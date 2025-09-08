Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FB2535C белый/серый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FB2535C белый/серый
Клавиатура+мышь беспроводная A4Tech Fstyler FB2535C представляет собой набор, который удостоен стать главным элементом на вашем рабочем столе. Входящая в него клавиатура располагает 103 низкопрофильными клавишами, отличительной особенностью которых является небольшая высота, что способствует уменьшению толщины аксессуара. С цифровым блоком вы мгновенно и тщательно обработаете большой объем числовых данных. Мышь оснащена 6 кнопками, в числе которых есть и программируемые, обеспечивающие быстрый доступ к тем или иным опциям. В качестве ее главного элемента использован оптический светодиодный сенсор с регулируемым разрешением – таким образом, вы прочувствуете всю точность при наведении курсора и насладитесь непревзойденно легким скольжением по любой поверхности. Клавиатура+мышь беспроводная A4Tech Fstyler FB2535C совместимы с ПК или ноутбуком на базе различных ОС. Для обеспечения полноценного функционирования аксессуаров используется встроенный аккумулятор и батарейка типа АА.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
Теги товара: мембранные, белые, бесшумные, тонкие
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
Теги товара: мембранные, белые, бесшумные, тонкие
Достоинства:
Комментарий:
Все подключилось, к маку и ноутбуку. без инструкции разобраться не получилось, внимательно читайте как сопрягать по блютуз и переключать устройства. Инструкция на вид как от таблеток ) p.s. Мышь в режиме блютус села за 3 часа неактивного использования (оставлял в спящем режиме), понаблюдаю еще...
Достоинства:
Комментарий:
Недорогая опрятная клавиатура и мышь. Для моих задач сгодится.
Достоинства:
Комментарий:
Клавиши мягкие - приятно. Но надо привыкать к раскладке вспомогательных клавиш - уменьшенный размер клавы. Функционал мышки отличный!
Достоинства:
Комментарий:
Предыдущий отзыв потерли Мышь перестала работать через 5 минут, просто погасли индикаторы, при этом она заряжалась. Не рекомендую этот комплект, очень ненадежный
Достоинства:
Комментарий:
хрень полнейшая, не отвечают за свой товар. мышь не подключается по блютуз вообще никак .
Достоинства:
Комментарий:
Клавиатура и мышка порадовала! Качество ТОП!!! Подставка под телефон прям на клавиатуре, супер!!
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует описанию, работает из коробки, подключил к ПК, к смартфону, к тв приставке wink+.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная клава, мягкая, тихая, компактная. порадовал \"карман\" для стала или ручки Мышь тоже вполне себе, удобная, как раз мне под руку, единственный момент, это пластик корпуса, могли бы сделать поприятнее тактильно (как на подпальцевых плавишах), но это я уже придираюсь . За свои деньги, очень достойный комплект! особенно \"греет\" возможность подключения через пимпу или \"синезубу\", в моём случае очень удобно, пимпа в десктопе, а с ноутом просто бросаешь клаву с мышью в рюкзак Короче говоря, покупкой доволен, к приобретению категорически рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Беру второй раз эту модель, я в восторге) Думал попробовать другой набор, но он потерял связь с клавиатурой спустя неделю, а этот имеет два модуля связи, Bluetooth и 2,4МГц, я очень рад, но возможно буду менять микрики в мышке, чтобы колег по \"опасному бизнесу\" не бесить щёлканьем мыши))
Достоинства:
Комментарий:
Отличное, всё работает чётко, без глюков. Товар полностью соответствует ожиданиям.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие клавиатура и мышь, но при каждом включении компьютера есть шанс, что они не сконектятся. Как по BT, так и по радиоканалу.
Достоинства:
Комментарий:
клава классная, кнопки тихие, отклик хороший рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Удобная клавиатура, совершенно бесшумная. Мышь нормальная работает хорошо
Достоинства:
Комментарий:
хорошая клава. единственные момент, который мне не понравился - нельзя просто нажаьб del, только вместе с shiftoм. Неудобно.
Достоинства:
Комментарий:
жмутся кнопки не понятно как, в переписках жмешь одно, пишется другое, купил в октябре 2024, май 2025 перестала работать клавиатура, от чего полетела в мусорку, не советую,мышь к слову удобная, но аккум для нееэто глупость, не тратьте нервы..
Достоинства:
Комментарий:
не хватет ножек снизу, из за чего клава низкая очень
Достоинства:
Комментарий:
Хороший комплект, клавиатура тихая, мышь удобная. Но, читайте инструкции, возможно понадобятся небольшие танцы с бубнами для подключения по адаптеру, по блютуз проблем нет
Достоинства:
Комментарий:
покупал для себя, но в итоге пользуется сын. хорошее качество, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Комплект хороший, но пришел без радиоканального приемника USB. Хорошо, что брал для ноутбука и работает по BT
Достоинства:
Комментарий:
Отличный набор подключил к компу сижу на диване перед телевизором с этим набором и работаю на ПК
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь около месяца. всем довольна. мышка не шумная, клавиатура мягкая. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
В первый раз прислали б/у товар: коробка в месте открытия порвана, отсутствует заводской стикер-наклейка (круглый), вместо него наклеен простой скотч, не было инструкции. Во второй раз пришло все в норме, даже быстрее обозначенного срока, сейчас тестирую. Одну звезду снял за качество изготовления - очень посредственно, хлипко. Если будет работать как зявлено - звезды добавлю. Честное пионерское!
Достоинства:
Комментарий:
Отлично! Супер скользящая тихая мышь, очень удобная клавиатура, с крупными буквами на клавишах. Не понравилось что в клавиатуре батарейки, а не аккумулятор, и не удобное для меня расположение кнопок, но есть все нужные, что редкость. Рекомендую - стоит своих денег.
Отзывы о товаре Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FB2535C белый/серый
Достоинства:
Комментарий:
Все подключилось, к маку и ноутбуку. без инструкции разобраться не получилось, внимательно читайте как сопрягать по блютуз и переключать устройства. Инструкция на вид как от таблеток ) p.s. Мышь в режиме блютус села за 3 часа неактивного использования (оставлял в спящем режиме), понаблюдаю еще...
Достоинства:
Комментарий:
Недорогая опрятная клавиатура и мышь. Для моих задач сгодится.
Достоинства:
Комментарий:
Клавиши мягкие - приятно. Но надо привыкать к раскладке вспомогательных клавиш - уменьшенный размер клавы. Функционал мышки отличный!
Достоинства:
Комментарий:
Предыдущий отзыв потерли Мышь перестала работать через 5 минут, просто погасли индикаторы, при этом она заряжалась. Не рекомендую этот комплект, очень ненадежный
Достоинства:
Комментарий:
хрень полнейшая, не отвечают за свой товар. мышь не подключается по блютуз вообще никак .
Достоинства:
Комментарий:
Клавиатура и мышка порадовала! Качество ТОП!!! Подставка под телефон прям на клавиатуре, супер!!
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует описанию, работает из коробки, подключил к ПК, к смартфону, к тв приставке wink+.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная клава, мягкая, тихая, компактная. порадовал \"карман\" для стала или ручки Мышь тоже вполне себе, удобная, как раз мне под руку, единственный момент, это пластик корпуса, могли бы сделать поприятнее тактильно (как на подпальцевых плавишах), но это я уже придираюсь . За свои деньги, очень достойный комплект! особенно \"греет\" возможность подключения через пимпу или \"синезубу\", в моём случае очень удобно, пимпа в десктопе, а с ноутом просто бросаешь клаву с мышью в рюкзак Короче говоря, покупкой доволен, к приобретению категорически рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Беру второй раз эту модель, я в восторге) Думал попробовать другой набор, но он потерял связь с клавиатурой спустя неделю, а этот имеет два модуля связи, Bluetooth и 2,4МГц, я очень рад, но возможно буду менять микрики в мышке, чтобы колег по \"опасному бизнесу\" не бесить щёлканьем мыши))
Достоинства:
Комментарий:
Отличное, всё работает чётко, без глюков. Товар полностью соответствует ожиданиям.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие клавиатура и мышь, но при каждом включении компьютера есть шанс, что они не сконектятся. Как по BT, так и по радиоканалу.
Достоинства:
Комментарий:
клава классная, кнопки тихие, отклик хороший рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Удобная клавиатура, совершенно бесшумная. Мышь нормальная работает хорошо
Достоинства:
Комментарий:
хорошая клава. единственные момент, который мне не понравился - нельзя просто нажаьб del, только вместе с shiftoм. Неудобно.
Достоинства:
Комментарий:
жмутся кнопки не понятно как, в переписках жмешь одно, пишется другое, купил в октябре 2024, май 2025 перестала работать клавиатура, от чего полетела в мусорку, не советую,мышь к слову удобная, но аккум для нееэто глупость, не тратьте нервы..
Достоинства:
Комментарий:
не хватет ножек снизу, из за чего клава низкая очень
Достоинства:
Комментарий:
Хороший комплект, клавиатура тихая, мышь удобная. Но, читайте инструкции, возможно понадобятся небольшие танцы с бубнами для подключения по адаптеру, по блютуз проблем нет
Достоинства:
Комментарий:
покупал для себя, но в итоге пользуется сын. хорошее качество, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Комплект хороший, но пришел без радиоканального приемника USB. Хорошо, что брал для ноутбука и работает по BT
Достоинства:
Комментарий:
Отличный набор подключил к компу сижу на диване перед телевизором с этим набором и работаю на ПК
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь около месяца. всем довольна. мышка не шумная, клавиатура мягкая. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
В первый раз прислали б/у товар: коробка в месте открытия порвана, отсутствует заводской стикер-наклейка (круглый), вместо него наклеен простой скотч, не было инструкции. Во второй раз пришло все в норме, даже быстрее обозначенного срока, сейчас тестирую. Одну звезду снял за качество изготовления - очень посредственно, хлипко. Если будет работать как зявлено - звезды добавлю. Честное пионерское!
Достоинства:
Комментарий:
Отлично! Супер скользящая тихая мышь, очень удобная клавиатура, с крупными буквами на клавишах. Не понравилось что в клавиатуре батарейки, а не аккумулятор, и не удобное для меня расположение кнопок, но есть все нужные, что редкость. Рекомендую - стоит своих денег.