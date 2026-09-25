Клавиатура Defender Hawk GK-418 RU (45418)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Цвет
белый, черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
97
Тип переключателей
линейные
Модель переключателей
Outemu Red
Формат клавиатуры
95%
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 090 руб.
В наличии
Код товара: 727407
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 090 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
белый, черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
97
Бесшумное нажатие клавиш
Нет
Тип переключателей
линейные
Модель переключателей
Outemu Red
Формат клавиатуры
95%
Hot Swap
Да
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х14х4
Вес, г.
710
Описание товара Клавиатура Defender Hawk GK-418 RU (45418)
Клавиатура проводная Defender Hawk GK-418 [45418] оснащена механическими линейными переключателями Outemu Red с силой нажатия 50 гс и расстоянием до срабатывания 2 мм. Они обеспечивают комфортный ввод при низком уровне шума. Технология Hot Swap обеспечивает простую замену переключателей. Клавиатура Defender Hawk GK-418 [45418] подключается к компьютеру по кабелю с интерфейсом USB Type-A. Разноцветная подсветка гарантирует удобное управление при разных условиях освещенности. Кнопка-регулятор позволяет управлять громкостью и подсветкой. На основании клавиатуры расположены ножки для настройки угла наклона.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, мембранные, ножничные, бесшумные, тонкие
Теги товара: игровые, с подсветкой, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 040 руб.510 руб. в СплитКлавиатура + мышь Acer OCC205 (ZL.ACCEE.00C) клав:белый, мышь:бе...
-
В наличииЦена 2 050 руб.513 руб. в СплитНабор клавиатура+мышь Logitech MK235 серый
-
В наличииЦена 2 140 руб.535 руб. в СплитКлавиатура Oklick 969G SHOTGUN механическая черный USB Multimedi...
-
В наличииЦена 2 190 руб.548 руб. в СплитКлавиатура Acer OKR010 (ZL.KBDEE.003) черный
-
В наличииЦена 2 300 руб.575 руб. в СплитКлавиатура Defender APAS RGB REDRAGON (78118)
-
В наличииЦена 2 380 руб.595 руб. в СплитКлавиатура A4Tech Fstyler FBX50C серый
-
В наличииЦена 2 420 руб.605 руб. в СплитКлавиатура A4Tech Fstyler FBX50C белый
-
В наличииЦена 2 490 руб. 4 400 руб.623 руб. в СплитКлавиатура MSI Gaming Vigor GK30 Black
-
В наличииЦена 2 650 руб.663 руб. в СплитКлавиатура MSI GAMING RUS VIGOR GK30 WHITE (VIGOR GK30 WHITE RU)
-
В наличииЦена 2 760 руб.690 руб. в СплитКлавиатура A4Tech Fstyler FX60H серый
-
В наличииЦена 2 990 руб.748 руб. в СплитКлавиатура Defender ANUBIS RGB (70506)
-
В наличииЦена 3 050 руб.763 руб. в СплитНабор клавиатура+мышь Logitech MK295 Silent Wireless Combo черны...
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
белый, черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
97
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Нет
Тип переключателей
линейные
Модель переключателей
Outemu Red
Формат клавиатуры
95%
Hot Swap
Да
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Клавиатура проводная Defender Hawk GK-418 [45418] оснащена механическими линейными переключателями Outemu Red с силой нажатия 50 гс и расстоянием до срабатывания 2 мм. Они обеспечивают комфортный ввод при низком уровне шума. Технология Hot Swap обеспечивает простую замену переключателей. Клавиатура Defender Hawk GK-418 [45418] подключается к компьютеру по кабелю с интерфейсом USB Type-A. Разноцветная подсветка гарантирует удобное управление при разных условиях освещенности. Кнопка-регулятор позволяет управлять громкостью и подсветкой. На основании клавиатуры расположены ножки для настройки угла наклона.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, мембранные, ножничные, бесшумные, тонкие
Теги товара: игровые, с подсветкой, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, мембранные, ножничные, бесшумные, тонкие
Теги товара: игровые, с подсветкой, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Купить Клавиатура Defender Hawk GK-418 RU (45418) - по цене 2090 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Клавиатура Defender Hawk GK-418 RU (45418)