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Клавиатура Defender HAWK GK-418 (45421) купить с доставкой в Москве
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Клавиатура Defender HAWK GK-418 (45421)

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Клавиатура Defender HAWK GK-418 (45421) - фото 1
Клавиатура Defender HAWK GK-418 (45421) - фото 2
Клавиатура Defender HAWK GK-418 (45421) - фото 3
Клавиатура Defender HAWK GK-418 (45421) - фото 4
Клавиатура Defender HAWK GK-418 (45421) - фото 5
Клавиатура Defender HAWK GK-418 (45421) - фото 6
Клавиатура Defender HAWK GK-418 (45421) - фото 7
Клавиатура Defender HAWK GK-418 (45421) - фото 8
Клавиатура Defender HAWK GK-418 (45421) - фото 9
Клавиатура Defender HAWK GK-418 (45421) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
97
Тип переключателей
линейные
Модель переключателей
Outemu Red
Формат клавиатуры
95%
  • Клавиатура Defender HAWK GK-418 (45421) - фото 1
  • Клавиатура Defender HAWK GK-418 (45421) - фото 2
  • Клавиатура Defender HAWK GK-418 (45421) - фото 3
  • Клавиатура Defender HAWK GK-418 (45421) - фото 4
  • Клавиатура Defender HAWK GK-418 (45421) - фото 5
  • Клавиатура Defender HAWK GK-418 (45421) - фото 6
  • Клавиатура Defender HAWK GK-418 (45421) - фото 7
  • Клавиатура Defender HAWK GK-418 (45421) - фото 8
  • Клавиатура Defender HAWK GK-418 (45421) - фото 9
  • Клавиатура Defender HAWK GK-418 (45421) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 870 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 650737
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Клавиатура Defender HAWK GK-418 (45421)
1 870 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
белый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
97
Тип переключателей
линейные
Модель переключателей
Outemu Red
Формат клавиатуры
95%
Hot Swap
Да
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х28
Вес, г.
890

Описание товара Клавиатура Defender HAWK GK-418 (45421)

Клавиатура проводная Defender Hawk GK-418 [45421] оснащена механическими линейными переключателями Outemu Red с силой нажатия 50 гс и расстоянием до срабатывания 2 мм. Они обеспечивают комфортный ввод при низком уровне шума. Технология Hot Swap обеспечивает простую замену переключателей. Клавиатура Defender Hawk GK-418 [45421] подключается к компьютеру по кабелю с интерфейсом USB Type-A. Разноцветная подсветка гарантирует удобное управление при разных условиях освещенности. Кнопка-регулятор позволяет управлять громкостью и подсветкой. На основании клавиатуры расположены ножки для настройки угла наклона.

Отзывы о товаре Клавиатура Defender HAWK GK-418 (45421)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура, документация, упаковка
Цвет
белый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
97
Тип переключателей
линейные
Развернуть
Модель переключателей
Outemu Red
Формат клавиатуры
95%
Hot Swap
Да
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Длина кабеля
1.5
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура проводная Defender Hawk GK-418 [45421] оснащена механическими линейными переключателями Outemu Red с силой нажатия 50 гс и расстоянием до срабатывания 2 мм. Они обеспечивают комфортный ввод при низком уровне шума. Технология Hot Swap обеспечивает простую замену переключателей. Клавиатура Defender Hawk GK-418 [45421] подключается к компьютеру по кабелю с интерфейсом USB Type-A. Разноцветная подсветка гарантирует удобное управление при разных условиях освещенности. Кнопка-регулятор позволяет управлять громкостью и подсветкой. На основании клавиатуры расположены ножки для настройки угла наклона.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура Defender HAWK GK-418 (45421) - по цене 1870 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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