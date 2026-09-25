Клавиатура + мышь Acer OCC205 (ZL.ACCEE.00C) клав:белый, мышь:белый/голубой
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
беспроводное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 040 руб.
В наличии
Код товара: 727416
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Характеристики
Бренд
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Комплектация
клавиатура + мышь
Цвет
белый
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Нет
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
2хААА
Источник питания мыши
1хАА
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х17х4
Вес, г.
860
Описание товара Клавиатура + мышь Acer OCC205 (ZL.ACCEE.00C) клав:белый, мышь:белый/голубой
Клавиатура+мышь беспроводная Acer OCC205 белого цвета подключаются к устройствам с помощью ресивера. Конфигурация мыши включает 3 кнопки, в том числе колесо прокрутки с плавным ходом для навигации по Интернету и просмотра файлов. Управлять манипулятором удобно правой и левой ладонью. Клавиатура Acer OCC205 имеет 109 кнопок, в том числе 5 дополнительных для доступа к офисным программам и мультимедийным ресурсам. Предусмотренный конструкцией цифровой блок служит для обработки числовой информации. Особенность модели заключается в низкопрофильных клавишах с плоской поверхностью, которая уменьшает нагрузку на пальцы при наборе текстов.
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Теги товара: мембранные, белые, тонкие
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Бренд
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Комплектация
клавиатура + мышь
Цвет
белый
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Нет
Формат клавиатуры
полноразмерная
Развернуть
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
2хААА
Источник питания мыши
1хАА
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Клавиатура+мышь беспроводная Acer OCC205 белого цвета подключаются к устройствам с помощью ресивера. Конфигурация мыши включает 3 кнопки, в том числе колесо прокрутки с плавным ходом для навигации по Интернету и просмотра файлов. Управлять манипулятором удобно правой и левой ладонью. Клавиатура Acer OCC205 имеет 109 кнопок, в том числе 5 дополнительных для доступа к офисным программам и мультимедийным ресурсам. Предусмотренный конструкцией цифровой блок служит для обработки числовой информации. Особенность модели заключается в низкопрофильных клавишах с плоской поверхностью, которая уменьшает нагрузку на пальцы при наборе текстов.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, бесшумные
Теги товара: мембранные, белые, тонкие
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, бесшумные
Теги товара: мембранные, белые, тонкие
Купить Клавиатура + мышь Acer OCC205 (ZL.ACCEE.00C) клав:белый, мышь:белый/голубой - по цене 2040 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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