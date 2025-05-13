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Набор клавиатура+мышь Logitech MK270 Black купить с доставкой в Москве
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Набор клавиатура+мышь Logitech MK270 Black

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Набор клавиатура+мышь Logitech MK270 Black - фото 1
Набор клавиатура+мышь Logitech MK270 Black - фото 2
Набор клавиатура+мышь Logitech MK270 Black - фото 3
Набор клавиатура+мышь Logitech MK270 Black - фото 4
Набор клавиатура+мышь Logitech MK270 Black - фото 5
Набор клавиатура+мышь Logitech MK270 Black - фото 6
Набор клавиатура+мышь Logitech MK270 Black - фото 7
Набор клавиатура+мышь Logitech MK270 Black - фото 8
Набор клавиатура+мышь Logitech MK270 Black - фото 9
Набор клавиатура+мышь Logitech MK270 Black - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
112
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
беспроводное
  • Набор клавиатура+мышь Logitech MK270 Black - фото 1
  • Набор клавиатура+мышь Logitech MK270 Black - фото 2
  • Набор клавиатура+мышь Logitech MK270 Black - фото 3
  • Набор клавиатура+мышь Logitech MK270 Black - фото 4
  • Набор клавиатура+мышь Logitech MK270 Black - фото 5
  • Набор клавиатура+мышь Logitech MK270 Black - фото 6
  • Набор клавиатура+мышь Logitech MK270 Black - фото 7
  • Набор клавиатура+мышь Logitech MK270 Black - фото 8
  • Набор клавиатура+мышь Logitech MK270 Black - фото 9
  • Набор клавиатура+мышь Logitech MK270 Black - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 66171
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
112
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
2хААА
Источник питания мыши
1хАА
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х15х8
Вес, г.
880

Описание товара Набор клавиатура+мышь Logitech MK270 Black

Клавиатура Logitech — это надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для комфортной работы и развлечений на ПК. Выполненная в классическом черном цвете, она гармонично впишется в любой интерьер. Клавиатура имеет полноразмерный формат с раскладкой ANSI, предоставляя удобный доступ к 112 клавишам, что делает ее отличным выбором для как для работы, так и для игр. Благодаря использованию мембранной технологии, клавиши обеспечивают мягкое и тихое нажатие, снижая нагрузку на пальцы при длительном вводе текста. Устройство подключается к компьютеру через радиоканал, обеспечивая надежное соединение на расстоянии до 10 метров. Это позволяет удобно расположиться на диване или другом удаленном месте, не теряя контроля над вашим ПК. Клавиатура питается от двух батареек типа AAA, обеспечивая длительное время работы без необходимости частой замены источников питания. В комплекте идет мышь с питанием от одной батарейки типа AA, что обеспечивает полную свободу в управлении компьютером без проводов. Logitech — это бренд, известный своим качеством и вниманием к деталям, и эта клавиатура не является исключением. Она идеально подходит для использования дома или в офисе, предлагая надежность, комфорт и стиль в одном устройстве.

Отзывы о товаре Набор клавиатура+мышь Logitech MK270 Black

Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Екатерина

Достоинства:


Комментарий:
Отличный комплект, намного дешевле, чем в магазинах Буквы чёткие, на ощупь очень приятные , пластик качественный
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Константин К.

Достоинства:


Комментарий:
Беру данную модель уже второй раз. Полное соответствие цены, качества, возможностей.
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо, товар пришел в целости, коробка была немного помята, но не критично.
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
большое спасибо всё понравилось
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
хорошая клавиатура, тихая и мягкая



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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
112
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
2хААА
Источник питания мыши
1хАА
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура Logitech — это надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для комфортной работы и развлечений на ПК. Выполненная в классическом черном цвете, она гармонично впишется в любой интерьер. Клавиатура имеет полноразмерный формат с раскладкой ANSI, предоставляя удобный доступ к 112 клавишам, что делает ее отличным выбором для как для работы, так и для игр. Благодаря использованию мембранной технологии, клавиши обеспечивают мягкое и тихое нажатие, снижая нагрузку на пальцы при длительном вводе текста. Устройство подключается к компьютеру через радиоканал, обеспечивая надежное соединение на расстоянии до 10 метров. Это позволяет удобно расположиться на диване или другом удаленном месте, не теряя контроля над вашим ПК. Клавиатура питается от двух батареек типа AAA, обеспечивая длительное время работы без необходимости частой замены источников питания. В комплекте идет мышь с питанием от одной батарейки типа AA, что обеспечивает полную свободу в управлении компьютером без проводов. Logitech — это бренд, известный своим качеством и вниманием к деталям, и эта клавиатура не является исключением. Она идеально подходит для использования дома или в офисе, предлагая надежность, комфорт и стиль в одном устройстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Екатерина

Достоинства:


Комментарий:
Отличный комплект, намного дешевле, чем в магазинах Буквы чёткие, на ощупь очень приятные , пластик качественный
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Константин К.

Достоинства:


Комментарий:
Беру данную модель уже второй раз. Полное соответствие цены, качества, возможностей.
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо, товар пришел в целости, коробка была немного помята, но не критично.
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
большое спасибо всё понравилось
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
хорошая клавиатура, тихая и мягкая


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