Клавиатура A4Tech A4 Bloody B500N Black USB
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Клавиатура A4Tech A4 Bloody B500N Black USB
Игровая клавиатура A4Tech Bloody B500N имеет в своей основе мембранный механизм нажатия, однако некоторые кнопки выполнены механическими. Скорость отклика составляет 1 мс для каждой из 104 клавиш. Дополняет их центрированная многоцветная подсветка. Полноразмерное устройство в прочном пластиковом корпусе защищено от попадания воды – пролитая газировка или кофе не принесут ему вреда. Для удобства пользователя клавиатура A4Tech Bloody B500N дополнена складными ножками, позволяющими регулировать ее по высоте. Это значит, что запястья и предплечья не будут уставать даже при продолжительных сетах. К компьютеру модель подключается за счет кабеля длиной 1.8 м. Цифровой блок и клавиши функций, а также опция мультинажатия расширяют возможности аксессуара.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, механические, ножничные, белые
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