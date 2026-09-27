Клавиатура A4Tech Bloody B135N черный
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Характеристики
Описание товара Клавиатура A4Tech Bloody B135N черный
Клавиатура A4TECH — отличный выбор для пользователей, ищущих надежное и функциональное устройство. Эта мембранная клавиатура, предназначенная для использования с персональными компьютерами, предлагает превосходное сочетание производительности и удобства. Она оснащена JIS-раскладкой и 104 клавишами, что обеспечивает комфортный набор текста и полноценное использование всех необходимых функций. Для геймеров важным преимуществом станет наличие подсветки клавиш, позволяющей с легкостью использовать клавиатуру в условиях низкой освещенности. Дополнительную функциональность обеспечивает клавиша Fn, которая расширяет возможности управления и настройки устройства. Клавиатура подключается к ПК через интерфейс USB Type-A и оснащена 1.8-метровым кабелем, обеспечивающим удобство использования на рабочем месте. Черный цвет придает клавиатуре стильный и профессиональный вид, подходящий для любого интерьера. При весе всего 730 грамм, она устойчива на рабочей поверхности и обеспечивает комфорт в долгих игровых или рабочих сессиях. Клавиатура A4TECH идеально сочетает в себе все необходимые качества для продуктивной работы и увлекательного игрового процесса.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, механические, ножничные, белые
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