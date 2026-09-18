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Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 черный/серый купить с доставкой в Москве
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Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 черный/серый

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Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 черный/серый - фото 1
Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 черный/серый - фото 2
Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 черный/серый - фото 3
Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 черный/серый - фото 4
Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 черный/серый - фото 5
Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 черный/серый - фото 6
Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 черный/серый - фото 7
Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 черный/серый - фото 8
Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 черный/серый - фото 9
Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 черный/серый - фото 10
Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 черный/серый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
беспроводное
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  • Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 черный/серый - фото 2
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 черный/серый - фото 3
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 черный/серый - фото 4
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 черный/серый - фото 5
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 черный/серый - фото 6
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 черный/серый - фото 7
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 черный/серый - фото 8
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 черный/серый - фото 9
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 черный/серый - фото 10
  • Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 черный/серый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255836
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, документация, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Мультимедийные клавиши
Нет
Клавиша функции (Fn)
Нет
Источник питания клавиатуры
1хАА
Источник питания мыши
1хАА
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
15 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х4
Вес, г.
680

Описание товара Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 черный/серый

Клавиатура A4TECH — это надежное и стильное решение для комфортной работы и развлечений. Благодаря беспроводному подключению по радиоканалу, вы можете забыть о путанице в проводах и насладиться свободой передвижения на расстоянии до 15 метров. Полноразмерная клавиатура с раскладкой JIS обеспечивает удобство и точность нажатия, что идеально подходит для как для работы, так и для игр. Мембранная технология клавиш гарантирует тихое и мягкое нажатие, что актуально для длительной работы. Эстетичный черный цвет придаёт клавиатуре элегантный и современный вид, подходящий для любого интерьера. Устройство питается от одной батарейки типа АА, обеспечивая долговременную работу без необходимости частой замены. A4TECH — это сочетание инновационных технологий и высокого качества, признанное многими пользователями по всему миру.

Отзывы о товаре Набор клавиатура+мышь A4Tech Fstyler FG1010 черный/серый




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура, мышь, документация, упаковка
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
JIS
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Развернуть
Мультимедийные клавиши
Нет
Клавиша функции (Fn)
Нет
Источник питания клавиатуры
1хАА
Источник питания мыши
1хАА
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
15 м
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура A4TECH — это надежное и стильное решение для комфортной работы и развлечений. Благодаря беспроводному подключению по радиоканалу, вы можете забыть о путанице в проводах и насладиться свободой передвижения на расстоянии до 15 метров. Полноразмерная клавиатура с раскладкой JIS обеспечивает удобство и точность нажатия, что идеально подходит для как для работы, так и для игр. Мембранная технология клавиш гарантирует тихое и мягкое нажатие, что актуально для длительной работы. Эстетичный черный цвет придаёт клавиатуре элегантный и современный вид, подходящий для любого интерьера. Устройство питается от одной батарейки типа АА, обеспечивая долговременную работу без необходимости частой замены. A4TECH — это сочетание инновационных технологий и высокого качества, признанное многими пользователями по всему миру.
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Отзывы


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