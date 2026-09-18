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Клавиатура A4Tech A4 Bloody B500N Black USB купить с доставкой в Москве
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Клавиатура A4Tech A4 Bloody B500N Black USB

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Клавиатура A4Tech A4 Bloody B500N Black USB - фото 1
Клавиатура A4Tech A4 Bloody B500N Black USB - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип клавиатуры
мембранная
  • Клавиатура A4Tech A4 Bloody B500N Black USB - фото 1
  • Клавиатура A4Tech A4 Bloody B500N Black USB - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 299242
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура, гарантийный талон, упаковка
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
да
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Размеры в упаковке, см
50х25х8
Вес, кг.
1.13

Описание товара Клавиатура A4Tech A4 Bloody B500N Black USB

Игровая клавиатура A4Tech Bloody B500N имеет в своей основе мембранный механизм нажатия, однако некоторые кнопки выполнены механическими. Скорость отклика составляет 1 мс для каждой из 104 клавиш. Дополняет их центрированная многоцветная подсветка. Полноразмерное устройство в прочном пластиковом корпусе защищено от попадания воды – пролитая газировка или кофе не принесут ему вреда. Для удобства пользователя клавиатура A4Tech Bloody B500N дополнена складными ножками, позволяющими регулировать ее по высоте. Это значит, что запястья и предплечья не будут уставать даже при продолжительных сетах. К компьютеру модель подключается за счет кабеля длиной 1.8 м. Цифровой блок и клавиши функций, а также опция мультинажатия расширяют возможности аксессуара.

Отзывы о товаре Клавиатура A4Tech A4 Bloody B500N Black USB




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
мембранная
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура, гарантийный талон, упаковка
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
да
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Описание
Игровая клавиатура A4Tech Bloody B500N имеет в своей основе мембранный механизм нажатия, однако некоторые кнопки выполнены механическими. Скорость отклика составляет 1 мс для каждой из 104 клавиш. Дополняет их центрированная многоцветная подсветка. Полноразмерное устройство в прочном пластиковом корпусе защищено от попадания воды – пролитая газировка или кофе не принесут ему вреда. Для удобства пользователя клавиатура A4Tech Bloody B500N дополнена складными ножками, позволяющими регулировать ее по высоте. Это значит, что запястья и предплечья не будут уставать даже при продолжительных сетах. К компьютеру модель подключается за счет кабеля длиной 1.8 м. Цифровой блок и клавиши функций, а также опция мультинажатия расширяют возможности аксессуара.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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