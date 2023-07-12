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Клавиатура A4Tech KV-300H серый/черный купить с доставкой в Москве
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Клавиатура A4Tech KV-300H серый/черный

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Клавиатура A4Tech KV-300H серый/черный - фото 1
Клавиатура A4Tech KV-300H серый/черный - фото 2
Клавиатура A4Tech KV-300H серый/черный - фото 3
Клавиатура A4Tech KV-300H серый/черный - фото 4
Клавиатура A4Tech KV-300H серый/черный - фото 5
Клавиатура A4Tech KV-300H серый/черный - фото 6
Клавиатура A4Tech KV-300H серый/черный - фото 7
Клавиатура A4Tech KV-300H серый/черный - фото 8
Клавиатура A4Tech KV-300H серый/черный - фото 9
Клавиатура A4Tech KV-300H серый/черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
ножничная
Назначение
для ПК, для ноутбука
Цвет
серый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура A4Tech KV-300H серый/черный - фото 1
  • Клавиатура A4Tech KV-300H серый/черный - фото 2
  • Клавиатура A4Tech KV-300H серый/черный - фото 3
  • Клавиатура A4Tech KV-300H серый/черный - фото 4
  • Клавиатура A4Tech KV-300H серый/черный - фото 5
  • Клавиатура A4Tech KV-300H серый/черный - фото 6
  • Клавиатура A4Tech KV-300H серый/черный - фото 7
  • Клавиатура A4Tech KV-300H серый/черный - фото 8
  • Клавиатура A4Tech KV-300H серый/черный - фото 9
  • Клавиатура A4Tech KV-300H серый/черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 66057
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
ножничная
Назначение
для ПК, для ноутбука
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
серый
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х18х3
Вес, г.
690

Описание товара Клавиатура A4Tech KV-300H серый/черный

Клавиатура A4Tech — это надежное и удобное устройство, предназначенное для использования как с настольными ПК, так и с ноутбуками. Элегантный серый дизайн прекрасно дополнит любой рабочий стол, добавляя современный штрих к вашей технике. Клавиатура обладает ножничным механизмом клавиш, что обеспечивает мягкий и тихий ход, делая набор текста комфортным даже при длительной работе. Полноразмерный формат и раскладка ANSI предоставляют стандартный набор из 104 клавиш, что включает в себя всё необходимое для эффективной работы и развлечений. С подключением через интерфейс USB Type-A и 1,5-метровым кабелем, клавиатура обеспечивает простоту и надежность соединения без необходимости заботиться о заряде батареи. Её вес составляет 700 грамм, что говорит о прочности и устойчивости на рабочей поверхности. Бренд A4Tech известен своим качеством и долговечностью продукции, и эта клавиатура не является исключением. Она подходит для различных сценариев использования, будь то работа, учеба или игра, и станет отличным дополнением вашего рабочего места.



Теги товара: ножничные, бесшумные

Отзывы о товаре Клавиатура A4Tech KV-300H серый/черный

Источник: Яндекс Маркет
12.07.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Подключил к ноутбуку, работа пошла гораздо быстрее



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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
ножничная
Назначение
для ПК, для ноутбука
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
серый
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура A4Tech — это надежное и удобное устройство, предназначенное для использования как с настольными ПК, так и с ноутбуками. Элегантный серый дизайн прекрасно дополнит любой рабочий стол, добавляя современный штрих к вашей технике. Клавиатура обладает ножничным механизмом клавиш, что обеспечивает мягкий и тихий ход, делая набор текста комфортным даже при длительной работе. Полноразмерный формат и раскладка ANSI предоставляют стандартный набор из 104 клавиш, что включает в себя всё необходимое для эффективной работы и развлечений. С подключением через интерфейс USB Type-A и 1,5-метровым кабелем, клавиатура обеспечивает простоту и надежность соединения без необходимости заботиться о заряде батареи. Её вес составляет 700 грамм, что говорит о прочности и устойчивости на рабочей поверхности. Бренд A4Tech известен своим качеством и долговечностью продукции, и эта клавиатура не является исключением. Она подходит для различных сценариев использования, будь то работа, учеба или игра, и станет отличным дополнением вашего рабочего места.


Теги товара: ножничные, бесшумные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
12.07.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Подключил к ноутбуку, работа пошла гораздо быстрее


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