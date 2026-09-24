Клавиатура Defender HAWK GK-418 (45422)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 970 руб.
В наличии
Код товара: 650736
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 970 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Для геймеров
нет
Размеры в упаковке, см
48х31х28
Вес, г.
890
Описание товара Клавиатура Defender HAWK GK-418 (45422)
Стильная механическая клавиатура с кейкапами двух цветов и тихими красными свитчами. Главные особенности модели: радужная подсветка, возможность замены свитчей, благодаря технологии Hot Swap, а также наличие кнопки-регулятора для управления громкостью и подсветкой.
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Стильная механическая клавиатура с кейкапами двух цветов и тихими красными свитчами. Главные особенности модели: радужная подсветка, возможность замены свитчей, благодаря технологии Hot Swap, а также наличие кнопки-регулятора для управления громкостью и подсветкой.
Клавиатура Defender HAWK GK-418 (45422) - стоимость товара 1970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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