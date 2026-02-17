Клавиатура Logitech K270 (920-003058)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
112
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
беспроводное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 641927
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, USB-приемник, документация, комплект батареек, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
112
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Нет
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания мыши
1хААА
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х25х8
Вес, г.
800
Описание товара Клавиатура Logitech K270 (920-003058)
Клавиатура Logitech K270 с мембранными клавишами и пружинящей отдачей обеспечивает комфортный тактильный отклик при вводе текста. Она оснащена 112 клавишами. Logitech K270 подключается беспроводным способом с помощью радиоканальной технологии. Автономная работа осуществляется от батареек типоразмера ААА. Клавиатура выполнена в прочном пластиковом корпусе. Влагозащищенная конструкция повышает устойчивость к воздействию влаги и помогает сохранить работоспособность клавиш в случае пролитой жидкости.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, механические, ножничные, белые
Теги товара: с подсветкой, мембранные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, бесшумные, тонкие
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Бренд
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, USB-приемник, документация, комплект батареек, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
112
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Развернуть
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Нет
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания мыши
1хААА
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Клавиатура Logitech K270 с мембранными клавишами и пружинящей отдачей обеспечивает комфортный тактильный отклик при вводе текста. Она оснащена 112 клавишами. Logitech K270 подключается беспроводным способом с помощью радиоканальной технологии. Автономная работа осуществляется от батареек типоразмера ААА. Клавиатура выполнена в прочном пластиковом корпусе. Влагозащищенная конструкция повышает устойчивость к воздействию влаги и помогает сохранить работоспособность клавиш в случае пролитой жидкости.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, механические, ножничные, белые
Теги товара: с подсветкой, мембранные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, бесшумные, тонкие
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, механические, ножничные, белые
Теги товара: с подсветкой, мембранные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, бесшумные, тонкие
Достоинства:
Качество подделок бывает и хуже.
Недостатки:
Подделка, ещё и не той модели, что на фото, а с низким Enter. Выгнута горбом вверх, нижняя грань не касается стола, прогибается при наборе. Клавиши более шумные, с нечёткой отдачей, и печатаешь будто по пыли, поскольку пластик весь шершавый, в отличие от оригинала. Русская раскладка нанесена отдельно, и другим способом, т.е. быстро сотрётся.
Комментарий:
В другом месте клавиатуры такой модели и качества стоят почти вдвое дешевле.
Клавиатура Logitech K270 (920-003058) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Клавиатура Logitech K270 (920-003058)
Достоинства:
Качество подделок бывает и хуже.
Недостатки:
Подделка, ещё и не той модели, что на фото, а с низким Enter. Выгнута горбом вверх, нижняя грань не касается стола, прогибается при наборе. Клавиши более шумные, с нечёткой отдачей, и печатаешь будто по пыли, поскольку пластик весь шершавый, в отличие от оригинала. Русская раскладка нанесена отдельно, и другим способом, т.е. быстро сотрётся.
Комментарий:
В другом месте клавиатуры такой модели и качества стоят почти вдвое дешевле.