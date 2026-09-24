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Набор клавиатура и мышь Dialog KMGK-1707U BLACK Gan-Kata купить с доставкой в Москве
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Набор клавиатура и мышь Dialog KMGK-1707U BLACK Gan-Kata

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Набор клавиатура и мышь Dialog KMGK-1707U BLACK Gan-Kata - фото 1
Набор клавиатура и мышь Dialog KMGK-1707U BLACK Gan-Kata - фото 2
Набор клавиатура и мышь Dialog KMGK-1707U BLACK Gan-Kata - фото 3
Набор клавиатура и мышь Dialog KMGK-1707U BLACK Gan-Kata - фото 4
Набор клавиатура и мышь Dialog KMGK-1707U BLACK Gan-Kata - фото 5
Набор клавиатура и мышь Dialog KMGK-1707U BLACK Gan-Kata - фото 6
Набор клавиатура и мышь Dialog KMGK-1707U BLACK Gan-Kata - фото 7
Набор клавиатура и мышь Dialog KMGK-1707U BLACK Gan-Kata - фото 8
Набор клавиатура и мышь Dialog KMGK-1707U BLACK Gan-Kata - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
104
Тип подключения
проводное
  • Набор клавиатура и мышь Dialog KMGK-1707U BLACK Gan-Kata - фото 1
  • Набор клавиатура и мышь Dialog KMGK-1707U BLACK Gan-Kata - фото 2
  • Набор клавиатура и мышь Dialog KMGK-1707U BLACK Gan-Kata - фото 3
  • Набор клавиатура и мышь Dialog KMGK-1707U BLACK Gan-Kata - фото 4
  • Набор клавиатура и мышь Dialog KMGK-1707U BLACK Gan-Kata - фото 5
  • Набор клавиатура и мышь Dialog KMGK-1707U BLACK Gan-Kata - фото 6
  • Набор клавиатура и мышь Dialog KMGK-1707U BLACK Gan-Kata - фото 7
  • Набор клавиатура и мышь Dialog KMGK-1707U BLACK Gan-Kata - фото 8
  • Набор клавиатура и мышь Dialog KMGK-1707U BLACK Gan-Kata - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб. 
Начислим 19 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 653411
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор клавиатура и мышь Dialog KMGK-1707U BLACK Gan-Kata
740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Dialog
Тип товара
Набор
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Длина кабеля
1.6
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х20х4
Вес, г.
800

Описание товара Набор клавиатура и мышь Dialog KMGK-1707U BLACK Gan-Kata

Комплект игровой клавиатура и мышь DIALOG KMGK-1707U Gan-Kata Black - это игровой набор, который хорошо впишется практически в любой интерьер.

Отзывы о товаре Набор клавиатура и мышь Dialog KMGK-1707U BLACK Gan-Kata




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Характеристики
Бренд
Dialog
Тип товара
Набор
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Развернуть
Длина кабеля
1.6
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект игровой клавиатура и мышь DIALOG KMGK-1707U Gan-Kata Black - это игровой набор, который хорошо впишется практически в любой интерьер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор клавиатура и мышь Dialog KMGK-1707U BLACK Gan-Kata – стоимость товара 740 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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