Клавиатура + мышь Genius Smart KM-8230 BLACK (31340015408)
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Характеристики
Описание товара Клавиатура + мышь Genius Smart KM-8230 BLACK (31340015408)
Клавиатура+мышь беспроводная Genius SlimStar 8230 синхронизируются с телевизором, ноутбуком, ПК через интерфейс Bluetooth и ресивер. Конструкцией черной клавиатуры предусмотрено 9 дополнительных кнопок для быстрого доступа к офисным и мультимедийным приложениям, что уменьшает количество переходов на мышь. Особенность модели заключается в низкопрофильных клавишах. Они отличаются мягким ходом и гарантируют естественное положение запястий, сокращая нагрузку на руки. Обработка числовых данных осуществляется с помощью цифрового блока. Мышью Genius SlimStar 8230 можно управлять правой и левой ладонью. Точное наведение курсора обеспечивает оптический светодиодный сенсор с разрешением 1000 dpi. Для плавного скольжения манипулятора рекомендуется воспользоваться компьютерным ковриком с шероховатой поверхностью. Аксессуары поддерживают режим одновременной работы с 3 устройствами.
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Теги товара: мембранные, тонкие
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, белые
Теги товара: мембранные, тонкие
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