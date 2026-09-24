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Клавиатура A4Tech Fstyler FG1010S Grey купить с доставкой в Москве
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Клавиатура A4Tech Fstyler FG1010S Grey

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Клавиатура A4Tech Fstyler FG1010S Grey - фото 1
Клавиатура A4Tech Fstyler FG1010S Grey - фото 2
Клавиатура A4Tech Fstyler FG1010S Grey - фото 3
Клавиатура A4Tech Fstyler FG1010S Grey - фото 4
Клавиатура A4Tech Fstyler FG1010S Grey - фото 5
Клавиатура A4Tech Fstyler FG1010S Grey - фото 6
Клавиатура A4Tech Fstyler FG1010S Grey - фото 7
Клавиатура A4Tech Fstyler FG1010S Grey - фото 8
Клавиатура A4Tech Fstyler FG1010S Grey - фото 9
Клавиатура A4Tech Fstyler FG1010S Grey - фото 10
Клавиатура A4Tech Fstyler FG1010S Grey - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FG1010S Grey - фото 1
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FG1010S Grey - фото 2
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FG1010S Grey - фото 3
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FG1010S Grey - фото 4
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FG1010S Grey - фото 5
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FG1010S Grey - фото 6
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FG1010S Grey - фото 7
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FG1010S Grey - фото 8
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FG1010S Grey - фото 9
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FG1010S Grey - фото 10
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FG1010S Grey - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 700 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 654115
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Клавиатура A4Tech Fstyler FG1010S Grey
1 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Комплектация
USB ресивер, документация
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
нет
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Радиус действия беспроводной связи
15 м
Размеры в упаковке, см
40х18х3
Вес, кг.
1

Описание товара Клавиатура A4Tech Fstyler FG1010S Grey

Клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010S предусматривают беспроводное подключение к компьютеру. Для этого применяется радиоканальный интерфейс с приемником USB. В набор входят клавиатура с полноразмерной раскладкой и мышь. Они изготовлены в черном пластиковом корпусе с серыми вставками. Низкопрофильная конструкция клавиатуры и мембранный механизм гарантируют удобный ввод информации с низким уровнем шума. Эргономичная форма мыши обеспечивает комфортное удержание правой и левой рукой. Манипулятор оснащен оптическим светодиодным сенсором с разрешением 2000 dpi и 4 кнопками. В качестве источников энергии в устройствах A4Tech Fstyler FG1010S реализована поддержка батареек АА.

Отзывы о товаре Клавиатура A4Tech Fstyler FG1010S Grey




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Комплектация
USB ресивер, документация
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
нет
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Радиус действия беспроводной связи
15 м
Описание
Клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010S предусматривают беспроводное подключение к компьютеру. Для этого применяется радиоканальный интерфейс с приемником USB. В набор входят клавиатура с полноразмерной раскладкой и мышь. Они изготовлены в черном пластиковом корпусе с серыми вставками. Низкопрофильная конструкция клавиатуры и мембранный механизм гарантируют удобный ввод информации с низким уровнем шума. Эргономичная форма мыши обеспечивает комфортное удержание правой и левой рукой. Манипулятор оснащен оптическим светодиодным сенсором с разрешением 2000 dpi и 4 кнопками. В качестве источников энергии в устройствах A4Tech Fstyler FG1010S реализована поддержка батареек АА.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура A4Tech Fstyler FG1010S Grey - по цене 1700 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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