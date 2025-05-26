Клавиатура Oklick 969G SHOTGUN механическая черный USB Multimedia for gamer LED
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
87
Тип переключателей
кликающие
Модель переключателей
Outemu Blue
Формат клавиатуры
TKL (80%)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 140 руб.
В наличии
Код товара: 324897
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 140 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
87
Тип переключателей
кликающие
Модель переключателей
Outemu Blue
Формат клавиатуры
TKL (80%)
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х2
Вес, г.
770
Описание товара Клавиатура Oklick 969G SHOTGUN механическая черный USB Multimedia for gamer LED
Клавиатура Oklick 969G SHOTGUN имеет красноречивое название: перед вами – игровое устройство. Модель, соответствующая механическому типу, оптимальна при использовании шутеров. Надежность устройства повышена за счет наличия металлического корпуса. Количество клавиш – 87. Отсутствие цифрового блока позволило сделать клавиатуру компактнее: ее длина равна лишь 360 мм. Высота и глубина устройства – 35 и 160 мм соответственно. Масса клавиатуры – 625 г. Клавиатура Oklick 969G SHOTGUN имеет эффектную многоцветную-подсветку. Устройство использует проводное подключение. Интерфейс – USB. Длина интерфейсного кабеля равна 1.5 м. Кабель защищен прочной, износостойкой оплеткой. Черный цвет клавиатуры способствует ее практичности.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, мембранные, ножничные, белые, бесшумные, тонкие
Теги товара: игровые, с подсветкой, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
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Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
87
Тип переключателей
кликающие
Развернуть
Модель переключателей
Outemu Blue
Формат клавиатуры
TKL (80%)
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Клавиатура Oklick 969G SHOTGUN имеет красноречивое название: перед вами – игровое устройство. Модель, соответствующая механическому типу, оптимальна при использовании шутеров. Надежность устройства повышена за счет наличия металлического корпуса. Количество клавиш – 87. Отсутствие цифрового блока позволило сделать клавиатуру компактнее: ее длина равна лишь 360 мм. Высота и глубина устройства – 35 и 160 мм соответственно. Масса клавиатуры – 625 г. Клавиатура Oklick 969G SHOTGUN имеет эффектную многоцветную-подсветку. Устройство использует проводное подключение. Интерфейс – USB. Длина интерфейсного кабеля равна 1.5 м. Кабель защищен прочной, износостойкой оплеткой. Черный цвет клавиатуры способствует ее практичности.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, мембранные, ножничные, белые, бесшумные, тонкие
Теги товара: игровые, с подсветкой, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, мембранные, ножничные, белые, бесшумные, тонкие
Теги товара: игровые, с подсветкой, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
Достоинства:
Комментарий:
хорошая недорогая механика с яркой (но не ргб) подсветкой.
Достоинства:
Комментарий:
Компактная, единственный незначительный недочёт - не самая лучшая читабельность символов, но это мелочь.
Достоинства:
Комментарий:
Пришла клавиатура целая потцветка работает притензий нет
Достоинства:
Комментарий:
брал в подарок вроде норм
Достоинства:
Комментарий:
клавиатура хорошая 2дня ей пользуюсь тайпинг кайфовый за свои деньги имба
Достоинства:
Комментарий:
отличная клава. много режимов подсветки, можно регулировать уровень яркости. ребенку очень понравилась. единственно очень громкая, но это не минус
Достоинства:
Комментарий:
сильно клацает) но тактильно - супер
Достоинства:
Комментарий:
Отличная клавиатура, берём не первый раз. Приятная на ощупь и по звуку. Единственная проблема - недолгий срок службы, около года
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги
Достоинства:
Комментарий:
регулировка подсветки, приятные нажатия, пока всё работает.
Достоинства:
Комментарий:
Сыну 12 лет нравится. Заказал за свои деньги. Я бы такую дорогую не купила сама. Мне не нравится шум клавиш, сын от наоборот балдеет.
Достоинства:
Комментарий:
отлично работает все устраивает
Клавиатура Oklick 969G SHOTGUN механическая черный USB Multimedia for gamer LED - купить по цене 2140 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Клавиатура Oklick 969G SHOTGUN механическая черный USB Multimedia for gamer LED
Достоинства:
Комментарий:
хорошая недорогая механика с яркой (но не ргб) подсветкой.
Достоинства:
Комментарий:
Компактная, единственный незначительный недочёт - не самая лучшая читабельность символов, но это мелочь.
Достоинства:
Комментарий:
Пришла клавиатура целая потцветка работает притензий нет
Достоинства:
Комментарий:
брал в подарок вроде норм
Достоинства:
Комментарий:
клавиатура хорошая 2дня ей пользуюсь тайпинг кайфовый за свои деньги имба
Достоинства:
Комментарий:
отличная клава. много режимов подсветки, можно регулировать уровень яркости. ребенку очень понравилась. единственно очень громкая, но это не минус
Достоинства:
Комментарий:
сильно клацает) но тактильно - супер
Достоинства:
Комментарий:
Отличная клавиатура, берём не первый раз. Приятная на ощупь и по звуку. Единственная проблема - недолгий срок службы, около года
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги
Достоинства:
Комментарий:
регулировка подсветки, приятные нажатия, пока всё работает.
Достоинства:
Комментарий:
Сыну 12 лет нравится. Заказал за свои деньги. Я бы такую дорогую не купила сама. Мне не нравится шум клавиш, сын от наоборот балдеет.
Достоинства:
Комментарий:
отлично работает все устраивает