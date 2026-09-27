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Клавиатура MSI Vigor GK30 RU черный купить с доставкой в Москве
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Клавиатура MSI Vigor GK30 RU черный

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Клавиатура MSI Vigor GK30 RU черный - фото 1
Клавиатура MSI Vigor GK30 RU черный - фото 2
Клавиатура MSI Vigor GK30 RU черный - фото 3
Клавиатура MSI Vigor GK30 RU черный - фото 4
Клавиатура MSI Vigor GK30 RU черный - фото 5
Клавиатура MSI Vigor GK30 RU черный - фото 6
Клавиатура MSI Vigor GK30 RU черный - фото 7
Клавиатура MSI Vigor GK30 RU черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатуры
Тип клавиатуры
плунжерная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
108
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура MSI Vigor GK30 RU черный - фото 1
  • Клавиатура MSI Vigor GK30 RU черный - фото 2
  • Клавиатура MSI Vigor GK30 RU черный - фото 3
  • Клавиатура MSI Vigor GK30 RU черный - фото 4
  • Клавиатура MSI Vigor GK30 RU черный - фото 5
  • Клавиатура MSI Vigor GK30 RU черный - фото 6
  • Клавиатура MSI Vigor GK30 RU черный - фото 7
  • Клавиатура MSI Vigor GK30 RU черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 612840
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
плунжерная
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
108
Формат клавиатуры
полноразмерная
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х20х4
Вес, г.
400

Описание товара Клавиатура MSI Vigor GK30 RU черный

Клавиатура MSI Vigor GK30 плунжерного типа принадлежит к типу игровых устройств. Функционал устройства позволяет обойти своих соперников на много шагов вперед. Модель состоит из 108 клавиш с многоцветной подсветкой. Полноразмерная клавиатура оснащена не только цифровым блоком, но и целым набором полезных для гейминга кнопок. Кроме того, она позволяет вводить комбинации из 6 клавиш одновременно. Благодаря подставке для рук устройство не даст кистям и предплечьям устать даже при прохождении продолжительных сетов. Корпус классической островной клавиатуры MSI Vigor GK30 защищен от влаги – если вы прольете на нее чай или кофе, то это не принесет ей никакого вреда. К компьютеру модель подключается за счет 1.8-метрового кабеля с позолоченным USB-коннектором.

Отзывы о товаре Клавиатура MSI Vigor GK30 RU черный




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
плунжерная
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
108
Формат клавиатуры
полноразмерная
Развернуть
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура MSI Vigor GK30 плунжерного типа принадлежит к типу игровых устройств. Функционал устройства позволяет обойти своих соперников на много шагов вперед. Модель состоит из 108 клавиш с многоцветной подсветкой. Полноразмерная клавиатура оснащена не только цифровым блоком, но и целым набором полезных для гейминга кнопок. Кроме того, она позволяет вводить комбинации из 6 клавиш одновременно. Благодаря подставке для рук устройство не даст кистям и предплечьям устать даже при прохождении продолжительных сетов. Корпус классической островной клавиатуры MSI Vigor GK30 защищен от влаги – если вы прольете на нее чай или кофе, то это не принесет ей никакого вреда. К компьютеру модель подключается за счет 1.8-метрового кабеля с позолоченным USB-коннектором.
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