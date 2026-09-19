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Клавиатура Logitech K380 White купить с доставкой в Москве
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Клавиатура Logitech K380 White

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Клавиатура Logitech K380 White - фото 2
Клавиатура Logitech K380 White - фото 3
Клавиатура Logitech K380 White - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Тип подключения
беспроводное
  • Клавиатура Logitech K380 White - фото 1
  • Клавиатура Logitech K380 White - фото 2
  • Клавиатура Logitech K380 White - фото 3
  • Клавиатура Logitech K380 White - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 412056
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Тачпад
нет
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Тип подключения
беспроводное
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Размеры в упаковке, см
29х14х3
Вес, г.
575

Описание товара Клавиатура Logitech K380 White

Компактная, современная, универсальная клавиатура K380 Slim Multi-Device — оптимальный выбор при оснащении рабочего места. Это продуманное до мелочей устройство с ультратонким профилем идеально подходит для ввода текста на компьютере, смартфоне, планшете и т. д. Она является лучшим помощником для решения повседневных задач.

Отзывы о товаре Клавиатура Logitech K380 White




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Тачпад
нет
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Тип подключения
беспроводное
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Описание
Компактная, современная, универсальная клавиатура K380 Slim Multi-Device — оптимальный выбор при оснащении рабочего места. Это продуманное до мелочей устройство с ультратонким профилем идеально подходит для ввода текста на компьютере, смартфоне, планшете и т. д. Она является лучшим помощником для решения повседневных задач.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура Logitech K380 White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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