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Набор клавиатура+мышь A4Tech 9300F Black купить с доставкой в Москве
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Набор клавиатура+мышь A4Tech 9300F Black

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Набор клавиатура+мышь A4Tech 9300F Black - фото 1
Набор клавиатура+мышь A4Tech 9300F Black - фото 2
Набор клавиатура+мышь A4Tech 9300F Black - фото 3
Набор клавиатура+мышь A4Tech 9300F Black - фото 4
Набор клавиатура+мышь A4Tech 9300F Black - фото 5
Набор клавиатура+мышь A4Tech 9300F Black - фото 6
Набор клавиатура+мышь A4Tech 9300F Black - фото 7
Набор клавиатура+мышь A4Tech 9300F Black - фото 8
Набор клавиатура+мышь A4Tech 9300F Black - фото 9
Набор клавиатура+мышь A4Tech 9300F Black - фото 10
Набор клавиатура+мышь A4Tech 9300F Black - фото 11
Набор клавиатура+мышь A4Tech 9300F Black - фото 12
Набор клавиатура+мышь A4Tech 9300F Black - фото 13
Набор клавиатура+мышь A4Tech 9300F Black - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК, для ноутбука
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
113
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
беспроводное
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech 9300F Black - фото 1
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech 9300F Black - фото 2
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech 9300F Black - фото 3
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech 9300F Black - фото 4
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech 9300F Black - фото 5
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech 9300F Black - фото 6
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech 9300F Black - фото 7
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech 9300F Black - фото 8
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech 9300F Black - фото 9
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech 9300F Black - фото 10
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech 9300F Black - фото 11
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech 9300F Black - фото 12
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech 9300F Black - фото 13
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech 9300F Black - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
1 770 руб.  2 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 66030
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК, для ноутбука
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
113
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
2хАА
Источник питания мыши
1хАА
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
2000
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
15 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х15х4
Вес, кг.
1.11

Описание товара Набор клавиатура+мышь A4Tech 9300F Black

Клавиатура A4Tech — отличный выбор для тех, кто ценит сочетание функциональности и удобства в использовании. Эта полноразмерная мембранная клавиатура снабжена 113 клавишами, включая мультимедийные, что позволяет с легкостью управлять медиафайлами и другими функциями компьютера. Она идеально подходит как для настольного ПК, так и для ноутбука. Клавиатура работает на двух батарейках типа АА и поддерживает беспроводное подключение с радиусом действия до 15 метров, обеспечивая свободу перемещения и удобство без лишних проводов. Раскладка клавиатуры выполнена в формате JIS, что делает ее универсальным вариантом для пользователей с различными предпочтениями. Стильный черный корпус придает устройству современный и элегантный вид, характерный для продукции бренда A4Tech, известного своим качеством и надежностью. Эта клавиатура станет отличным дополнением к вашему рабочему пространству, обеспечивая комфорт и эффективность в повседневной работе.

Отзывы о товаре Набор клавиатура+мышь A4Tech 9300F Black




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК, для ноутбука
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
JIS
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
113
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
2хАА
Источник питания мыши
1хАА
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
2000
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
15 м
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура A4Tech — отличный выбор для тех, кто ценит сочетание функциональности и удобства в использовании. Эта полноразмерная мембранная клавиатура снабжена 113 клавишами, включая мультимедийные, что позволяет с легкостью управлять медиафайлами и другими функциями компьютера. Она идеально подходит как для настольного ПК, так и для ноутбука. Клавиатура работает на двух батарейках типа АА и поддерживает беспроводное подключение с радиусом действия до 15 метров, обеспечивая свободу перемещения и удобство без лишних проводов. Раскладка клавиатуры выполнена в формате JIS, что делает ее универсальным вариантом для пользователей с различными предпочтениями. Стильный черный корпус придает устройству современный и элегантный вид, характерный для продукции бренда A4Tech, известного своим качеством и надежностью. Эта клавиатура станет отличным дополнением к вашему рабочему пространству, обеспечивая комфорт и эффективность в повседневной работе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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