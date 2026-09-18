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Клавиатура A4Tech Bloody B760 черный купить с доставкой в Москве
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Клавиатура A4Tech Bloody B760 черный

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Клавиатура A4Tech Bloody B760 черный - фото 1
Клавиатура A4Tech Bloody B760 черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
  • Клавиатура A4Tech Bloody B760 черный - фото 1
  • Клавиатура A4Tech Bloody B760 черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255476
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Для геймеров
да
Размеры в упаковке, см
25х15х3
Вес, кг.
1.03

Описание товара Клавиатура A4Tech Bloody B760 черный

Тщательный контроль исполнения деталей, удобство и эргономичность по праву поднимают клавиатуру на топовые позиции. Клавиатура предназначена для полного погружения в игровой процесс.

Отзывы о товаре Клавиатура A4Tech Bloody B760 черный




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Для геймеров
да
Описание
Тщательный контроль исполнения деталей, удобство и эргономичность по праву поднимают клавиатуру на топовые позиции. Клавиатура предназначена для полного погружения в игровой процесс.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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