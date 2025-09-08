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Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FB2535C белый/серый купить с доставкой в Москве
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Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FB2535C белый/серый

23 Отзывы
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Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FB2535C белый/серый - фото 1
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FB2535C белый/серый - фото 2
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FB2535C белый/серый - фото 3
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FB2535C белый/серый - фото 4
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FB2535C белый/серый - фото 5
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FB2535C белый/серый - фото 6
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FB2535C белый/серый - фото 7
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FB2535C белый/серый - фото 8
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FB2535C белый/серый - фото 9
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FB2535C белый/серый - фото 10
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FB2535C белый/серый - фото 11
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FB2535C белый/серый - фото 12
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FB2535C белый/серый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
103
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
беспроводное
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FB2535C белый/серый - фото 1
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FB2535C белый/серый - фото 2
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FB2535C белый/серый - фото 3
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FB2535C белый/серый - фото 4
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FB2535C белый/серый - фото 5
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FB2535C белый/серый - фото 6
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FB2535C белый/серый - фото 7
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FB2535C белый/серый - фото 8
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FB2535C белый/серый - фото 9
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FB2535C белый/серый - фото 10
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FB2535C белый/серый - фото 11
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FB2535C белый/серый - фото 12
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FB2535C белый/серый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 544633
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Набор
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, наноприемник, 1 щелочная батарея типа АА, USB-удлинитель, кабель для зарядки Type-C, документация, упаковка
Цвет
белый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
103
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Источник питания клавиатуры
1хАА
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
2400
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
Bluetooth, радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х14х4
Вес, г.
780

Описание товара Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FB2535C белый/серый

Клавиатура+мышь беспроводная A4Tech Fstyler FB2535C представляет собой набор, который удостоен стать главным элементом на вашем рабочем столе. Входящая в него клавиатура располагает 103 низкопрофильными клавишами, отличительной особенностью которых является небольшая высота, что способствует уменьшению толщины аксессуара. С цифровым блоком вы мгновенно и тщательно обработаете большой объем числовых данных. Мышь оснащена 6 кнопками, в числе которых есть и программируемые, обеспечивающие быстрый доступ к тем или иным опциям. В качестве ее главного элемента использован оптический светодиодный сенсор с регулируемым разрешением – таким образом, вы прочувствуете всю точность при наведении курсора и насладитесь непревзойденно легким скольжением по любой поверхности. Клавиатура+мышь беспроводная A4Tech Fstyler FB2535C совместимы с ПК или ноутбуком на базе различных ОС. Для обеспечения полноценного функционирования аксессуаров используется встроенный аккумулятор и батарейка типа АА.

Отзывы о товаре Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FB2535C белый/серый

Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Владислав

Достоинства:


Комментарий:
Все подключилось, к маку и ноутбуку. без инструкции разобраться не получилось, внимательно читайте как сопрягать по блютуз и переключать устройства. Инструкция на вид как от таблеток ) p.s. Мышь в режиме блютус села за 3 часа неактивного использования (оставлял в спящем режиме), понаблюдаю еще...
Источник: Яндекс Маркет
04.09.2025
Денис Д.

Достоинства:


Комментарий:
Недорогая опрятная клавиатура и мышь. Для моих задач сгодится.
Источник: Яндекс Маркет
31.08.2025
Константин Е.

Достоинства:


Комментарий:
Клавиши мягкие - приятно. Но надо привыкать к раскладке вспомогательных клавиш - уменьшенный размер клавы. Функционал мышки отличный!
Источник: Яндекс Маркет
31.08.2025
Михаил Р.

Достоинства:


Комментарий:
Предыдущий отзыв потерли Мышь перестала работать через 5 минут, просто погасли индикаторы, при этом она заряжалась. Не рекомендую этот комплект, очень ненадежный
Источник: Яндекс Маркет
23.08.2025
Алексей Р.

Достоинства:


Комментарий:
хрень полнейшая, не отвечают за свой товар. мышь не подключается по блютуз вообще никак .
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2025
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Клавиатура и мышка порадовала! Качество ТОП!!! Подставка под телефон прям на клавиатуре, супер!!
Источник: Яндекс Маркет
13.07.2025
Денис Д.

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует описанию, работает из коробки, подключил к ПК, к смартфону, к тв приставке wink+.
Источник: Яндекс Маркет
13.07.2025
Алексей

Достоинства:


Комментарий:
Отличная клава, мягкая, тихая, компактная. порадовал \"карман\" для стала или ручки Мышь тоже вполне себе, удобная, как раз мне под руку, единственный момент, это пластик корпуса, могли бы сделать поприятнее тактильно (как на подпальцевых плавишах), но это я уже придираюсь . За свои деньги, очень достойный комплект! особенно \"греет\" возможность подключения через пимпу или \"синезубу\", в моём случае очень удобно, пимпа в десктопе, а с ноутом просто бросаешь клаву с мышью в рюкзак Короче говоря, покупкой доволен, к приобретению категорически рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
12.07.2025
Александр Р.

Достоинства:


Комментарий:
Беру второй раз эту модель, я в восторге) Думал попробовать другой набор, но он потерял связь с клавиатурой спустя неделю, а этот имеет два модуля связи, Bluetooth и 2,4МГц, я очень рад, но возможно буду менять микрики в мышке, чтобы колег по \"опасному бизнесу\" не бесить щёлканьем мыши))
Источник: Яндекс Маркет
10.07.2025
Натан Я.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное, всё работает чётко, без глюков. Товар полностью соответствует ожиданиям.
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2025
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие клавиатура и мышь, но при каждом включении компьютера есть шанс, что они не сконектятся. Как по BT, так и по радиоканалу.
Источник: Яндекс Маркет
12.06.2025
Андрей Э.

Достоинства:


Комментарий:
клава классная, кнопки тихие, отклик хороший рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Павел Б.

Достоинства:


Комментарий:
Удобная клавиатура, совершенно бесшумная. Мышь нормальная работает хорошо
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая клава. единственные момент, который мне не понравился - нельзя просто нажаьб del, только вместе с shiftoм. Неудобно.
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
жмутся кнопки не понятно как, в переписках жмешь одно, пишется другое, купил в октябре 2024, май 2025 перестала работать клавиатура, от чего полетела в мусорку, не советую,мышь к слову удобная, но аккум для нееэто глупость, не тратьте нервы..
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Вадим Г.

Достоинства:


Комментарий:
не хватет ножек снизу, из за чего клава низкая очень
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Даниил Х.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший комплект, клавиатура тихая, мышь удобная. Но, читайте инструкции, возможно понадобятся небольшие танцы с бубнами для подключения по адаптеру, по блютуз проблем нет
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Юрий

Достоинства:


Комментарий:
покупал для себя, но в итоге пользуется сын. хорошее качество, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Артём К.

Достоинства:


Комментарий:
Комплект хороший, но пришел без радиоканального приемника USB. Хорошо, что брал для ноутбука и работает по BT
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный набор подключил к компу сижу на диване перед телевизором с этим набором и работаю на ПК
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Юлия Г.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь около месяца. всем довольна. мышка не шумная, клавиатура мягкая. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
desperado

Достоинства:


Комментарий:
В первый раз прислали б/у товар: коробка в месте открытия порвана, отсутствует заводской стикер-наклейка (круглый), вместо него наклеен простой скотч, не было инструкции. Во второй раз пришло все в норме, даже быстрее обозначенного срока, сейчас тестирую. Одну звезду снял за качество изготовления - очень посредственно, хлипко. Если будет работать как зявлено - звезды добавлю. Честное пионерское!
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Николай С.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично! Супер скользящая тихая мышь, очень удобная клавиатура, с крупными буквами на клавишах. Не понравилось что в клавиатуре батарейки, а не аккумулятор, и не удобное для меня расположение кнопок, но есть все нужные, что редкость. Рекомендую - стоит своих денег.



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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Набор
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, наноприемник, 1 щелочная батарея типа АА, USB-удлинитель, кабель для зарядки Type-C, документация, упаковка
Цвет
белый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
103
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Развернуть
Формат клавиатуры
полноразмерная
Источник питания клавиатуры
1хАА
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
2400
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
Bluetooth, радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура+мышь беспроводная A4Tech Fstyler FB2535C представляет собой набор, который удостоен стать главным элементом на вашем рабочем столе. Входящая в него клавиатура располагает 103 низкопрофильными клавишами, отличительной особенностью которых является небольшая высота, что способствует уменьшению толщины аксессуара. С цифровым блоком вы мгновенно и тщательно обработаете большой объем числовых данных. Мышь оснащена 6 кнопками, в числе которых есть и программируемые, обеспечивающие быстрый доступ к тем или иным опциям. В качестве ее главного элемента использован оптический светодиодный сенсор с регулируемым разрешением – таким образом, вы прочувствуете всю точность при наведении курсора и насладитесь непревзойденно легким скольжением по любой поверхности. Клавиатура+мышь беспроводная A4Tech Fstyler FB2535C совместимы с ПК или ноутбуком на базе различных ОС. Для обеспечения полноценного функционирования аксессуаров используется встроенный аккумулятор и батарейка типа АА.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Владислав

Достоинства:


Комментарий:
Все подключилось, к маку и ноутбуку. без инструкции разобраться не получилось, внимательно читайте как сопрягать по блютуз и переключать устройства. Инструкция на вид как от таблеток ) p.s. Мышь в режиме блютус села за 3 часа неактивного использования (оставлял в спящем режиме), понаблюдаю еще...
Источник: Яндекс Маркет
04.09.2025
Денис Д.

Достоинства:


Комментарий:
Недорогая опрятная клавиатура и мышь. Для моих задач сгодится.
Источник: Яндекс Маркет
31.08.2025
Константин Е.

Достоинства:


Комментарий:
Клавиши мягкие - приятно. Но надо привыкать к раскладке вспомогательных клавиш - уменьшенный размер клавы. Функционал мышки отличный!
Источник: Яндекс Маркет
31.08.2025
Михаил Р.

Достоинства:


Комментарий:
Предыдущий отзыв потерли Мышь перестала работать через 5 минут, просто погасли индикаторы, при этом она заряжалась. Не рекомендую этот комплект, очень ненадежный
Источник: Яндекс Маркет
23.08.2025
Алексей Р.

Достоинства:


Комментарий:
хрень полнейшая, не отвечают за свой товар. мышь не подключается по блютуз вообще никак .
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2025
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Клавиатура и мышка порадовала! Качество ТОП!!! Подставка под телефон прям на клавиатуре, супер!!
Источник: Яндекс Маркет
13.07.2025
Денис Д.

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует описанию, работает из коробки, подключил к ПК, к смартфону, к тв приставке wink+.
Источник: Яндекс Маркет
13.07.2025
Алексей

Достоинства:


Комментарий:
Отличная клава, мягкая, тихая, компактная. порадовал \"карман\" для стала или ручки Мышь тоже вполне себе, удобная, как раз мне под руку, единственный момент, это пластик корпуса, могли бы сделать поприятнее тактильно (как на подпальцевых плавишах), но это я уже придираюсь . За свои деньги, очень достойный комплект! особенно \"греет\" возможность подключения через пимпу или \"синезубу\", в моём случае очень удобно, пимпа в десктопе, а с ноутом просто бросаешь клаву с мышью в рюкзак Короче говоря, покупкой доволен, к приобретению категорически рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
12.07.2025
Александр Р.

Достоинства:


Комментарий:
Беру второй раз эту модель, я в восторге) Думал попробовать другой набор, но он потерял связь с клавиатурой спустя неделю, а этот имеет два модуля связи, Bluetooth и 2,4МГц, я очень рад, но возможно буду менять микрики в мышке, чтобы колег по \"опасному бизнесу\" не бесить щёлканьем мыши))
Источник: Яндекс Маркет
10.07.2025
Натан Я.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное, всё работает чётко, без глюков. Товар полностью соответствует ожиданиям.
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2025
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие клавиатура и мышь, но при каждом включении компьютера есть шанс, что они не сконектятся. Как по BT, так и по радиоканалу.
Источник: Яндекс Маркет
12.06.2025
Андрей Э.

Достоинства:


Комментарий:
клава классная, кнопки тихие, отклик хороший рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Павел Б.

Достоинства:


Комментарий:
Удобная клавиатура, совершенно бесшумная. Мышь нормальная работает хорошо
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая клава. единственные момент, который мне не понравился - нельзя просто нажаьб del, только вместе с shiftoм. Неудобно.
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
жмутся кнопки не понятно как, в переписках жмешь одно, пишется другое, купил в октябре 2024, май 2025 перестала работать клавиатура, от чего полетела в мусорку, не советую,мышь к слову удобная, но аккум для нееэто глупость, не тратьте нервы..
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Вадим Г.

Достоинства:


Комментарий:
не хватет ножек снизу, из за чего клава низкая очень
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Даниил Х.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший комплект, клавиатура тихая, мышь удобная. Но, читайте инструкции, возможно понадобятся небольшие танцы с бубнами для подключения по адаптеру, по блютуз проблем нет
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Юрий

Достоинства:


Комментарий:
покупал для себя, но в итоге пользуется сын. хорошее качество, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Артём К.

Достоинства:


Комментарий:
Комплект хороший, но пришел без радиоканального приемника USB. Хорошо, что брал для ноутбука и работает по BT
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный набор подключил к компу сижу на диване перед телевизором с этим набором и работаю на ПК
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Юлия Г.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь около месяца. всем довольна. мышка не шумная, клавиатура мягкая. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
desperado

Достоинства:


Комментарий:
В первый раз прислали б/у товар: коробка в месте открытия порвана, отсутствует заводской стикер-наклейка (круглый), вместо него наклеен простой скотч, не было инструкции. Во второй раз пришло все в норме, даже быстрее обозначенного срока, сейчас тестирую. Одну звезду снял за качество изготовления - очень посредственно, хлипко. Если будет работать как зявлено - звезды добавлю. Честное пионерское!
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Николай С.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично! Супер скользящая тихая мышь, очень удобная клавиатура, с крупными буквами на клавишах. Не понравилось что в клавиатуре батарейки, а не аккумулятор, и не удобное для меня расположение кнопок, но есть все нужные, что редкость. Рекомендую - стоит своих денег.


Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FB2535C белый/серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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