Клавиатура A4Tech Fstyler FG1010S Grey
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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 700 руб.
В наличии
Код товара: 654115
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1 700 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Комплектация
USB ресивер, документация
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
нет
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Радиус действия беспроводной связи
15 м
Размеры в упаковке, см
40х18х3
Вес, кг.
1
Описание товара Клавиатура A4Tech Fstyler FG1010S Grey
Клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010S предусматривают беспроводное подключение к компьютеру. Для этого применяется радиоканальный интерфейс с приемником USB. В набор входят клавиатура с полноразмерной раскладкой и мышь. Они изготовлены в черном пластиковом корпусе с серыми вставками. Низкопрофильная конструкция клавиатуры и мембранный механизм гарантируют удобный ввод информации с низким уровнем шума. Эргономичная форма мыши обеспечивает комфортное удержание правой и левой рукой. Манипулятор оснащен оптическим светодиодным сенсором с разрешением 2000 dpi и 4 кнопками. В качестве источников энергии в устройствах A4Tech Fstyler FG1010S реализована поддержка батареек АА.
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Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
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Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
нет
Комплектация
USB ресивер, документация
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
нет
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Радиус действия беспроводной связи
15 м
Клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010S предусматривают беспроводное подключение к компьютеру. Для этого применяется радиоканальный интерфейс с приемником USB. В набор входят клавиатура с полноразмерной раскладкой и мышь. Они изготовлены в черном пластиковом корпусе с серыми вставками. Низкопрофильная конструкция клавиатуры и мембранный механизм гарантируют удобный ввод информации с низким уровнем шума. Эргономичная форма мыши обеспечивает комфортное удержание правой и левой рукой. Манипулятор оснащен оптическим светодиодным сенсором с разрешением 2000 dpi и 4 кнопками. В качестве источников энергии в устройствах A4Tech Fstyler FG1010S реализована поддержка батареек АА.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, бесшумные, тонкие
Клавиатура A4Tech Fstyler FG1010S Grey - по цене 1700 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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