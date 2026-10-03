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Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 белый/серый купить с доставкой в Москве
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Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 белый/серый

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Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 белый/серый - фото 1
Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 белый/серый - фото 2
Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 белый/серый - фото 3
Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 белый/серый - фото 4
Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 белый/серый - фото 5
Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 белый/серый - фото 6
Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 белый/серый - фото 7
Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 белый/серый - фото 8
Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 белый/серый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатуры
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 белый/серый - фото 1
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 белый/серый - фото 2
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 белый/серый - фото 3
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 белый/серый - фото 4
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 белый/серый - фото 5
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 белый/серый - фото 6
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 белый/серый - фото 7
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 белый/серый - фото 8
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 белый/серый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 580 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 255792
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 белый/серый
1 580 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, документация
Цвет
белый
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
2хАА
Источник питания мыши
1хАА
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи
15 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х4
Вес, г.
900

Описание товара Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 белый/серый

Клавиатура A4TECH - это надежное и стильное устройство ввода, идеально подходящее для использования с персональными компьютерами. Она выполнена в элегантном белом цвете, который прекрасно впишется в любой современный интерьер и добавит изысканности вашему рабочему месту. Клавиатура оснащена мембранными переключателями, что обеспечивает тихий и мягкий отклик при нажатии клавиш, делая ее идеальной для длительного использования и набора текстов. Мембранный тип клавиш также гарантирует более долгий срок службы устройства при ежедневной эксплуатации. Устройство подключается к ПК через радиоканал, что обеспечивает надежное и стабильное соединение без проводов. Это избавляет от лишних кабелей на рабочем столе и обеспечивает более удобное использование, давая вам свободу передвижения в пределах радиуса действия беспроводной связи. Клавиатура A4TECH специально разработана для совместимости с различными операционными системами и подходит как для домашнего использования, так и для работы в офисе. Ее продуманная и удобная раскладка гарантирует легкость и удобство в наборе текста. Выбирая клавиатуру A4TECH, вы получаете качественный и надежный продукт от проверенного бренда, который заботится о комфорте и удовлетворенности своих пользователей.

Отзывы о товаре Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 белый/серый




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, документация
Цвет
белый
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Развернуть
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
2хАА
Источник питания мыши
1хАА
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи
15 м
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура A4TECH - это надежное и стильное устройство ввода, идеально подходящее для использования с персональными компьютерами. Она выполнена в элегантном белом цвете, который прекрасно впишется в любой современный интерьер и добавит изысканности вашему рабочему месту. Клавиатура оснащена мембранными переключателями, что обеспечивает тихий и мягкий отклик при нажатии клавиш, делая ее идеальной для длительного использования и набора текстов. Мембранный тип клавиш также гарантирует более долгий срок службы устройства при ежедневной эксплуатации. Устройство подключается к ПК через радиоканал, что обеспечивает надежное и стабильное соединение без проводов. Это избавляет от лишних кабелей на рабочем столе и обеспечивает более удобное использование, давая вам свободу передвижения в пределах радиуса действия беспроводной связи. Клавиатура A4TECH специально разработана для совместимости с различными операционными системами и подходит как для домашнего использования, так и для работы в офисе. Ее продуманная и удобная раскладка гарантирует легкость и удобство в наборе текста. Выбирая клавиатуру A4TECH, вы получаете качественный и надежный продукт от проверенного бренда, который заботится о комфорте и удовлетворенности своих пользователей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 белый/серый - купить по цене 1580 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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