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Набор клавиатура + мышь Sven GS-9100 (SV-018436) купить с доставкой в Москве
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Набор клавиатура + мышь Sven GS-9100 (SV-018436)

14 Отзывы
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Набор клавиатура + мышь Sven GS-9100 (SV-018436) - фото 1
Набор клавиатура + мышь Sven GS-9100 (SV-018436) - фото 2
Набор клавиатура + мышь Sven GS-9100 (SV-018436) - фото 3
Набор клавиатура + мышь Sven GS-9100 (SV-018436) - фото 4
Набор клавиатура + мышь Sven GS-9100 (SV-018436) - фото 5
Набор клавиатура + мышь Sven GS-9100 (SV-018436) - фото 6
Набор клавиатура + мышь Sven GS-9100 (SV-018436) - фото 7
Набор клавиатура + мышь Sven GS-9100 (SV-018436) - фото 8
Набор клавиатура + мышь Sven GS-9100 (SV-018436) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Набор клавиатура + мышь Sven GS-9100 (SV-018436) - фото 1
  • Набор клавиатура + мышь Sven GS-9100 (SV-018436) - фото 2
  • Набор клавиатура + мышь Sven GS-9100 (SV-018436) - фото 3
  • Набор клавиатура + мышь Sven GS-9100 (SV-018436) - фото 4
  • Набор клавиатура + мышь Sven GS-9100 (SV-018436) - фото 5
  • Набор клавиатура + мышь Sven GS-9100 (SV-018436) - фото 6
  • Набор клавиатура + мышь Sven GS-9100 (SV-018436) - фото 7
  • Набор клавиатура + мышь Sven GS-9100 (SV-018436) - фото 8
  • Набор клавиатура + мышь Sven GS-9100 (SV-018436) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 504705
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
документация
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Длина кабеля
1.8
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1600
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х20х5
Вес, г.
850

Описание товара Набор клавиатура + мышь Sven GS-9100 (SV-018436)

Набор клавиатура+мышь SVEN GS-9100 станет настоящей находкой для поклонников киберспорта и профессиональных геймеров. Кроме эргономичной конструкции, оба устройства могут «похвастаться» удобством в использовании. Высоту клавиатуры, состоящей из 104 кнопок, можно регулировать для удобства владельца. Также необходимо знать, что устройство защищено от попадания влаги. Клавиатура дополнена динамической подсветкой. Кнопки функций и цифровой блок делают ее удобной для работы в офисных приложениях, а не только для прохождения игр. Ресурс клавиш рассчитан на 20 млн нажатий. Мышь из набора имеет нестандартную и привлекательную форму черного пластикового корпуса. Она имеет в своей конструкции 4 кнопки и оптический светодиодный сенсор с моментальным откликом. Оба устройства из комплекта клавиатура+мышь SVEN GS-9100 подключаются к компьютеру за счет длинных (1.8 м) кабелей в оплетке.

Отзывы о товаре Набор клавиатура + мышь Sven GS-9100 (SV-018436)

Источник: Яндекс Маркет
15.01.2026
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
все норм работает,ток упаковка так себе, могло и потерять при доставке туже самую мышку(или кнопки
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2026
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
Отличное соотношение цены и качества. Долгое время использовал набор из клавиатуры и мыши другого производителя, который уже было пора менять, но данный набор мне не подошел. Попробовал в играх 1-1,5 часа и рука на клавиатуре устала. Мнение индивидуальное, а к качеству претензий нет.
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2026
Евгений М.

Достоинства:


Комментарий:
Клавы норм, к ним вопросов нет. Заказал 10 штук, могли бы и в коробку упаковать, пришло рассыпухой, замучался рассовывать по пакетам.
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2025
Роман С.

Достоинства:


Комментарий:
\"залипает\" клавиша пробела,мышь, не смотря на малый вес,ощущается вязкой.были наборы гораздо более удобные и понятные для восприятия. определил бы это в категорию для \"неспешных игр\",либо для работы в офисных приложениях.лежит в коробке.
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2025
Юрий Л.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл в отличном состоянии!!! Плохо конечно что Продавец экономит на упаковке!!! Мне Повезло коробка целая!! Но все же нужно упаковывать нормально!!!
Источник: Яндекс Маркет
22.11.2025
Литератор

Достоинства:


Комментарий:
Что сказать? Сын любимой женщины доволен. Большего и желать не чего. А улыбка на лице любимой женщины - самый дорогой и ценный подарок. Всем хорошего дня, здоровья и настроения! Мир вашему дому. Добра, любви и семейного благополучия!
Источник: Яндекс Маркет
30.09.2025
Руслан Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Есть колонка этой фирмы и она на высоте, клавиатуру не удалось проверить. Но думаю тоже должа быть отличной, оценка заочно.
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2025
Александр Ж.

Достоинства:


Комментарий:
пришло неподходящее крепление, сам монитор не включал... возвращаю
Источник: Яндекс Маркет
02.09.2025
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
взял клаву в замен challenge 9700. разница только в допкнопках и добавили кнопку вызова калькулятора. мышь получилась по приколу комплектом. почему бы и нет. коврик есть, но как видно он мне не нужен. мышь очень лёгкая. клава погремушка
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, все работает. Прошло пол года - поломок и нареканий нет.
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Айзат Х.

Достоинства:


Комментарий:
пару кнопок нужно очень быстро нажимать, иначе залипают
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Федор А.

Достоинства:


Комментарий:
В общем не плохо, но моментами, залипает клавиатура, в играх напрягает это(((
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Это не игровой набор и Вы должны понимать. Брался, что бы были хоть какие-то средства ввода для второго ПК. Мышь мусорная, клавиатура лучше (хотя для меня очень маленькая).
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Сергей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Цвет русской раскладки не красный, а скорее розовый. У мышки четыре режима чувствительности.



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
документация
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Длина кабеля
1.8
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1600
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Набор клавиатура+мышь SVEN GS-9100 станет настоящей находкой для поклонников киберспорта и профессиональных геймеров. Кроме эргономичной конструкции, оба устройства могут «похвастаться» удобством в использовании. Высоту клавиатуры, состоящей из 104 кнопок, можно регулировать для удобства владельца. Также необходимо знать, что устройство защищено от попадания влаги. Клавиатура дополнена динамической подсветкой. Кнопки функций и цифровой блок делают ее удобной для работы в офисных приложениях, а не только для прохождения игр. Ресурс клавиш рассчитан на 20 млн нажатий. Мышь из набора имеет нестандартную и привлекательную форму черного пластикового корпуса. Она имеет в своей конструкции 4 кнопки и оптический светодиодный сенсор с моментальным откликом. Оба устройства из комплекта клавиатура+мышь SVEN GS-9100 подключаются к компьютеру за счет длинных (1.8 м) кабелей в оплетке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2026
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
все норм работает,ток упаковка так себе, могло и потерять при доставке туже самую мышку(или кнопки
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2026
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
Отличное соотношение цены и качества. Долгое время использовал набор из клавиатуры и мыши другого производителя, который уже было пора менять, но данный набор мне не подошел. Попробовал в играх 1-1,5 часа и рука на клавиатуре устала. Мнение индивидуальное, а к качеству претензий нет.
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2026
Евгений М.

Достоинства:


Комментарий:
Клавы норм, к ним вопросов нет. Заказал 10 штук, могли бы и в коробку упаковать, пришло рассыпухой, замучался рассовывать по пакетам.
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2025
Роман С.

Достоинства:


Комментарий:
\"залипает\" клавиша пробела,мышь, не смотря на малый вес,ощущается вязкой.были наборы гораздо более удобные и понятные для восприятия. определил бы это в категорию для \"неспешных игр\",либо для работы в офисных приложениях.лежит в коробке.
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2025
Юрий Л.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл в отличном состоянии!!! Плохо конечно что Продавец экономит на упаковке!!! Мне Повезло коробка целая!! Но все же нужно упаковывать нормально!!!
Источник: Яндекс Маркет
22.11.2025
Литератор

Достоинства:


Комментарий:
Что сказать? Сын любимой женщины доволен. Большего и желать не чего. А улыбка на лице любимой женщины - самый дорогой и ценный подарок. Всем хорошего дня, здоровья и настроения! Мир вашему дому. Добра, любви и семейного благополучия!
Источник: Яндекс Маркет
30.09.2025
Руслан Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Есть колонка этой фирмы и она на высоте, клавиатуру не удалось проверить. Но думаю тоже должа быть отличной, оценка заочно.
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2025
Александр Ж.

Достоинства:


Комментарий:
пришло неподходящее крепление, сам монитор не включал... возвращаю
Источник: Яндекс Маркет
02.09.2025
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
взял клаву в замен challenge 9700. разница только в допкнопках и добавили кнопку вызова калькулятора. мышь получилась по приколу комплектом. почему бы и нет. коврик есть, но как видно он мне не нужен. мышь очень лёгкая. клава погремушка
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, все работает. Прошло пол года - поломок и нареканий нет.
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Айзат Х.

Достоинства:


Комментарий:
пару кнопок нужно очень быстро нажимать, иначе залипают
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Федор А.

Достоинства:


Комментарий:
В общем не плохо, но моментами, залипает клавиатура, в играх напрягает это(((
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Это не игровой набор и Вы должны понимать. Брался, что бы были хоть какие-то средства ввода для второго ПК. Мышь мусорная, клавиатура лучше (хотя для меня очень маленькая).
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Сергей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Цвет русской раскладки не красный, а скорее розовый. У мышки четыре режима чувствительности.


Набор клавиатура + мышь Sven GS-9100 (SV-018436) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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