Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4020U Black USB
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Характеристики
Тип товара
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ISO
Количество клавиш
101
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
беспроводное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
830 руб.
В наличии
Код товара: 301538
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Загружаем...
830 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, гарантийный талон, упаковка
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ISO
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
101
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
2хААА
Источник питания мыши
2хААА
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1600
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х5
Вес, г.
530
Описание товара Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4020U Black USB
Dialog KMROP-4020U Black USB это комплект беспроводной клавиатуры и мыши. Отличительной чертой устройств является стильный дизайн и компактный размер, что делает их прекрасным выбором при использовании на небольшом по площади рабочем месте. Современной оптической мышке не нужен коврик. Высокая точность позиционирования достигается практически на любых поверхностях. USB интерфейс позволяет подключать и отключать мышку и клавиатуру в любой момент.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, гарантийный талон, упаковка
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ISO
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
101
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
2хААА
Источник питания мыши
2хААА
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1600
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Dialog KMROP-4020U Black USB это комплект беспроводной клавиатуры и мыши. Отличительной чертой устройств является стильный дизайн и компактный размер, что делает их прекрасным выбором при использовании на небольшом по площади рабочем месте. Современной оптической мышке не нужен коврик. Высокая точность позиционирования достигается практически на любых поверхностях. USB интерфейс позволяет подключать и отключать мышку и клавиатуру в любой момент.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
Набор клавиатура+мышь Dialog KMROP-4020U Black USB - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 830 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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