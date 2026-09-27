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Клавиатура A4Tech Fstyler FX60 серый купить с доставкой в Москве
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Клавиатура A4Tech Fstyler FX60 серый

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Клавиатура A4Tech Fstyler FX60 серый - фото 2
Клавиатура A4Tech Fstyler FX60 серый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
ножничная
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FX60 серый - фото 1
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FX60 серый - фото 2
  • Клавиатура A4Tech Fstyler FX60 серый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 612817
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
ножничная
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
да
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Тип подключения
проводное
Размеры в упаковке, см
35х20х4
Вес, г.
760

Описание товара Клавиатура A4Tech Fstyler FX60 серый

Легко меняйте раскладку с одной операционной системы на другую. Ножничный механизм клавиш обеспечивает отзывчивый тихий ввод, и комфортное тактильное нажатие. Откалиброванная точность, точка срабатывания 1.5 мм, меньше вибрации клавиш. Быстрый доступ к 12 мультимедийным и интернет-функциям с помощью комбинаций клавиш FN + F1-F12.

Отзывы о товаре Клавиатура A4Tech Fstyler FX60 серый




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
ножничная
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Тачпад
нет
Подсветка клавиш
да
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Тип подключения
проводное
Описание
Легко меняйте раскладку с одной операционной системы на другую. Ножничный механизм клавиш обеспечивает отзывчивый тихий ввод, и комфортное тактильное нажатие. Откалиброванная точность, точка срабатывания 1.5 мм, меньше вибрации клавиш. Быстрый доступ к 12 мультимедийным и интернет-функциям с помощью комбинаций клавиш FN + F1-F12.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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