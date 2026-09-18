Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 черный/оранжевый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 черный/оранжевый
Клавиатура A4TECH - это замечательное сочетание функциональности и стиля, выполненное в черно-оранжевой цветовой гамме. Эта полноразмерная клавиатура с раскладкой JIS включает в себя 104 клавиши, обеспечивая полный набор функций для продуктивной работы и комфортного общения. Мембранный тип клавиатуры делает её нажатие гладким и тихим, что идеально подходит для длительного использования. Клавиатура и сопутствующая мышь подключаются через радиоканал, обеспечивая устойчивое беспроводное соединение с радиусом действия до 15 метров. Это позволяет вам комфортно работать или играть на расстоянии от ПК, не беспокоясь о длине проводов. Функциональная клавиша (Fn) добавляет дополнительные возможности, упрощая доступ к различным функциям. Мышь, входящая в комплект, оснащена оптическим сенсором с разрешением до 2000 dpi, что делает её точной и чувствительной. Она питается от одной батарейки типа АА, так же как и клавиатура, что упрощает эксплуатацию и замену источников питания. Вся система работает в тандеме, предлагая удобство и эффективность, которые так важны как для офисной работы, так и для домашнего использования. Благодаря изящному дизайну и надежному исполнению, клавиатура A4TECH станет вашим незаменимым помощником на долгие годы. Вес клавиатуры составляет всего 494 г, что делает её легкой и мобильной.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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