Клавиатура A4Tech Bloody B760 Neon серый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Клавиатура A4Tech Bloody B760 Neon серый
Оптомеханическая клавиатура A4Tech Bloody B760 Neon имеет полноразмерную островную конструкцию. Модель состоит из 104 клавиш типа LK Light Strike с многоцветной неоновой подсветкой. Последнюю можно включать и выключать, а также регулировать ее яркость произвольно. Клавиатура с покрытием из алюминия и защитой от попадания влаги отличается повышенной прочностью, поэтому ей не страшны самые экспрессивные игровые сеты. Ресурс кнопок рассчитан на 100 млн нажатий, что тоже положительно сказывается на сроке службы модели. Проводное подключение клавиатуры A4Tech Bloody B760 Neon к компьютеру осуществляется за счет кабеля длиной 1.8 м и интерфейса USB. Частота опроса модели составляет 1000 Гц, а для удобства использования она дополнена цифровым блоком. Это делает модель удобно не только в прохождении игр, но и в работе с офисными и графическими программами.
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Теги товара: игровые, с подсветкой, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
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