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Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FB2535C черный/серый купить с доставкой в Москве
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Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FB2535C черный/серый

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Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FB2535C черный/серый - фото 1
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FB2535C черный/серый - фото 2
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FB2535C черный/серый - фото 3
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FB2535C черный/серый - фото 4
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FB2535C черный/серый - фото 5
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FB2535C черный/серый - фото 6
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FB2535C черный/серый - фото 7
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FB2535C черный/серый - фото 8
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FB2535C черный/серый - фото 9
Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FB2535C черный/серый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FB2535C черный/серый - фото 1
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FB2535C черный/серый - фото 2
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FB2535C черный/серый - фото 3
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FB2535C черный/серый - фото 4
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FB2535C черный/серый - фото 5
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FB2535C черный/серый - фото 6
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FB2535C черный/серый - фото 7
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FB2535C черный/серый - фото 8
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FB2535C черный/серый - фото 9
  • Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FB2535C черный/серый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 544634
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Набор
Набор клавиатура и мышь
Да
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, наноприемник, 1 щелочная батарея типа АА, USB-удлинитель, кабель для зарядки Type-C, документация, упаковка
Размеры в упаковке, см
30х14х4
Вес, г.
450

Описание товара Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FB2535C черный/серый

Комплект для ПК, состоящий из беспроводных мыши и клавиатуры. Стильный дизайн, классическая раскладка клавиатуры. ышь для правой руки.

Отзывы о товаре Клавиатура + мышь A4Tech Fstyler FB2535C черный/серый




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Набор
Набор клавиатура и мышь
Да
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, наноприемник, 1 щелочная батарея типа АА, USB-удлинитель, кабель для зарядки Type-C, документация, упаковка
Описание
Комплект для ПК, состоящий из беспроводных мыши и клавиатуры. Стильный дизайн, классическая раскладка клавиатуры. ышь для правой руки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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