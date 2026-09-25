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Клавиатура + мышь Acer OCC205 (ZL.ACCEE.00C) клав:белый, мышь:белый/голубой купить с доставкой в Москве
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Клавиатура + мышь Acer OCC205 (ZL.ACCEE.00C) клав:белый, мышь:белый/голубой

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Клавиатура + мышь Acer OCC205 (ZL.ACCEE.00C) клав:белый, мышь:белый/голубой - фото 1
Клавиатура + мышь Acer OCC205 (ZL.ACCEE.00C) клав:белый, мышь:белый/голубой - фото 2
Клавиатура + мышь Acer OCC205 (ZL.ACCEE.00C) клав:белый, мышь:белый/голубой - фото 3
Клавиатура + мышь Acer OCC205 (ZL.ACCEE.00C) клав:белый, мышь:белый/голубой - фото 4
Клавиатура + мышь Acer OCC205 (ZL.ACCEE.00C) клав:белый, мышь:белый/голубой - фото 5
Клавиатура + мышь Acer OCC205 (ZL.ACCEE.00C) клав:белый, мышь:белый/голубой - фото 6
Клавиатура + мышь Acer OCC205 (ZL.ACCEE.00C) клав:белый, мышь:белый/голубой - фото 7
Клавиатура + мышь Acer OCC205 (ZL.ACCEE.00C) клав:белый, мышь:белый/голубой - фото 8
Клавиатура + мышь Acer OCC205 (ZL.ACCEE.00C) клав:белый, мышь:белый/голубой - фото 9
Клавиатура + мышь Acer OCC205 (ZL.ACCEE.00C) клав:белый, мышь:белый/голубой - фото 10
Клавиатура + мышь Acer OCC205 (ZL.ACCEE.00C) клав:белый, мышь:белый/голубой - фото 11
Клавиатура + мышь Acer OCC205 (ZL.ACCEE.00C) клав:белый, мышь:белый/голубой - фото 12
Клавиатура + мышь Acer OCC205 (ZL.ACCEE.00C) клав:белый, мышь:белый/голубой - фото 13
Клавиатура + мышь Acer OCC205 (ZL.ACCEE.00C) клав:белый, мышь:белый/голубой - фото 14
Клавиатура + мышь Acer OCC205 (ZL.ACCEE.00C) клав:белый, мышь:белый/голубой - фото 15
Клавиатура + мышь Acer OCC205 (ZL.ACCEE.00C) клав:белый, мышь:белый/голубой - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
беспроводное
  • Клавиатура + мышь Acer OCC205 (ZL.ACCEE.00C) клав:белый, мышь:белый/голубой - фото 1
  • Клавиатура + мышь Acer OCC205 (ZL.ACCEE.00C) клав:белый, мышь:белый/голубой - фото 2
  • Клавиатура + мышь Acer OCC205 (ZL.ACCEE.00C) клав:белый, мышь:белый/голубой - фото 3
  • Клавиатура + мышь Acer OCC205 (ZL.ACCEE.00C) клав:белый, мышь:белый/голубой - фото 4
  • Клавиатура + мышь Acer OCC205 (ZL.ACCEE.00C) клав:белый, мышь:белый/голубой - фото 5
  • Клавиатура + мышь Acer OCC205 (ZL.ACCEE.00C) клав:белый, мышь:белый/голубой - фото 6
  • Клавиатура + мышь Acer OCC205 (ZL.ACCEE.00C) клав:белый, мышь:белый/голубой - фото 7
  • Клавиатура + мышь Acer OCC205 (ZL.ACCEE.00C) клав:белый, мышь:белый/голубой - фото 8
  • Клавиатура + мышь Acer OCC205 (ZL.ACCEE.00C) клав:белый, мышь:белый/голубой - фото 9
  • Клавиатура + мышь Acer OCC205 (ZL.ACCEE.00C) клав:белый, мышь:белый/голубой - фото 10
  • Клавиатура + мышь Acer OCC205 (ZL.ACCEE.00C) клав:белый, мышь:белый/голубой - фото 11
  • Клавиатура + мышь Acer OCC205 (ZL.ACCEE.00C) клав:белый, мышь:белый/голубой - фото 12
  • Клавиатура + мышь Acer OCC205 (ZL.ACCEE.00C) клав:белый, мышь:белый/голубой - фото 13
  • Клавиатура + мышь Acer OCC205 (ZL.ACCEE.00C) клав:белый, мышь:белый/голубой - фото 14
  • Клавиатура + мышь Acer OCC205 (ZL.ACCEE.00C) клав:белый, мышь:белый/голубой - фото 15
  • Клавиатура + мышь Acer OCC205 (ZL.ACCEE.00C) клав:белый, мышь:белый/голубой - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 040 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727416
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Загружаем...
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Загружаем...
Добавить в корзину
Клавиатура + мышь Acer OCC205 (ZL.ACCEE.00C) клав:белый, мышь:белый/голубой
2 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Комплектация
клавиатура + мышь
Цвет
белый
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Нет
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
2хААА
Источник питания мыши
1хАА
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х17х4
Вес, г.
860

Описание товара Клавиатура + мышь Acer OCC205 (ZL.ACCEE.00C) клав:белый, мышь:белый/голубой

Клавиатура+мышь беспроводная Acer OCC205 белого цвета подключаются к устройствам с помощью ресивера. Конфигурация мыши включает 3 кнопки, в том числе колесо прокрутки с плавным ходом для навигации по Интернету и просмотра файлов. Управлять манипулятором удобно правой и левой ладонью. Клавиатура Acer OCC205 имеет 109 кнопок, в том числе 5 дополнительных для доступа к офисным программам и мультимедийным ресурсам. Предусмотренный конструкцией цифровой блок служит для обработки числовой информации. Особенность модели заключается в низкопрофильных клавишах с плоской поверхностью, которая уменьшает нагрузку на пальцы при наборе текстов.



Теги товара: мембранные, белые, тонкие

Отзывы о товаре Клавиатура + мышь Acer OCC205 (ZL.ACCEE.00C) клав:белый, мышь:белый/голубой




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Acer
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Комплектация
клавиатура + мышь
Цвет
белый
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Нет
Формат клавиатуры
полноразмерная
Развернуть
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
2хААА
Источник питания мыши
1хАА
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура+мышь беспроводная Acer OCC205 белого цвета подключаются к устройствам с помощью ресивера. Конфигурация мыши включает 3 кнопки, в том числе колесо прокрутки с плавным ходом для навигации по Интернету и просмотра файлов. Управлять манипулятором удобно правой и левой ладонью. Клавиатура Acer OCC205 имеет 109 кнопок, в том числе 5 дополнительных для доступа к офисным программам и мультимедийным ресурсам. Предусмотренный конструкцией цифровой блок служит для обработки числовой информации. Особенность модели заключается в низкопрофильных клавишах с плоской поверхностью, которая уменьшает нагрузку на пальцы при наборе текстов.


Теги товара: мембранные, белые, тонкие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Клавиатура + мышь Acer OCC205 (ZL.ACCEE.00C) клав:белый, мышь:белый/голубой - по цене 2040 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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