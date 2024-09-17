Клавиатура Oklick 970G черный/серебристый
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Характеристики
Описание товара Клавиатура Oklick 970G черный/серебристый
Клавиатура Oklick сочетает в себе стильный дизайн, высокое качество и функциональность, что делает её отличным выбором для геймеров и повседневного использования. Эта полноразмерная мембранная клавиатура имеет 104 клавиши и поддерживает раскладку ANSI, обеспечивая удобство и практичность ввода текста и управления игровым процессом. Для геймеров клавиатура Oklick предлагает целый ряд возможностей. Подсветка клавиш создаёт атмосферу, улучшает видимость в тёмное время суток и добавляет игровое настроение. Типичные для этой модели кликающие переключатели предоставляют тактильную отдачу и быстрый отклик на команды. Тип подключения клавиатуры — проводное, что гарантирует стабильность сигнала и отсутствие задержек во время игр или работы. Наличие клавиши функции (Fn) и поддержка технологии Hot Swap открывают дополнительные удобства для пользователей, позволяя быстро настраивать клавиши и менять их без специальных инструментов. Элегантный чёрный корпус с серебристыми акцентами подчеркивает изысканный внешний вид устройства, делая его стильным дополнением к любому рабочему или игровому пространству. Бренд Oklick гарантирует качество и надёжность, что подтверждается годами успешного опыта в производстве компьютерных аксессуаров. Клавиатура Oklick идеально подойдёт тем, кто ценит комфорт, функциональность и эффектный дизайн в одном устройстве.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, механические, ножничные, белые
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, механические, ножничные, белые
Теги товара: игровые, с подсветкой, мембранные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, бесшумные, тонкие
Достоинства:
Комментарий:
Классная клавиатура,брали в подарок . Металлическая , необычно выглядит,звук кнопок прикольный
Достоинства:
Комментарий:
Переключатели клацают так, что дома ее использовать не возможно. Купил для работы. Набирать текст одно удовольствие.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная клавиатура, ребёнок доволен.
Достоинства:
Комментарий:
За такую цену очень даже и не плохая клавиатура. Единственный минус это то, что на день доставку задержали, а она шла в подарок ((((
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь этой клавиатурой уже 2 месяца и она работает без каких-либо помех. Все клавиши в отличном состоянии, все светятся. Звук нажимания мне очень нравится, получаю огромное удовольствие от печатанья. В общем отличная клавиатура за свою цену
Достоинства:
Комментарий:
Сын доволен покупкой. Клавиши съемные, не залипают (съемник для клавиш в комплекте). Несколько режимов подсветки. Звук не раздражает. Удобная в использовании, эргономичная, не занимает много места.
Достоинства:
Комментарий:
работает хорошо , ребенку нравится.
Отзывы о товаре Клавиатура Oklick 970G черный/серебристый
Достоинства:
Комментарий:
Классная клавиатура,брали в подарок . Металлическая , необычно выглядит,звук кнопок прикольный
Достоинства:
Комментарий:
Переключатели клацают так, что дома ее использовать не возможно. Купил для работы. Набирать текст одно удовольствие.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная клавиатура, ребёнок доволен.
Достоинства:
Комментарий:
За такую цену очень даже и не плохая клавиатура. Единственный минус это то, что на день доставку задержали, а она шла в подарок ((((
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь этой клавиатурой уже 2 месяца и она работает без каких-либо помех. Все клавиши в отличном состоянии, все светятся. Звук нажимания мне очень нравится, получаю огромное удовольствие от печатанья. В общем отличная клавиатура за свою цену
Достоинства:
Комментарий:
Сын доволен покупкой. Клавиши съемные, не залипают (съемник для клавиш в комплекте). Несколько режимов подсветки. Звук не раздражает. Удобная в использовании, эргономичная, не занимает много места.
Достоинства:
Комментарий:
работает хорошо , ребенку нравится.