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Набор клавиатура+мышь Oklick 620M черный купить с доставкой в Москве
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Набор клавиатура+мышь Oklick 620M черный

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Набор клавиатура+мышь Oklick 620M черный - фото 1
Набор клавиатура+мышь Oklick 620M черный - фото 2
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Набор клавиатура+мышь Oklick 620M черный - фото 5
Набор клавиатура+мышь Oklick 620M черный - фото 6
Набор клавиатура+мышь Oklick 620M черный - фото 7
Набор клавиатура+мышь Oklick 620M черный - фото 8
Набор клавиатура+мышь Oklick 620M черный - фото 9
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Набор клавиатура+мышь Oklick 620M черный - фото 11
Набор клавиатура+мышь Oklick 620M черный - фото 12
Набор клавиатура+мышь Oklick 620M черный - фото 13
Набор клавиатура+мышь Oklick 620M черный - фото 14
Набор клавиатура+мышь Oklick 620M черный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатуры
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Набор клавиатура+мышь Oklick 620M черный - фото 1
  • Набор клавиатура+мышь Oklick 620M черный - фото 2
  • Набор клавиатура+мышь Oklick 620M черный - фото 3
  • Набор клавиатура+мышь Oklick 620M черный - фото 4
  • Набор клавиатура+мышь Oklick 620M черный - фото 5
  • Набор клавиатура+мышь Oklick 620M черный - фото 6
  • Набор клавиатура+мышь Oklick 620M черный - фото 7
  • Набор клавиатура+мышь Oklick 620M черный - фото 8
  • Набор клавиатура+мышь Oklick 620M черный - фото 9
  • Набор клавиатура+мышь Oklick 620M черный - фото 10
  • Набор клавиатура+мышь Oklick 620M черный - фото 11
  • Набор клавиатура+мышь Oklick 620M черный - фото 12
  • Набор клавиатура+мышь Oklick 620M черный - фото 13
  • Набор клавиатура+мышь Oklick 620M черный - фото 14
  • Набор клавиатура+мышь Oklick 620M черный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
710 руб. 
Начислим 20 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 255864
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор клавиатура+мышь Oklick 620M черный
710 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
мышь, клавиатура, документация
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х4
Вес, г.
840

Описание товара Набор клавиатура+мышь Oklick 620M черный

Клавиатура+мышь проводная Oklick 620M – это готовое решение для взаимодействия с вашим домашним или офисным компьютером. Набор отличается высокой функциональностью и удобством, благодаря чему может стать отличным выбором для повседневного использования. Входящая в комплект клавиатура Oklick 620M выполнена из качественного черного пластика, за счет чего обладает небольшим весом и высокой прочностью. Модель относится к мембранному типу и оснащена 104 кнопками, а также дополнительными кнопками для управления мультимедиа и различными другими функциями. Кроме того, клавиатура обладает отдельным цифровым блоком, благодаря которому обеспечивается комфорт при работе с документами. Мышь Oklick 620M выполнена в компактном корпусе из приятного матового пластика и рассчитана на хват правой и левой рукой. Для управления на корпусе предусмотрено 3 стандартные кнопки. В основе мыши используется оптический светодиодный датчик с разрешением 1200 dpi, что обеспечит комфортную работу в различных условиях и высокую точность позиционирования курсора.

Отзывы о товаре Набор клавиатура+мышь Oklick 620M черный




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
мышь, клавиатура, документация
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
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Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура+мышь проводная Oklick 620M – это готовое решение для взаимодействия с вашим домашним или офисным компьютером. Набор отличается высокой функциональностью и удобством, благодаря чему может стать отличным выбором для повседневного использования. Входящая в комплект клавиатура Oklick 620M выполнена из качественного черного пластика, за счет чего обладает небольшим весом и высокой прочностью. Модель относится к мембранному типу и оснащена 104 кнопками, а также дополнительными кнопками для управления мультимедиа и различными другими функциями. Кроме того, клавиатура обладает отдельным цифровым блоком, благодаря которому обеспечивается комфорт при работе с документами. Мышь Oklick 620M выполнена в компактном корпусе из приятного матового пластика и рассчитана на хват правой и левой рукой. Для управления на корпусе предусмотрено 3 стандартные кнопки. В основе мыши используется оптический светодиодный датчик с разрешением 1200 dpi, что обеспечит комфортную работу в различных условиях и высокую точность позиционирования курсора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор клавиатура+мышь Oklick 620M черный - стоимость товара 710 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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