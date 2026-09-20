Клавиатура A4Tech Fstyler FBK11 белый/серый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Клавиатура A4Tech Fstyler FBK11 белый/серый
Клавиатура A4Tech представляет собой надежное и стильное устройство для использования как с настольными компьютерами, так и с ноутбуками. Эта мембранная клавиатура имеет компактный и эргономичный дизайн с раскладкой ANSI, обеспечивая комфорт и точность при наборе текста. Подключение к компьютеру осуществляется через интерфейс USB Type-A, что обеспечивает стабильное и надежное соединение. Благодаря беспроводной технологии, клавиатура может работать на расстоянии до 10 метров от принимающего устройства, что позволяет организовать ваше рабочее пространство с максимальной свободой. С 86 клавишами, включая функциональную клавишу Fn, A4Tech предлагает расширенные возможности управления и доступ к дополнительным функциям. Клавиатура доступна в черном и белом цветах, что позволяет подобрать вариант в соответствии с вашим стилем или интерьером. Вес устройства составляет всего 363 грамма, что делает его легким и удобным для переноса и использования в разных местах. А4Tech — это выбор для тех, кто ценит качество, надежность и удобство. Независимо от того, используете ли вы ее для работы или развлечений, эта клавиатура станет вашим верным помощником в любых задачах.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
Теги товара: мембранные, белые, бесшумные, тонкие
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 040 руб.510 руб. в СплитКлавиатура + мышь Acer OCC205 (ZL.ACCEE.00C) клав:белый, мышь:бе...
-
В наличииЦена 2 050 руб.513 руб. в СплитНабор клавиатура+мышь Logitech MK235 серый
-
В наличииЦена 2 090 руб.523 руб. в СплитКлавиатура Defender Hawk GK-418 RU (45418)
-
В наличииЦена 2 140 руб.535 руб. в СплитКлавиатура Oklick 969G SHOTGUN механическая черный USB Multimedi...
-
В наличииЦена 2 290 руб.573 руб. в СплитКлавиатура Defender APAS RGB REDRAGON (78118)
-
В наличииЦена 2 410 руб.603 руб. в СплитКлавиатура A4Tech Fstyler FBX50C белый
-
В наличииЦена 2 490 руб. 4 400 руб.623 руб. в СплитКлавиатура MSI Gaming Vigor GK30 Black
-
В наличииЦена 2 650 руб.663 руб. в СплитКлавиатура MSI GAMING RUS VIGOR GK30 WHITE (VIGOR GK30 WHITE RU)
-
В наличииЦена 2 700 руб.675 руб. в СплитКлавиатура + мышь Oklick 300M (1488402)
-
В наличииЦена 2 990 руб.748 руб. в СплитКлавиатура Defender ANUBIS RGB (70506)
-
В наличииЦена 3 050 руб.763 руб. в СплитНабор клавиатура+мышь Logitech MK295 Silent Wireless Combo черны...
-
В наличииЦена 3 560 руб.890 руб. в СплитКлавиатура + мышь Acer OCC205 зеленый/желтый (ZL.ACCEE.00E)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
Теги товара: мембранные, белые, бесшумные, тонкие
Отзывы о товаре Клавиатура A4Tech Fstyler FBK11 белый/серый