выполнена в классическом полноразмерном формате, что обеспечивает удобство при наборе текста и работе с различными приложениями. Мембранный тип клавиатуры гарантирует тихий и мягкий ход клавиш, что делает её отличным выбором для использования в офисе или дома. Эта модель имеет проводное подключение через интерфейс USB Type-A, что обеспечивает стабильное и быстрое соединение с вашим устройством. Длина кабеля составляет 1.5 метра, что достаточно для комфортной организации пространства на рабочем столе. Клавиатура выполнена в стильном черном цвете, который легко впишется в любой интерьер. Вес клавиатуры составляет всего 550 г, что делает её достаточно легкой для переноса и удобной в использовании на разных устройствах. ISO раскладка клавиатуры адаптирована под международные стандарты, что делает её универсальным решением для пользователей по всему миру. С клавиатурой LOGITECH вы получите надежность и комфорт от признанного лидера в производстве компьютерной периферии.

Отзывы о товаре Клавиатура Logitech K120 EER черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК, для ноутбука
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ISO
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Развернуть
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура LOGITECH — это надежное устройство, созданное для комфортной работы на ПК и ноутбуках. Оснащенная 104 клавишами, она выполнена в классическом полноразмерном формате, что обеспечивает удобство при наборе текста и работе с различными приложениями. Мембранный тип клавиатуры гарантирует тихий и мягкий ход клавиш, что делает её отличным выбором для использования в офисе или дома. Эта модель имеет проводное подключение через интерфейс USB Type-A, что обеспечивает стабильное и быстрое соединение с вашим устройством. Длина кабеля составляет 1.5 метра, что достаточно для комфортной организации пространства на рабочем столе. Клавиатура выполнена в стильном черном цвете, который легко впишется в любой интерьер. Вес клавиатуры составляет всего 550 г, что делает её достаточно легкой для переноса и удобной в использовании на разных устройствах. ISO раскладка клавиатуры адаптирована под международные стандарты, что делает её универсальным решением для пользователей по всему миру. С клавиатурой LOGITECH вы получите надежность и комфорт от признанного лидера в производстве компьютерной периферии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура Logitech K120 EER черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...