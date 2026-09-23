Клавиатура A4Tech Bloody B120N черный
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Характеристики
Описание товара Клавиатура A4Tech Bloody B120N черный
Клавиатура A4TECH – это надежное устройство ввода, предназначенное для использования с персональными компьютерами. Она выполнена в классическом черном цвете и оснащена 104 клавишами, обеспечивающими полноценный функционал для работы и развлечений. Данная модель использует мембранную технологию, что обеспечивает мягкое и тихое нажатие клавиш, идеально подходящее для длительных игровых сессий и повседневной работы. Проводное подключение через интерфейс USB Type-A гарантирует стабильное соединение без задержек, что особенно ценится геймерами. Клавиатура оснащена яркой подсветкой клавиш, обеспечивающей комфортное использование в условиях низкой освещенности и добавляющей стильный акцент в вашу игровую станцию. Для любителей кастомизации и расширенного функционала предусмотрена клавиша функции (Fn), которая открывает доступ к ряду дополнительных команд и возможностей. С весом 855 граммов и длиной кабеля 1.8 метра, клавиатура A4TECH обеспечит удобное расположение на вашем рабочем столе. Это надежное и функциональное устройство станет отличным выбором как для хардкорных геймеров, так и для пользователей, которым необходимы высококачественные аксессуары для эффективной работы и развлечений.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, механические, ножничные, белые
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