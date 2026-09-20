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Клавиатура Oklick 490ML белый USB купить с доставкой в Москве
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Клавиатура Oklick 490ML белый USB

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Клавиатура Oklick 490ML белый USB - фото 1
Клавиатура Oklick 490ML белый USB - фото 2
Клавиатура Oklick 490ML белый USB - фото 3
Клавиатура Oklick 490ML белый USB - фото 4
Клавиатура Oklick 490ML белый USB - фото 5
Клавиатура Oklick 490ML белый USB - фото 6
Клавиатура Oklick 490ML белый USB - фото 7
Клавиатура Oklick 490ML белый USB - фото 8
Клавиатура Oklick 490ML белый USB - фото 9
Клавиатура Oklick 490ML белый USB - фото 10
Клавиатура Oklick 490ML белый USB - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура Oklick 490ML белый USB - фото 1
  • Клавиатура Oklick 490ML белый USB - фото 2
  • Клавиатура Oklick 490ML белый USB - фото 3
  • Клавиатура Oklick 490ML белый USB - фото 4
  • Клавиатура Oklick 490ML белый USB - фото 5
  • Клавиатура Oklick 490ML белый USB - фото 6
  • Клавиатура Oklick 490ML белый USB - фото 7
  • Клавиатура Oklick 490ML белый USB - фото 8
  • Клавиатура Oklick 490ML белый USB - фото 9
  • Клавиатура Oklick 490ML белый USB - фото 10
  • Клавиатура Oklick 490ML белый USB - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 512625
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
да
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Тип подключения
проводное
Размеры в упаковке, см
25х15х3
Вес, г.
622

Описание товара Клавиатура Oklick 490ML белый USB

Тонкая клавиатура с клавишами островного типа с дополнительными клавишами, поддерживающими мультимедийные функции, с регулируемой подсветкой.

Отзывы о товаре Клавиатура Oklick 490ML белый USB




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
да
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Тип подключения
проводное
Описание
Тонкая клавиатура с клавишами островного типа с дополнительными клавишами, поддерживающими мультимедийные функции, с регулируемой подсветкой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура Oklick 490ML белый USB - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2180 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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