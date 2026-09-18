Набор клавиатура+мышь Rapoo X1960 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 720 руб.
В наличии
Код товара: 255817
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 720 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор клавиатура и мышь
Да
Размеры в упаковке, см
30х15х4
Вес, кг.
1.2
Описание товара Набор клавиатура+мышь Rapoo X1960 черный
Набор клавиатура+мышь Rapoo X1960 черный
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Набор клавиатура+мышь Rapoo X1960 черный
Купить Набор клавиатура+мышь Rapoo X1960 черный - по цене 1720 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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