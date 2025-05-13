Набор клавиатура+мышь Logitech MK270 Black
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Набор клавиатура+мышь Logitech MK270 Black
Клавиатура Logitech — это надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для комфортной работы и развлечений на ПК. Выполненная в классическом черном цвете, она гармонично впишется в любой интерьер. Клавиатура имеет полноразмерный формат с раскладкой ANSI, предоставляя удобный доступ к 112 клавишам, что делает ее отличным выбором для как для работы, так и для игр. Благодаря использованию мембранной технологии, клавиши обеспечивают мягкое и тихое нажатие, снижая нагрузку на пальцы при длительном вводе текста. Устройство подключается к компьютеру через радиоканал, обеспечивая надежное соединение на расстоянии до 10 метров. Это позволяет удобно расположиться на диване или другом удаленном месте, не теряя контроля над вашим ПК. Клавиатура питается от двух батареек типа AAA, обеспечивая длительное время работы без необходимости частой замены источников питания. В комплекте идет мышь с питанием от одной батарейки типа AA, что обеспечивает полную свободу в управлении компьютером без проводов. Logitech — это бренд, известный своим качеством и вниманием к деталям, и эта клавиатура не является исключением. Она идеально подходит для использования дома или в офисе, предлагая надежность, комфорт и стиль в одном устройстве.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Легкие, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
Достоинства:
Комментарий:
Отличный комплект, намного дешевле, чем в магазинах Буквы чёткие, на ощупь очень приятные , пластик качественный
Достоинства:
Комментарий:
Беру данную модель уже второй раз. Полное соответствие цены, качества, возможностей.
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо, товар пришел в целости, коробка была немного помята, но не критично.
Достоинства:
Комментарий:
большое спасибо всё понравилось
Достоинства:
Комментарий:
хорошая клавиатура, тихая и мягкая
Отзывы о товаре Набор клавиатура+мышь Logitech MK270 Black
Достоинства:
Комментарий:
Отличный комплект, намного дешевле, чем в магазинах Буквы чёткие, на ощупь очень приятные , пластик качественный
Достоинства:
Комментарий:
Беру данную модель уже второй раз. Полное соответствие цены, качества, возможностей.
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо, товар пришел в целости, коробка была немного помята, но не критично.
Достоинства:
Комментарий:
большое спасибо всё понравилось
Достоинства:
Комментарий:
хорошая клавиатура, тихая и мягкая