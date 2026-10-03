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Набор клавиатура+мышь Logitech MK235 серый купить с доставкой в Москве
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Набор клавиатура+мышь Logitech MK235 серый

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Набор клавиатура+мышь Logitech MK235 серый - фото 1
Набор клавиатура+мышь Logitech MK235 серый - фото 2
Набор клавиатура+мышь Logitech MK235 серый - фото 3
Набор клавиатура+мышь Logitech MK235 серый - фото 4
Набор клавиатура+мышь Logitech MK235 серый - фото 5
Набор клавиатура+мышь Logitech MK235 серый - фото 6
Набор клавиатура+мышь Logitech MK235 серый - фото 7
Набор клавиатура+мышь Logitech MK235 серый - фото 8
Набор клавиатура+мышь Logitech MK235 серый - фото 9
Набор клавиатура+мышь Logitech MK235 серый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
серый, черный
Раскладка клавиатуры
ISO
Количество клавиш
101
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
беспроводное
  • Набор клавиатура+мышь Logitech MK235 серый - фото 1
  • Набор клавиатура+мышь Logitech MK235 серый - фото 2
  • Набор клавиатура+мышь Logitech MK235 серый - фото 3
  • Набор клавиатура+мышь Logitech MK235 серый - фото 4
  • Набор клавиатура+мышь Logitech MK235 серый - фото 5
  • Набор клавиатура+мышь Logitech MK235 серый - фото 6
  • Набор клавиатура+мышь Logitech MK235 серый - фото 7
  • Набор клавиатура+мышь Logitech MK235 серый - фото 8
  • Набор клавиатура+мышь Logitech MK235 серый - фото 9
  • Набор клавиатура+мышь Logitech MK235 серый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 050 руб. 
Начислим 33 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 255808
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор клавиатура+мышь Logitech MK235 серый
2 050 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, USB ресивер, батарейки, документация, упаковка
Цвет
серый, черный
Раскладка клавиатуры
ISO
Количество клавиш
101
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Источник питания клавиатуры
2хААА
Источник питания мыши
1хАА
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1000
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х14х4
Вес, г.
690

Описание товара Набор клавиатура+мышь Logitech MK235 серый

Клавиатура Logitech — это современное устройство, идеально подходящее для работы с персональными компьютерами. Она выполнена в стильных сером и черном цветах, что делает её отличным дополнением к вашему рабочему месту. Клавиатура имеет полноразмерный формат с 101 клавишей в раскладке ISO, обеспечивая комфорт и удобство при наборе текста и выполнении различных задач. Устройство подключается беспроводным способом через радиоканал, обеспечивая свободное передвижение на расстоянии до 10 метров от компьютера. Это позволяет уменьшить количество проводов на рабочем месте и сделать его более аккуратным. Для работы клавиатуры требуется две батарейки типа AAA, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой замены элементов питания. Клавиатура оснащена мембранными клавишами, которые обеспечивают тихое и мягкое нажатие, что особенно полезно для использования в офисах или дома, где необходимо соблюдать тишину. Для расширения функциональности предусмотрена клавиша Fn, которая открывает доступ к дополнительным функциям и комбинациям клавиш. Вес клавиатуры составляет 475 грамм, что делает её устойчивой и надежной в использовании. Мышь, работающая в комплекте вместе с клавиатурой, питается от одной батарейки типа AA, также подключена через радиоканал, что упрощает ее эксплуатацию и повышает мобильность. Бренд Logitech известен высоким качеством своих технологий и эргономичностью решений. Эта клавиатура станет незаменимым помощником для вашего ПК, обеспечивая высокую производительность и удобство каждый день.

Отзывы о товаре Набор клавиатура+мышь Logitech MK235 серый




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, USB ресивер, батарейки, документация, упаковка
Цвет
серый, черный
Раскладка клавиатуры
ISO
Количество клавиш
101
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Развернуть
Клавиша функции (Fn)
Да
Источник питания клавиатуры
2хААА
Источник питания мыши
1хАА
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1000
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура Logitech — это современное устройство, идеально подходящее для работы с персональными компьютерами. Она выполнена в стильных сером и черном цветах, что делает её отличным дополнением к вашему рабочему месту. Клавиатура имеет полноразмерный формат с 101 клавишей в раскладке ISO, обеспечивая комфорт и удобство при наборе текста и выполнении различных задач. Устройство подключается беспроводным способом через радиоканал, обеспечивая свободное передвижение на расстоянии до 10 метров от компьютера. Это позволяет уменьшить количество проводов на рабочем месте и сделать его более аккуратным. Для работы клавиатуры требуется две батарейки типа AAA, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой замены элементов питания. Клавиатура оснащена мембранными клавишами, которые обеспечивают тихое и мягкое нажатие, что особенно полезно для использования в офисах или дома, где необходимо соблюдать тишину. Для расширения функциональности предусмотрена клавиша Fn, которая открывает доступ к дополнительным функциям и комбинациям клавиш. Вес клавиатуры составляет 475 грамм, что делает её устойчивой и надежной в использовании. Мышь, работающая в комплекте вместе с клавиатурой, питается от одной батарейки типа AA, также подключена через радиоканал, что упрощает ее эксплуатацию и повышает мобильность. Бренд Logitech известен высоким качеством своих технологий и эргономичностью решений. Эта клавиатура станет незаменимым помощником для вашего ПК, обеспечивая высокую производительность и удобство каждый день.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор клавиатура+мышь Logitech MK235 серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2050 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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