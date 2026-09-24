Клавиатура Defender HAWK GK-418 (45421)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
97
Тип переключателей
линейные
Модель переключателей
Outemu Red
Формат клавиатуры
95%
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 870 руб.
В наличии
Код товара: 650737
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1 870 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
белый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
97
Тип переключателей
линейные
Модель переключателей
Outemu Red
Формат клавиатуры
95%
Hot Swap
Да
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х28
Вес, г.
890
Описание товара Клавиатура Defender HAWK GK-418 (45421)
Клавиатура проводная Defender Hawk GK-418 [45421] оснащена механическими линейными переключателями Outemu Red с силой нажатия 50 гс и расстоянием до срабатывания 2 мм. Они обеспечивают комфортный ввод при низком уровне шума. Технология Hot Swap обеспечивает простую замену переключателей. Клавиатура Defender Hawk GK-418 [45421] подключается к компьютеру по кабелю с интерфейсом USB Type-A. Разноцветная подсветка гарантирует удобное управление при разных условиях освещенности. Кнопка-регулятор позволяет управлять громкостью и подсветкой. На основании клавиатуры расположены ножки для настройки угла наклона.
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Теги товара: игровые, с подсветкой, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
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Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
белый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
97
Тип переключателей
линейные
Развернуть
Модель переключателей
Outemu Red
Формат клавиатуры
95%
Hot Swap
Да
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Клавиатура проводная Defender Hawk GK-418 [45421] оснащена механическими линейными переключателями Outemu Red с силой нажатия 50 гс и расстоянием до срабатывания 2 мм. Они обеспечивают комфортный ввод при низком уровне шума. Технология Hot Swap обеспечивает простую замену переключателей. Клавиатура Defender Hawk GK-418 [45421] подключается к компьютеру по кабелю с интерфейсом USB Type-A. Разноцветная подсветка гарантирует удобное управление при разных условиях освещенности. Кнопка-регулятор позволяет управлять громкостью и подсветкой. На основании клавиатуры расположены ножки для настройки угла наклона.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, мембранные, ножничные, бесшумные, тонкие
Теги товара: игровые, с подсветкой, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, мембранные, ножничные, бесшумные, тонкие
Теги товара: игровые, с подсветкой, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Клавиатура Defender HAWK GK-418 (45421) - по цене 1870 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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