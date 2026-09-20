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Клавиатура и мышь беспроводные A4TECH 3000NS черный купить с доставкой в Москве
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Клавиатура и мышь беспроводные A4TECH 3000NS черный

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Клавиатура и мышь беспроводные A4TECH 3000NS черный - фото 1
Клавиатура и мышь беспроводные A4TECH 3000NS черный - фото 2
Клавиатура и мышь беспроводные A4TECH 3000NS черный - фото 3
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Клавиатура и мышь беспроводные A4TECH 3000NS черный - фото 6
Клавиатура и мышь беспроводные A4TECH 3000NS черный - фото 7
Клавиатура и мышь беспроводные A4TECH 3000NS черный - фото 8
Клавиатура и мышь беспроводные A4TECH 3000NS черный - фото 9
Клавиатура и мышь беспроводные A4TECH 3000NS черный - фото 10
Клавиатура и мышь беспроводные A4TECH 3000NS черный - фото 11
Клавиатура и мышь беспроводные A4TECH 3000NS черный - фото 12
Клавиатура и мышь беспроводные A4TECH 3000NS черный - фото 13
Клавиатура и мышь беспроводные A4TECH 3000NS черный - фото 14
Клавиатура и мышь беспроводные A4TECH 3000NS черный - фото 15
Клавиатура и мышь беспроводные A4TECH 3000NS черный - фото 16
Клавиатура и мышь беспроводные A4TECH 3000NS черный - фото 17
Клавиатура и мышь беспроводные A4TECH 3000NS черный - фото 18
Клавиатура и мышь беспроводные A4TECH 3000NS черный - фото 19
Клавиатура и мышь беспроводные A4TECH 3000NS черный - фото 20
Клавиатура и мышь беспроводные A4TECH 3000NS черный - фото 21
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Клавиатура и мышь беспроводные A4TECH 3000NS черный - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
беспроводное
  • Клавиатура и мышь беспроводные A4TECH 3000NS черный - фото 1
  • Клавиатура и мышь беспроводные A4TECH 3000NS черный - фото 2
  • Клавиатура и мышь беспроводные A4TECH 3000NS черный - фото 3
  • Клавиатура и мышь беспроводные A4TECH 3000NS черный - фото 4
  • Клавиатура и мышь беспроводные A4TECH 3000NS черный - фото 5
  • Клавиатура и мышь беспроводные A4TECH 3000NS черный - фото 6
  • Клавиатура и мышь беспроводные A4TECH 3000NS черный - фото 7
  • Клавиатура и мышь беспроводные A4TECH 3000NS черный - фото 8
  • Клавиатура и мышь беспроводные A4TECH 3000NS черный - фото 9
  • Клавиатура и мышь беспроводные A4TECH 3000NS черный - фото 10
  • Клавиатура и мышь беспроводные A4TECH 3000NS черный - фото 11
  • Клавиатура и мышь беспроводные A4TECH 3000NS черный - фото 12
  • Клавиатура и мышь беспроводные A4TECH 3000NS черный - фото 13
  • Клавиатура и мышь беспроводные A4TECH 3000NS черный - фото 14
  • Клавиатура и мышь беспроводные A4TECH 3000NS черный - фото 15
  • Клавиатура и мышь беспроводные A4TECH 3000NS черный - фото 16
  • Клавиатура и мышь беспроводные A4TECH 3000NS черный - фото 17
  • Клавиатура и мышь беспроводные A4TECH 3000NS черный - фото 18
  • Клавиатура и мышь беспроводные A4TECH 3000NS черный - фото 19
  • Клавиатура и мышь беспроводные A4TECH 3000NS черный - фото 20
  • Клавиатура и мышь беспроводные A4TECH 3000NS черный - фото 21
  • Клавиатура и мышь беспроводные A4TECH 3000NS черный - фото 22
  • Клавиатура и мышь беспроводные A4TECH 3000NS черный - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654102
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, USB ресивер, документация
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Источник питания клавиатуры
2хААА
Источник питания мыши
1хАА
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1200
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
15 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х18х3
Вес, г.
880

Описание товара Клавиатура и мышь беспроводные A4TECH 3000NS черный

Клавиатура+мышь беспроводная A4Tech Fstyler 3000NS ? функциональный беспроводной комплект, выполненный в черном цвете. В него входит мышь с 3 основными клавишами и клавиатура со 104 кнопками. Для свободы действий устройство подключается через USB-приемник: он подсоединяется к компьютеру, обеспечивая свободу действий. При беспроводном подключении по 2.4 ГГц вы получаете свободу действий на расстоянии 10 м. Это обеспечивает простое подключение без конфликтов и задержек. От встроенной батареи мышь сможет работать до 12 месяцев. После 20 секунд бездействия мышь переходит в режим сна. Для снижения уровня помех и потерь в цепи клавиатура из комплекта A4Tech Fstyler 3000NS использует профессиональный чип. Ее корпус защищен от попадания влаги. Благодаря кнопке программирования можно настроить клавиатуру на выполнение 16 действий. Горизонтальную и вертикальную прокрутку обеспечивает 4D-колесо с прорезиненным покрытием против скольжения.

Отзывы о товаре Клавиатура и мышь беспроводные A4TECH 3000NS черный




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, USB ресивер, документация
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Источник питания клавиатуры
2хААА
Источник питания мыши
1хАА
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1200
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
15 м
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура+мышь беспроводная A4Tech Fstyler 3000NS ? функциональный беспроводной комплект, выполненный в черном цвете. В него входит мышь с 3 основными клавишами и клавиатура со 104 кнопками. Для свободы действий устройство подключается через USB-приемник: он подсоединяется к компьютеру, обеспечивая свободу действий. При беспроводном подключении по 2.4 ГГц вы получаете свободу действий на расстоянии 10 м. Это обеспечивает простое подключение без конфликтов и задержек. От встроенной батареи мышь сможет работать до 12 месяцев. После 20 секунд бездействия мышь переходит в режим сна. Для снижения уровня помех и потерь в цепи клавиатура из комплекта A4Tech Fstyler 3000NS использует профессиональный чип. Ее корпус защищен от попадания влаги. Благодаря кнопке программирования можно настроить клавиатуру на выполнение 16 действий. Горизонтальную и вертикальную прокрутку обеспечивает 4D-колесо с прорезиненным покрытием против скольжения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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