Top.Mail.Ru
Клавиатура Gembird KB-G710M-S купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Клавиатура Gembird KB-G710M-S

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Клавиатура Gembird KB-G710M-S - фото 1
Клавиатура Gembird KB-G710M-S - фото 2
Клавиатура Gembird KB-G710M-S - фото 3
Клавиатура Gembird KB-G710M-S - фото 4
Клавиатура Gembird KB-G710M-S - фото 5
Клавиатура Gembird KB-G710M-S - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура Gembird KB-G710M-S - фото 1
  • Клавиатура Gembird KB-G710M-S - фото 2
  • Клавиатура Gembird KB-G710M-S - фото 3
  • Клавиатура Gembird KB-G710M-S - фото 4
  • Клавиатура Gembird KB-G710M-S - фото 5
  • Клавиатура Gembird KB-G710M-S - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
880 руб. 
Начислим 16 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736961
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Клавиатура Gembird KB-G710M-S
880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
белый
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Да
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х17х3
Вес, г.
700

Описание товара Клавиатура Gembird KB-G710M-S

Конструкция клавиатуры продумана до мелочей. Полноразмерный формат со стандартным цифровым блоком обеспечивает привычное и комфортное расположение всех необходимых клавиш, что особенно оценят бухгалтеры, инженеры и все, кто часто работает с числами. Мембранный механизм ввода обеспечивает мягкое и практически бесшумное срабатывание, что делает клавиатуру идеальным выбором для офиса или домашнего использования, где важно не беспокоить окружающих. При этом ход клавиш остается четким и тактильно ощутимым, обеспечивая уверенность в том, что каждый ваш нажатый символ будет зарегистрирован. Отдельного внимания заслуживает удобство использования. Клавиши выполнены по технологии "неутопленных клавиш" (Skeleton), что не только придает устройству футуристичный облик, но и существенно облегчает уход за ним, предотвращая накопление пыли и крошек под кнопками. Классическая конструкция и стандартный ISO-формат, знакомый пользователям по большинству офисных и домашних клавиатур, гарантируют мгновенное привыкание, вам не придется тратить время на адаптацию. Проводное подключение через надежный интерфейс USB обеспечивает стабильность соединения без задержек и необходимости подзарядки, что является ключевым преимуществом для геймеров и тех, кто ценит абсолютную надежность. Gembird KB-G710M-S — это бескомпромиссный выбор для тех, кто ищет универсальное, стильное и функциональное устройство ввода. Она станет центральным элементом вашего компьютерного стола, гармонично вписавшись в любую обстановку и подняв ваш комфорт на принципиально новый уровень. Это больше чем просто клавиатура; это ваш надежный партнер в работе, творчестве и развлечениях, который каждый день будет дарить вам положительные эмоции своим безупречным сервисом и ярким светом.

Отзывы о товаре Клавиатура Gembird KB-G710M-S




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
белый
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Да
Длина кабеля
1.5
Развернуть
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Конструкция клавиатуры продумана до мелочей. Полноразмерный формат со стандартным цифровым блоком обеспечивает привычное и комфортное расположение всех необходимых клавиш, что особенно оценят бухгалтеры, инженеры и все, кто часто работает с числами. Мембранный механизм ввода обеспечивает мягкое и практически бесшумное срабатывание, что делает клавиатуру идеальным выбором для офиса или домашнего использования, где важно не беспокоить окружающих. При этом ход клавиш остается четким и тактильно ощутимым, обеспечивая уверенность в том, что каждый ваш нажатый символ будет зарегистрирован. Отдельного внимания заслуживает удобство использования. Клавиши выполнены по технологии "неутопленных клавиш" (Skeleton), что не только придает устройству футуристичный облик, но и существенно облегчает уход за ним, предотвращая накопление пыли и крошек под кнопками. Классическая конструкция и стандартный ISO-формат, знакомый пользователям по большинству офисных и домашних клавиатур, гарантируют мгновенное привыкание, вам не придется тратить время на адаптацию. Проводное подключение через надежный интерфейс USB обеспечивает стабильность соединения без задержек и необходимости подзарядки, что является ключевым преимуществом для геймеров и тех, кто ценит абсолютную надежность. Gembird KB-G710M-S — это бескомпромиссный выбор для тех, кто ищет универсальное, стильное и функциональное устройство ввода. Она станет центральным элементом вашего компьютерного стола, гармонично вписавшись в любую обстановку и подняв ваш комфорт на принципиально новый уровень. Это больше чем просто клавиатура; это ваш надежный партнер в работе, творчестве и развлечениях, который каждый день будет дарить вам положительные эмоции своим безупречным сервисом и ярким светом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Клавиатура Gembird KB-G710M-S - по цене 880 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...