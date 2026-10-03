Набор клавиатура+мышь Logitech MK235 серый
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Характеристики
Описание товара Набор клавиатура+мышь Logitech MK235 серый
Клавиатура Logitech — это современное устройство, идеально подходящее для работы с персональными компьютерами. Она выполнена в стильных сером и черном цветах, что делает её отличным дополнением к вашему рабочему месту. Клавиатура имеет полноразмерный формат с 101 клавишей в раскладке ISO, обеспечивая комфорт и удобство при наборе текста и выполнении различных задач. Устройство подключается беспроводным способом через радиоканал, обеспечивая свободное передвижение на расстоянии до 10 метров от компьютера. Это позволяет уменьшить количество проводов на рабочем месте и сделать его более аккуратным. Для работы клавиатуры требуется две батарейки типа AAA, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой замены элементов питания. Клавиатура оснащена мембранными клавишами, которые обеспечивают тихое и мягкое нажатие, что особенно полезно для использования в офисах или дома, где необходимо соблюдать тишину. Для расширения функциональности предусмотрена клавиша Fn, которая открывает доступ к дополнительным функциям и комбинациям клавиш. Вес клавиатуры составляет 475 грамм, что делает её устойчивой и надежной в использовании. Мышь, работающая в комплекте вместе с клавиатурой, питается от одной батарейки типа AA, также подключена через радиоканал, что упрощает ее эксплуатацию и повышает мобильность. Бренд Logitech известен высоким качеством своих технологий и эргономичностью решений. Эта клавиатура станет незаменимым помощником для вашего ПК, обеспечивая высокую производительность и удобство каждый день.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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