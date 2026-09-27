Клавиатура Logitech K120 EER черный
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Характеристики
Описание товара Клавиатура Logitech K120 EER черный
Клавиатура LOGITECH — это надежное устройство, созданное для комфортной работы на ПК и ноутбуках. Оснащенная 104 клавишами, она выполнена в классическом полноразмерном формате, что обеспечивает удобство при наборе текста и работе с различными приложениями. Мембранный тип клавиатуры гарантирует тихий и мягкий ход клавиш, что делает её отличным выбором для использования в офисе или дома. Эта модель имеет проводное подключение через интерфейс USB Type-A, что обеспечивает стабильное и быстрое соединение с вашим устройством. Длина кабеля составляет 1.5 метра, что достаточно для комфортной организации пространства на рабочем столе. Клавиатура выполнена в стильном черном цвете, который легко впишется в любой интерьер. Вес клавиатуры составляет всего 550 г, что делает её достаточно легкой для переноса и удобной в использовании на разных устройствах. ISO раскладка клавиатуры адаптирована под международные стандарты, что делает её универсальным решением для пользователей по всему миру. С клавиатурой LOGITECH вы получите надежность и комфорт от признанного лидера в производстве компьютерной периферии.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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