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Клавиатура SVEN KB-G8400 (SV-021504) купить с доставкой в Москве
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Клавиатура SVEN KB-G8400 (SV-021504)

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Клавиатура SVEN KB-G8400 (SV-021504) - фото 1
Клавиатура SVEN KB-G8400 (SV-021504) - фото 2
Клавиатура SVEN KB-G8400 (SV-021504) - фото 3
Клавиатура SVEN KB-G8400 (SV-021504) - фото 4
Клавиатура SVEN KB-G8400 (SV-021504) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
  • Клавиатура SVEN KB-G8400 (SV-021504) - фото 1
  • Клавиатура SVEN KB-G8400 (SV-021504) - фото 2
  • Клавиатура SVEN KB-G8400 (SV-021504) - фото 3
  • Клавиатура SVEN KB-G8400 (SV-021504) - фото 4
  • Клавиатура SVEN KB-G8400 (SV-021504) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
1 150 руб.  1 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 653043
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Подсветка клавиш
да
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Размеры в упаковке, см
35х10х5
Вес, кг.
1.2

Описание товара Клавиатура SVEN KB-G8400 (SV-021504)

Специальное программное обеспечение помогает настраивать все параметры клавиатуры: от функций клавиш до работы подсветки. Специальные клавиши позволят легко изменять уровень громкости, управлять воспроизведением и пролистывать треки в плеере. Настраиваемая RGB-подсветка позволяет сформировать уникальную атмосферу игрового места.

Отзывы о товаре Клавиатура SVEN KB-G8400 (SV-021504)




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Подсветка клавиш
да
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Описание
Специальное программное обеспечение помогает настраивать все параметры клавиатуры: от функций клавиш до работы подсветки. Специальные клавиши позволят легко изменять уровень громкости, управлять воспроизведением и пролистывать треки в плеере. Настраиваемая RGB-подсветка позволяет сформировать уникальную атмосферу игрового места.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура SVEN KB-G8400 (SV-021504) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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