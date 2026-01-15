Набор клавиатура + мышь Sven GS-9100 (SV-018436)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Набор клавиатура + мышь Sven GS-9100 (SV-018436)
Набор клавиатура+мышь SVEN GS-9100 станет настоящей находкой для поклонников киберспорта и профессиональных геймеров. Кроме эргономичной конструкции, оба устройства могут «похвастаться» удобством в использовании. Высоту клавиатуры, состоящей из 104 кнопок, можно регулировать для удобства владельца. Также необходимо знать, что устройство защищено от попадания влаги. Клавиатура дополнена динамической подсветкой. Кнопки функций и цифровой блок делают ее удобной для работы в офисных приложениях, а не только для прохождения игр. Ресурс клавиш рассчитан на 20 млн нажатий. Мышь из набора имеет нестандартную и привлекательную форму черного пластикового корпуса. Она имеет в своей конструкции 4 кнопки и оптический светодиодный сенсор с моментальным откликом. Оба устройства из комплекта клавиатура+мышь SVEN GS-9100 подключаются к компьютеру за счет длинных (1.8 м) кабелей в оплетке.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, механические, ножничные, белые
Теги товара: игровые, с подсветкой, мембранные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, бесшумные, тонкие
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, механические, ножничные, белые
Теги товара: игровые, с подсветкой, мембранные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, бесшумные, тонкие
Достоинства:
Комментарий:
все норм работает,ток упаковка так себе, могло и потерять при доставке туже самую мышку(или кнопки
Достоинства:
Комментарий:
Отличное соотношение цены и качества. Долгое время использовал набор из клавиатуры и мыши другого производителя, который уже было пора менять, но данный набор мне не подошел. Попробовал в играх 1-1,5 часа и рука на клавиатуре устала. Мнение индивидуальное, а к качеству претензий нет.
Достоинства:
Комментарий:
Клавы норм, к ним вопросов нет. Заказал 10 штук, могли бы и в коробку упаковать, пришло рассыпухой, замучался рассовывать по пакетам.
Достоинства:
Комментарий:
\"залипает\" клавиша пробела,мышь, не смотря на малый вес,ощущается вязкой.были наборы гораздо более удобные и понятные для восприятия. определил бы это в категорию для \"неспешных игр\",либо для работы в офисных приложениях.лежит в коробке.
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл в отличном состоянии!!! Плохо конечно что Продавец экономит на упаковке!!! Мне Повезло коробка целая!! Но все же нужно упаковывать нормально!!!
Достоинства:
Комментарий:
Что сказать? Сын любимой женщины доволен. Большего и желать не чего. А улыбка на лице любимой женщины - самый дорогой и ценный подарок. Всем хорошего дня, здоровья и настроения! Мир вашему дому. Добра, любви и семейного благополучия!
Достоинства:
Комментарий:
Есть колонка этой фирмы и она на высоте, клавиатуру не удалось проверить. Но думаю тоже должа быть отличной, оценка заочно.
Достоинства:
Комментарий:
пришло неподходящее крепление, сам монитор не включал... возвращаю
Достоинства:
Комментарий:
взял клаву в замен challenge 9700. разница только в допкнопках и добавили кнопку вызова калькулятора. мышь получилась по приколу комплектом. почему бы и нет. коврик есть, но как видно он мне не нужен. мышь очень лёгкая. клава погремушка
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, все работает. Прошло пол года - поломок и нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
пару кнопок нужно очень быстро нажимать, иначе залипают
Достоинства:
Комментарий:
В общем не плохо, но моментами, залипает клавиатура, в играх напрягает это(((
Достоинства:
Комментарий:
Это не игровой набор и Вы должны понимать. Брался, что бы были хоть какие-то средства ввода для второго ПК. Мышь мусорная, клавиатура лучше (хотя для меня очень маленькая).
Достоинства:
Комментарий:
Цвет русской раскладки не красный, а скорее розовый. У мышки четыре режима чувствительности.
Отзывы о товаре Набор клавиатура + мышь Sven GS-9100 (SV-018436)
Достоинства:
Комментарий:
все норм работает,ток упаковка так себе, могло и потерять при доставке туже самую мышку(или кнопки
Достоинства:
Комментарий:
Отличное соотношение цены и качества. Долгое время использовал набор из клавиатуры и мыши другого производителя, который уже было пора менять, но данный набор мне не подошел. Попробовал в играх 1-1,5 часа и рука на клавиатуре устала. Мнение индивидуальное, а к качеству претензий нет.
Достоинства:
Комментарий:
Клавы норм, к ним вопросов нет. Заказал 10 штук, могли бы и в коробку упаковать, пришло рассыпухой, замучался рассовывать по пакетам.
Достоинства:
Комментарий:
\"залипает\" клавиша пробела,мышь, не смотря на малый вес,ощущается вязкой.были наборы гораздо более удобные и понятные для восприятия. определил бы это в категорию для \"неспешных игр\",либо для работы в офисных приложениях.лежит в коробке.
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл в отличном состоянии!!! Плохо конечно что Продавец экономит на упаковке!!! Мне Повезло коробка целая!! Но все же нужно упаковывать нормально!!!
Достоинства:
Комментарий:
Что сказать? Сын любимой женщины доволен. Большего и желать не чего. А улыбка на лице любимой женщины - самый дорогой и ценный подарок. Всем хорошего дня, здоровья и настроения! Мир вашему дому. Добра, любви и семейного благополучия!
Достоинства:
Комментарий:
Есть колонка этой фирмы и она на высоте, клавиатуру не удалось проверить. Но думаю тоже должа быть отличной, оценка заочно.
Достоинства:
Комментарий:
пришло неподходящее крепление, сам монитор не включал... возвращаю
Достоинства:
Комментарий:
взял клаву в замен challenge 9700. разница только в допкнопках и добавили кнопку вызова калькулятора. мышь получилась по приколу комплектом. почему бы и нет. коврик есть, но как видно он мне не нужен. мышь очень лёгкая. клава погремушка
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, все работает. Прошло пол года - поломок и нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
пару кнопок нужно очень быстро нажимать, иначе залипают
Достоинства:
Комментарий:
В общем не плохо, но моментами, залипает клавиатура, в играх напрягает это(((
Достоинства:
Комментарий:
Это не игровой набор и Вы должны понимать. Брался, что бы были хоть какие-то средства ввода для второго ПК. Мышь мусорная, клавиатура лучше (хотя для меня очень маленькая).
Достоинства:
Комментарий:
Цвет русской раскладки не красный, а скорее розовый. У мышки четыре режима чувствительности.