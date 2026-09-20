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Клавиатура A4Tech Fstyler F1512 White купить с доставкой в Москве
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Клавиатура A4Tech Fstyler F1512 White

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Клавиатура A4Tech Fstyler F1512 White - фото 1
Клавиатура A4Tech Fstyler F1512 White - фото 2
Клавиатура A4Tech Fstyler F1512 White - фото 3
Клавиатура A4Tech Fstyler F1512 White - фото 4
Клавиатура A4Tech Fstyler F1512 White - фото 5
Клавиатура A4Tech Fstyler F1512 White - фото 6
Клавиатура A4Tech Fstyler F1512 White - фото 7
Клавиатура A4Tech Fstyler F1512 White - фото 8
Клавиатура A4Tech Fstyler F1512 White - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
103
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура A4Tech Fstyler F1512 White - фото 1
  • Клавиатура A4Tech Fstyler F1512 White - фото 2
  • Клавиатура A4Tech Fstyler F1512 White - фото 3
  • Клавиатура A4Tech Fstyler F1512 White - фото 4
  • Клавиатура A4Tech Fstyler F1512 White - фото 5
  • Клавиатура A4Tech Fstyler F1512 White - фото 6
  • Клавиатура A4Tech Fstyler F1512 White - фото 7
  • Клавиатура A4Tech Fstyler F1512 White - фото 8
  • Клавиатура A4Tech Fstyler F1512 White - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654114
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, документация
Цвет
белый
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
103
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1200
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х18х3
Вес, г.
820

Описание товара Клавиатура A4Tech Fstyler F1512 White

Клавиатура A4Tech – это надежное и функциональное устройство для работы и развлечений на вашем ПК. Оборудованная полноразмерной ANSI раскладкой, она включает в себя 103 клавиши, что обеспечивает комфортное выполнение любых задач, будь то набор текста или игровая сессия. Благодаря мембранной технологии, клавиатура предлагает тихий и мягкий ход клавиш, которая подойдет как для домашнего, так и для офисного использования. Проводное подключение гарантирует стабильную и непрерывную работу, а длина кабеля в 1,5 метра обеспечивает удобство в расположении устройства на рабочем месте. Клавиатура выполнена в стильном белом цвете, который гармонично впишется в любой интерьер. Бренд A4Tech давно зарекомендовал себя на рынке как производитель качественной и долговечной компьютерной периферии. Хотя основное назначение устройства – это работа с ПК, в комплект также входит оптическая мышь с разрешением сенсора 1200 dpi, что делает эту модель отличным вариантом для решения широкого спектра задач.

Отзывы о товаре Клавиатура A4Tech Fstyler F1512 White




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, документация
Цвет
белый
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
103
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.5
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1200
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура A4Tech – это надежное и функциональное устройство для работы и развлечений на вашем ПК. Оборудованная полноразмерной ANSI раскладкой, она включает в себя 103 клавиши, что обеспечивает комфортное выполнение любых задач, будь то набор текста или игровая сессия. Благодаря мембранной технологии, клавиатура предлагает тихий и мягкий ход клавиш, которая подойдет как для домашнего, так и для офисного использования. Проводное подключение гарантирует стабильную и непрерывную работу, а длина кабеля в 1,5 метра обеспечивает удобство в расположении устройства на рабочем месте. Клавиатура выполнена в стильном белом цвете, который гармонично впишется в любой интерьер. Бренд A4Tech давно зарекомендовал себя на рынке как производитель качественной и долговечной компьютерной периферии. Хотя основное назначение устройства – это работа с ПК, в комплект также входит оптическая мышь с разрешением сенсора 1200 dpi, что делает эту модель отличным вариантом для решения широкого спектра задач.
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Отзывы


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