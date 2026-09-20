Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy Pink
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Характеристики
Описание товара Клавиатура A4Tech Bloody S87 Energy Pink
Клавиатура A4TECH — идеальный выбор для геймеров и любителей стильных устройств. Этот механический TKL (80%) девайс выполнен в элегантном розовом цвете и оснащен 88 клавишами, что придаёт ему компактность, сохраняя при этом все необходимые функциональные возможности. Клавиатура имеет ANSI раскладку и поддерживает Hot Swap, позволяя легко менять переключатели без пайки, что особенно удобно для создания уникального тактильного ощущения. Линейные переключатели обеспечивают плавный и тихий ход клавиш, а наличие клавиши функции (Fn) расширяет возможности управления. Подсветка клавиш добавляет эффектности, позволяя комфортно пользоваться клавиатурой в темноте. Проводное подключение обеспечивает стабильное соединение с ПК, а длина кабеля в 1.8 метра предоставляет свободу в выборе расположения на рабочем столе. Эта клавиатура была создана для того, чтобы удовлетворить все ваши потребности во время игры и работы, совмещая в себе привлекательный дизайн и современные технологии.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, мембранные, ножничные, белые, бесшумные, тонкие
Теги товара: игровые, с подсветкой, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
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