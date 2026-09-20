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Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy Pink купить с доставкой в Москве
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Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy Pink

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Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy Pink - фото 1
Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy Pink - фото 2
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Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy Pink - фото 5
Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy Pink - фото 6
Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy Pink - фото 7
Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy Pink - фото 8
Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy Pink - фото 9
Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy Pink - фото 10
Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy Pink - фото 11
Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy Pink - фото 12
Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy Pink - фото 13
Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy Pink - фото 14
Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy Pink - фото 15
Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy Pink - фото 16
Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy Pink - фото 17
Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy Pink - фото 18
Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy Pink - фото 19
Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy Pink - фото 20
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Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy Pink - фото 22
Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy Pink - фото 23
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Цвет
розовый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
88
Тип переключателей
линейные
Модель переключателей
Bloody BLMS Red Plus
Формат клавиатуры
TKL (80%)
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  • Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy Pink - фото 10
  • Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy Pink - фото 11
  • Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy Pink - фото 12
  • Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy Pink - фото 13
  • Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy Pink - фото 14
  • Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy Pink - фото 15
  • Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy Pink - фото 16
  • Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy Pink - фото 17
  • Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy Pink - фото 18
  • Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy Pink - фото 19
  • Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy Pink - фото 20
  • Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy Pink - фото 21
  • Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy Pink - фото 22
  • Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy Pink - фото 23
  • Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy Pink - фото 24
  • Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy Pink - фото 25
  • Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy Pink - фото 26
  • Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy Pink - фото 27
  • Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy Pink - фото 28
  • Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy Pink - фото 29
  • Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy Pink - фото 30
  • Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy Pink - фото 31
  • Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy Pink - фото 32
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654110
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
двойной пуллер, документация, дополнительные кейкапы, дополнительные переключатели
Цвет
розовый
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
88
Тип переключателей
линейные
Модель переключателей
Bloody BLMS Red Plus
Формат клавиатуры
TKL (80%)
Hot Swap
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х18х3
Вес, кг.
1.56

Описание товара Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy Pink

Клавиатура A4TECH — идеальный выбор для геймеров и любителей стильных устройств. Этот механический TKL (80%) девайс выполнен в элегантном розовом цвете и оснащен 88 клавишами, что придаёт ему компактность, сохраняя при этом все необходимые функциональные возможности. Клавиатура имеет ANSI раскладку и поддерживает Hot Swap, позволяя легко менять переключатели без пайки, что особенно удобно для создания уникального тактильного ощущения. Линейные переключатели обеспечивают плавный и тихий ход клавиш, а наличие клавиши функции (Fn) расширяет возможности управления. Подсветка клавиш добавляет эффектности, позволяя комфортно пользоваться клавиатурой в темноте. Проводное подключение обеспечивает стабильное соединение с ПК, а длина кабеля в 1.8 метра предоставляет свободу в выборе расположения на рабочем столе. Эта клавиатура была создана для того, чтобы удовлетворить все ваши потребности во время игры и работы, совмещая в себе привлекательный дизайн и современные технологии.

Отзывы о товаре Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy Pink




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
двойной пуллер, документация, дополнительные кейкапы, дополнительные переключатели
Цвет
розовый
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
88
Развернуть
Тип переключателей
линейные
Модель переключателей
Bloody BLMS Red Plus
Формат клавиатуры
TKL (80%)
Hot Swap
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура A4TECH — идеальный выбор для геймеров и любителей стильных устройств. Этот механический TKL (80%) девайс выполнен в элегантном розовом цвете и оснащен 88 клавишами, что придаёт ему компактность, сохраняя при этом все необходимые функциональные возможности. Клавиатура имеет ANSI раскладку и поддерживает Hot Swap, позволяя легко менять переключатели без пайки, что особенно удобно для создания уникального тактильного ощущения. Линейные переключатели обеспечивают плавный и тихий ход клавиш, а наличие клавиши функции (Fn) расширяет возможности управления. Подсветка клавиш добавляет эффектности, позволяя комфортно пользоваться клавиатурой в темноте. Проводное подключение обеспечивает стабильное соединение с ПК, а длина кабеля в 1.8 метра предоставляет свободу в выборе расположения на рабочем столе. Эта клавиатура была создана для того, чтобы удовлетворить все ваши потребности во время игры и работы, совмещая в себе привлекательный дизайн и современные технологии.
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Доставка
Отзывы


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