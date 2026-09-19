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Клавиатура A4Tech Bloody B760 Neon серый купить с доставкой в Москве
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Клавиатура A4Tech Bloody B760 Neon серый

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Клавиатура A4Tech Bloody B760 Neon серый - фото 2
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Клавиатура A4Tech Bloody B760 Neon серый - фото 6
Клавиатура A4Tech Bloody B760 Neon серый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип клавиатуры
оптомеханическая
Назначение
для ПК
Цвет
серый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура A4Tech Bloody B760 Neon серый - фото 1
  • Клавиатура A4Tech Bloody B760 Neon серый - фото 2
  • Клавиатура A4Tech Bloody B760 Neon серый - фото 3
  • Клавиатура A4Tech Bloody B760 Neon серый - фото 4
  • Клавиатура A4Tech Bloody B760 Neon серый - фото 5
  • Клавиатура A4Tech Bloody B760 Neon серый - фото 6
  • Клавиатура A4Tech Bloody B760 Neon серый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 396966
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
оптомеханическая
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
игровая клавиатура
Цвет
серый
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х12х4
Вес, кг.
1.32

Описание товара Клавиатура A4Tech Bloody B760 Neon серый

Оптомеханическая клавиатура A4Tech Bloody B760 Neon имеет полноразмерную островную конструкцию. Модель состоит из 104 клавиш типа LK Light Strike с многоцветной неоновой подсветкой. Последнюю можно включать и выключать, а также регулировать ее яркость произвольно. Клавиатура с покрытием из алюминия и защитой от попадания влаги отличается повышенной прочностью, поэтому ей не страшны самые экспрессивные игровые сеты. Ресурс кнопок рассчитан на 100 млн нажатий, что тоже положительно сказывается на сроке службы модели. Проводное подключение клавиатуры A4Tech Bloody B760 Neon к компьютеру осуществляется за счет кабеля длиной 1.8 м и интерфейса USB. Частота опроса модели составляет 1000 Гц, а для удобства использования она дополнена цифровым блоком. Это делает модель удобно не только в прохождении игр, но и в работе с офисными и графическими программами.

Отзывы о товаре Клавиатура A4Tech Bloody B760 Neon серый




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
оптомеханическая
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
игровая клавиатура
Цвет
серый
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Развернуть
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Оптомеханическая клавиатура A4Tech Bloody B760 Neon имеет полноразмерную островную конструкцию. Модель состоит из 104 клавиш типа LK Light Strike с многоцветной неоновой подсветкой. Последнюю можно включать и выключать, а также регулировать ее яркость произвольно. Клавиатура с покрытием из алюминия и защитой от попадания влаги отличается повышенной прочностью, поэтому ей не страшны самые экспрессивные игровые сеты. Ресурс кнопок рассчитан на 100 млн нажатий, что тоже положительно сказывается на сроке службы модели. Проводное подключение клавиатуры A4Tech Bloody B760 Neon к компьютеру осуществляется за счет кабеля длиной 1.8 м и интерфейса USB. Частота опроса модели составляет 1000 Гц, а для удобства использования она дополнена цифровым блоком. Это делает модель удобно не только в прохождении игр, но и в работе с офисными и графическими программами.
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Отзывы


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