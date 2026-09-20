Набор клавиатура+мышь A4Tech W 9300F (87743)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Набор клавиатура+мышь A4Tech W 9300F (87743)
Комплект (клавиатура+мышь) A4 9300F отличается высокой производительностью для максимального комфорта во время работы. Беспроводное подключение к компьютеру реализуется посредством радиосоединения, поэтому в наборе поставляются компактные usb-адаптеры. Комплект (клавиатура+мышь) A4 9300F даст вам новые возможности управления функциями системы. Полноразмерная клавиатура удобна в работе, к тому же она оснащена специальными клавишами для управления мультимедийными интерфейсами и интернет-серфинга. Оптическая мышь эргономически правильной формы предназначена для работы правой рукой. Благодаря высокой чувствительности сенсора устройство может работать на любой поверхности, к тому же вы можете настраивать параметры разрешения.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 980 руб.495 руб. в СплитКлавиатура Defender HAWK GK-418 (45422)
-
В наличииЦена 2 040 руб.510 руб. в СплитКлавиатура + мышь Acer OCC205 (ZL.ACCEE.00C) клав:белый, мышь:бе...
-
В наличииЦена 2 050 руб.513 руб. в СплитНабор клавиатура+мышь Logitech MK235 серый
-
В наличииЦена 2 090 руб.523 руб. в СплитКлавиатура Defender Hawk GK-418 RU (45418)
-
В наличииЦена 2 140 руб.535 руб. в СплитКлавиатура Oklick 969G SHOTGUN механическая черный USB Multimedi...
-
В наличииЦена 2 290 руб.573 руб. в СплитКлавиатура Defender APAS RGB REDRAGON (78118)
-
В наличииЦена 2 410 руб.603 руб. в СплитКлавиатура A4Tech Fstyler FBX50C белый
-
В наличииЦена 2 490 руб. 4 400 руб.623 руб. в СплитКлавиатура MSI Gaming Vigor GK30 Black
-
В наличииЦена 2 650 руб.663 руб. в СплитКлавиатура MSI GAMING RUS VIGOR GK30 WHITE (VIGOR GK30 WHITE RU)
-
В наличииЦена 2 700 руб.675 руб. в СплитКлавиатура + мышь Oklick 300M (1488402)
-
В наличииЦена 2 990 руб.748 руб. в СплитКлавиатура Defender ANUBIS RGB (70506)
-
В наличииЦена 3 050 руб.763 руб. в СплитНабор клавиатура+мышь Logitech MK295 Silent Wireless Combo черны...
Отзывы о товаре Набор клавиатура+мышь A4Tech W 9300F (87743)