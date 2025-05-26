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Клавиатура Oklick 969G SHOTGUN механическая черный USB Multimedia for gamer LED купить с доставкой в Москве
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Клавиатура Oklick 969G SHOTGUN механическая черный USB Multimedia for gamer LED

12 Отзывы
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Клавиатура Oklick 969G SHOTGUN механическая черный USB Multimedia for gamer LED - фото 1
Клавиатура Oklick 969G SHOTGUN механическая черный USB Multimedia for gamer LED - фото 2
Клавиатура Oklick 969G SHOTGUN механическая черный USB Multimedia for gamer LED - фото 3
Клавиатура Oklick 969G SHOTGUN механическая черный USB Multimedia for gamer LED - фото 4
Клавиатура Oklick 969G SHOTGUN механическая черный USB Multimedia for gamer LED - фото 5
Клавиатура Oklick 969G SHOTGUN механическая черный USB Multimedia for gamer LED - фото 6
Клавиатура Oklick 969G SHOTGUN механическая черный USB Multimedia for gamer LED - фото 7
Клавиатура Oklick 969G SHOTGUN механическая черный USB Multimedia for gamer LED - фото 8
Клавиатура Oklick 969G SHOTGUN механическая черный USB Multimedia for gamer LED - фото 9
Клавиатура Oklick 969G SHOTGUN механическая черный USB Multimedia for gamer LED - фото 10
Клавиатура Oklick 969G SHOTGUN механическая черный USB Multimedia for gamer LED - фото 11
Клавиатура Oklick 969G SHOTGUN механическая черный USB Multimedia for gamer LED - фото 12
Клавиатура Oklick 969G SHOTGUN механическая черный USB Multimedia for gamer LED - фото 13
Клавиатура Oklick 969G SHOTGUN механическая черный USB Multimedia for gamer LED - фото 14
Клавиатура Oklick 969G SHOTGUN механическая черный USB Multimedia for gamer LED - фото 15
Клавиатура Oklick 969G SHOTGUN механическая черный USB Multimedia for gamer LED - фото 16
Клавиатура Oklick 969G SHOTGUN механическая черный USB Multimedia for gamer LED - фото 17
Клавиатура Oklick 969G SHOTGUN механическая черный USB Multimedia for gamer LED - фото 18
Клавиатура Oklick 969G SHOTGUN механическая черный USB Multimedia for gamer LED - фото 19
Клавиатура Oklick 969G SHOTGUN механическая черный USB Multimedia for gamer LED - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
87
Тип переключателей
кликающие
Модель переключателей
Outemu Blue
Формат клавиатуры
TKL (80%)
  • Клавиатура Oklick 969G SHOTGUN механическая черный USB Multimedia for gamer LED - фото 1
  • Клавиатура Oklick 969G SHOTGUN механическая черный USB Multimedia for gamer LED - фото 2
  • Клавиатура Oklick 969G SHOTGUN механическая черный USB Multimedia for gamer LED - фото 3
  • Клавиатура Oklick 969G SHOTGUN механическая черный USB Multimedia for gamer LED - фото 4
  • Клавиатура Oklick 969G SHOTGUN механическая черный USB Multimedia for gamer LED - фото 5
  • Клавиатура Oklick 969G SHOTGUN механическая черный USB Multimedia for gamer LED - фото 6
  • Клавиатура Oklick 969G SHOTGUN механическая черный USB Multimedia for gamer LED - фото 7
  • Клавиатура Oklick 969G SHOTGUN механическая черный USB Multimedia for gamer LED - фото 8
  • Клавиатура Oklick 969G SHOTGUN механическая черный USB Multimedia for gamer LED - фото 9
  • Клавиатура Oklick 969G SHOTGUN механическая черный USB Multimedia for gamer LED - фото 10
  • Клавиатура Oklick 969G SHOTGUN механическая черный USB Multimedia for gamer LED - фото 11
  • Клавиатура Oklick 969G SHOTGUN механическая черный USB Multimedia for gamer LED - фото 12
  • Клавиатура Oklick 969G SHOTGUN механическая черный USB Multimedia for gamer LED - фото 13
  • Клавиатура Oklick 969G SHOTGUN механическая черный USB Multimedia for gamer LED - фото 14
  • Клавиатура Oklick 969G SHOTGUN механическая черный USB Multimedia for gamer LED - фото 15
  • Клавиатура Oklick 969G SHOTGUN механическая черный USB Multimedia for gamer LED - фото 16
  • Клавиатура Oklick 969G SHOTGUN механическая черный USB Multimedia for gamer LED - фото 17
  • Клавиатура Oklick 969G SHOTGUN механическая черный USB Multimedia for gamer LED - фото 18
  • Клавиатура Oklick 969G SHOTGUN механическая черный USB Multimedia for gamer LED - фото 19
  • Клавиатура Oklick 969G SHOTGUN механическая черный USB Multimedia for gamer LED - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 140 руб. 
Начислим 35 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 324897
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Клавиатура Oklick 969G SHOTGUN механическая черный USB Multimedia for gamer LED
2 140 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
87
Тип переключателей
кликающие
Модель переключателей
Outemu Blue
Формат клавиатуры
TKL (80%)
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х2
Вес, г.
770

Описание товара Клавиатура Oklick 969G SHOTGUN механическая черный USB Multimedia for gamer LED

Клавиатура Oklick 969G SHOTGUN имеет красноречивое название: перед вами – игровое устройство. Модель, соответствующая механическому типу, оптимальна при использовании шутеров. Надежность устройства повышена за счет наличия металлического корпуса. Количество клавиш – 87. Отсутствие цифрового блока позволило сделать клавиатуру компактнее: ее длина равна лишь 360 мм. Высота и глубина устройства – 35 и 160 мм соответственно. Масса клавиатуры – 625 г. Клавиатура Oklick 969G SHOTGUN имеет эффектную многоцветную-подсветку. Устройство использует проводное подключение. Интерфейс – USB. Длина интерфейсного кабеля равна 1.5 м. Кабель защищен прочной, износостойкой оплеткой. Черный цвет клавиатуры способствует ее практичности.

Отзывы о товаре Клавиатура Oklick 969G SHOTGUN механическая черный USB Multimedia for gamer LED

Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Александр Ш.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая недорогая механика с яркой (но не ргб) подсветкой.
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Arsen F.

Достоинства:


Комментарий:
Компактная, единственный незначительный недочёт - не самая лучшая читабельность символов, но это мелочь.
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Андрей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Пришла клавиатура целая потцветка работает притензий нет
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
брал в подарок вроде норм
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Сергей Д.

Достоинства:


Комментарий:
клавиатура хорошая 2дня ей пользуюсь тайпинг кайфовый за свои деньги имба
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
илья ч.

Достоинства:


Комментарий:
отличная клава. много режимов подсветки, можно регулировать уровень яркости. ребенку очень понравилась. единственно очень громкая, но это не минус
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Константин Б.

Достоинства:


Комментарий:
сильно клацает) но тактильно - супер
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Марина К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная клавиатура, берём не первый раз. Приятная на ощупь и по звуку. Единственная проблема - недолгий срок службы, около года
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2024
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
За свои деньги
Источник: Яндекс Маркет
27.07.2023
Рагимов Михаил

Достоинства:


Комментарий:
регулировка подсветки, приятные нажатия, пока всё работает.
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2023
Элин

Достоинства:


Комментарий:
Сыну 12 лет нравится. Заказал за свои деньги. Я бы такую дорогую не купила сама. Мне не нравится шум клавиш, сын от наоборот балдеет.
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2022
Екатерина Г.

Достоинства:


Комментарий:
отлично работает все устраивает



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
87
Тип переключателей
кликающие
Развернуть
Модель переключателей
Outemu Blue
Формат клавиатуры
TKL (80%)
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура Oklick 969G SHOTGUN имеет красноречивое название: перед вами – игровое устройство. Модель, соответствующая механическому типу, оптимальна при использовании шутеров. Надежность устройства повышена за счет наличия металлического корпуса. Количество клавиш – 87. Отсутствие цифрового блока позволило сделать клавиатуру компактнее: ее длина равна лишь 360 мм. Высота и глубина устройства – 35 и 160 мм соответственно. Масса клавиатуры – 625 г. Клавиатура Oklick 969G SHOTGUN имеет эффектную многоцветную-подсветку. Устройство использует проводное подключение. Интерфейс – USB. Длина интерфейсного кабеля равна 1.5 м. Кабель защищен прочной, износостойкой оплеткой. Черный цвет клавиатуры способствует ее практичности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Александр Ш.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая недорогая механика с яркой (но не ргб) подсветкой.
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Arsen F.

Достоинства:


Комментарий:
Компактная, единственный незначительный недочёт - не самая лучшая читабельность символов, но это мелочь.
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Андрей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Пришла клавиатура целая потцветка работает притензий нет
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
брал в подарок вроде норм
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Сергей Д.

Достоинства:


Комментарий:
клавиатура хорошая 2дня ей пользуюсь тайпинг кайфовый за свои деньги имба
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
илья ч.

Достоинства:


Комментарий:
отличная клава. много режимов подсветки, можно регулировать уровень яркости. ребенку очень понравилась. единственно очень громкая, но это не минус
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Константин Б.

Достоинства:


Комментарий:
сильно клацает) но тактильно - супер
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Марина К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная клавиатура, берём не первый раз. Приятная на ощупь и по звуку. Единственная проблема - недолгий срок службы, около года
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2024
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
За свои деньги
Источник: Яндекс Маркет
27.07.2023
Рагимов Михаил

Достоинства:


Комментарий:
регулировка подсветки, приятные нажатия, пока всё работает.
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2023
Элин

Достоинства:


Комментарий:
Сыну 12 лет нравится. Заказал за свои деньги. Я бы такую дорогую не купила сама. Мне не нравится шум клавиш, сын от наоборот балдеет.
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2022
Екатерина Г.

Достоинства:


Комментарий:
отлично работает все устраивает


Клавиатура Oklick 969G SHOTGUN механическая черный USB Multimedia for gamer LED - купить по цене 2140 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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