Клавиатура Qumo Dominator 33338
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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%1 150 руб. 2 380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 654183
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
40х18х3
Вес, г.
400
Описание товара Клавиатура Qumo Dominator 33338
Игровой набор клавиатура, мышь, коврик. Проводное подключение USB 2.0. Клавиатура: 104 клавиши + 8 мультимедиа, 19 клавиш AntiGhosting, радужная подсветка. Мышь: 7 кнопок, сенсор А704, разрешение 1200/1600/2400/3200 DPI, подсветка 4 цвета.
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Игровой набор клавиатура, мышь, коврик. Проводное подключение USB 2.0. Клавиатура: 104 клавиши + 8 мультимедиа, 19 клавиш AntiGhosting, радужная подсветка. Мышь: 7 кнопок, сенсор А704, разрешение 1200/1600/2400/3200 DPI, подсветка 4 цвета.
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