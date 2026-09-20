Клавиатура SVEN KB-G8400 (SV-021504)
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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%1 150 руб. 1 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 653043
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Подсветка клавиш
да
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Размеры в упаковке, см
35х10х5
Вес, кг.
1.2
Описание товара Клавиатура SVEN KB-G8400 (SV-021504)
Специальное программное обеспечение помогает настраивать все параметры клавиатуры: от функций клавиш до работы подсветки. Специальные клавиши позволят легко изменять уровень громкости, управлять воспроизведением и пролистывать треки в плеере. Настраиваемая RGB-подсветка позволяет сформировать уникальную атмосферу игрового места.
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Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Подсветка клавиш
да
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Специальное программное обеспечение помогает настраивать все параметры клавиатуры: от функций клавиш до работы подсветки. Специальные клавиши позволят легко изменять уровень громкости, управлять воспроизведением и пролистывать треки в плеере. Настраиваемая RGB-подсветка позволяет сформировать уникальную атмосферу игрового места.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, механические, ножничные, белые
Теги товара: с подсветкой, мембранные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, бесшумные, тонкие
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, механические, ножничные, белые
Теги товара: с подсветкой, мембранные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, бесшумные, тонкие
Клавиатура SVEN KB-G8400 (SV-021504) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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