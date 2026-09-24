Top.Mail.Ru
Клавиатура Defender HAWK GK-418 (45422) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Клавиатура Defender HAWK GK-418 (45422)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Клавиатура Defender HAWK GK-418 (45422) - фото 1
Клавиатура Defender HAWK GK-418 (45422) - фото 2
Клавиатура Defender HAWK GK-418 (45422) - фото 3
Клавиатура Defender HAWK GK-418 (45422) - фото 4
Клавиатура Defender HAWK GK-418 (45422) - фото 5
Клавиатура Defender HAWK GK-418 (45422) - фото 6
Клавиатура Defender HAWK GK-418 (45422) - фото 7
Клавиатура Defender HAWK GK-418 (45422) - фото 8
Клавиатура Defender HAWK GK-418 (45422) - фото 9
Клавиатура Defender HAWK GK-418 (45422) - фото 10
Клавиатура Defender HAWK GK-418 (45422) - фото 11
Клавиатура Defender HAWK GK-418 (45422) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
  • Клавиатура Defender HAWK GK-418 (45422) - фото 1
  • Клавиатура Defender HAWK GK-418 (45422) - фото 2
  • Клавиатура Defender HAWK GK-418 (45422) - фото 3
  • Клавиатура Defender HAWK GK-418 (45422) - фото 4
  • Клавиатура Defender HAWK GK-418 (45422) - фото 5
  • Клавиатура Defender HAWK GK-418 (45422) - фото 6
  • Клавиатура Defender HAWK GK-418 (45422) - фото 7
  • Клавиатура Defender HAWK GK-418 (45422) - фото 8
  • Клавиатура Defender HAWK GK-418 (45422) - фото 9
  • Клавиатура Defender HAWK GK-418 (45422) - фото 10
  • Клавиатура Defender HAWK GK-418 (45422) - фото 11
  • Клавиатура Defender HAWK GK-418 (45422) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 970 руб. 
Начислим 32 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 650736
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Клавиатура Defender HAWK GK-418 (45422)
1 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Для геймеров
нет
Размеры в упаковке, см
48х31х28
Вес, г.
890

Описание товара Клавиатура Defender HAWK GK-418 (45422)

Стильная механическая клавиатура с кейкапами двух цветов и тихими красными свитчами. Главные особенности модели: радужная подсветка, возможность замены свитчей, благодаря технологии Hot Swap, а также наличие кнопки-регулятора для управления громкостью и подсветкой.

Отзывы о товаре Клавиатура Defender HAWK GK-418 (45422)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Для геймеров
нет
Описание
Стильная механическая клавиатура с кейкапами двух цветов и тихими красными свитчами. Главные особенности модели: радужная подсветка, возможность замены свитчей, благодаря технологии Hot Swap, а также наличие кнопки-регулятора для управления громкостью и подсветкой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура Defender HAWK GK-418 (45422) - стоимость товара 1970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...